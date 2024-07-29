"Всіх дуже люблю": Джамала потрапила за лаштунки Олімпіади-2024 (фото)

Зірка сцени змогла зустрітися з кількома представниками української національної збірної. Усі вони наразі мають дуже щільний графік.

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Українська співачка Джамала змогла потрапили за лаштунки Олімпіади-2024 в Парижі. Знімками зі столиці Франції знаменитість ділиться в Instagram.

Артистка встигла побачити нашу збірну, адже вони мають наразі дуже насичений графік.

"Вперше в житті опинилася за лаштунками Олімпійських ігор в справжньому місці чемпіонів Olympic village. Розумію, що побачити всю команду — нереально. У всіх дуже насичений графік але сюрпризом до свого виступу забігла побачити нашу збірну", — зазначила переможниця Євробачення.

Зокрема, Джамала зустрілася з фехтувальницею Ольгою Харлан, тенісисткою Даяною Ястремською, стрибуном у воду Олексієм Середою та іншими.

"Всіх дуже люблю і бажаю успіху в такий важкий час! Попри все представляти всіх нас, всю країну. Люблю", — звернулася до українських спортсменів співачка.

Джамала в Парижі

Історична мультиспортивна подія відбувається з 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції. Її відкриття відбулося на річці Сена, що вперше сталося на воді. А на церемонії виступили Селін Діон, Леді Гага та найпопулярніша співачка Франції.

Нагадаємо, чому українська тенісистка Ангеліна Калініна не зіграє на Олімпійських іграх-2024.

Також Фокус писав про грандіозне відкриття Олімпіади-2024.