Джамала и Монатик представили свой взгляд на одиночество (видео)

Знаменитости призвали не замыкаться в себе и поддерживать тех, кто рядом. Украинские звезды впервые за время на большой сцене спели вместе.

Известные украинские исполнители Jamala и Monatik впервые спели вместе. 29 ноября они презентовали песню об одиночестве "Кличу", а также клип к ней. В Instagram знаменитости рассказали поклонникам о своей новой работе.

Новый трек написала Джамала, а затем предложила Дмитрию исполнить его вместе. Своей новой работой звезды пытались вложить важный посыл. По словам исполнителей, композиция является своего рода призывом поддерживать друг друга в трудные минуты. Они считают важным не закрываться в себе и не оставаться со своими мыслями один на один.

Кроме того, Джамала и Монатик убеждены, что не только друзья и близкие, но и музыка помогает утолить душевную боль и избавиться от чувства одиночества. "Важно не замыкаться в себе, а найти ту самую, вашу поддержку…Мы верим в то, что музыка может также поддерживать нас и давать вдохновение в трудные минуты", — отметила Джамала.

Дмитрий считает, что каждый человек может поддержать своих близких в трудную минуту, главное услышать "зов о помощи" тех, кто в этом нуждается. Певец призывает людей не быть равнодушными к переживаниям окружающих.

"Видео "Кличу" — это призыв к отзывчивости, пониманию и готовности поддерживать тех, кто рядом. Мы все можем стать ангелами-хранителями для своих близких… Но самое важное — научиться слышать зов о помощи, даже когда он звучит без слов", — поделился певец.

Ранее, 11 сентября, Фокус писал о том, что Дмитрий Монатик снял новый клип в одном из исторических зданий Киева.