"Всех очень люблю": Джамала попала за кулисы Олимпиады-2024 (фото)

Звезда сцены смогла встретиться с несколькими представителями украинской национальной сборной. Все они сейчас имеют очень плотный график.

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Украинская певица Джамала смогла попали за кулисы Олимпиады-2024 в Париже. Снимками из столицы Франции знаменитость делится в Instagram.

Артистка успела увидеть нашу сборную, ведь они имеют сейчас очень насыщенный график.

"Впервые в жизни оказалась за кулисами Олимпийских игр в настоящем месте чемпионов Olympic village. Понимаю, что увидеть всю команду — нереально. У всех очень насыщенный график но сюрпризом к своему выступлению забежала увидеть нашу сборную", — отметила победительница Евровидения.

В частности, Джамала встретилась с фехтовальщицей Ольгой Харлан, теннисисткой Даяной Ястремской, прыгуном в воду Алексеем Середой и другими.

"Всех очень люблю и желаю успеха в такое трудное время! Несмотря на все представлять всех нас, всю страну. Люблю", — обратилась к украинским спортсменам певица.

Джамала в Париже

Историческое мультиспортивное событие проходит с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции. Его открытие состоялось на реке Сена, что впервые произошло на воде. А на церемонии выступили Селин Дион, Леди Гага и самая популярная певица Франции.

Напомним, почему украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет на Олимпийских играх-2024.

Также Фокус писал о грандиозном открытии Олимпиады-2024.