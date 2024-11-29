Джамала і Монатік представили свій погляд на самотність (відео)

Знаменитості закликали не замикатися в собі та підтримувати тих, хто поруч. Українські зірки вперше за час на великій сцені заспівали разом.

Відомі українські виконавці Jamala та Monatik уперше заспівали разом. 29 листопада вони презентували пісню про самотність "Кличу", а також кліп до неї. В Instagram знаменитості розповіли шанувальникам про свою нову роботу.

Новий трек написала Джамала, а потім запропонувала Дмитру виконати його разом. Своєю новою роботою зірки намагалися вкласти важливий посил. За словами виконавців, композиція є свого роду закликом підтримувати одне одного у важкі хвилини. Вони вважають важливим не закриватися в собі та не залишатися зі своїми думками сам на сам.

Крім того, Джамала і Монатік переконані, що не тільки друзі та близькі, а й музика допомагає втамувати душевний біль і позбутися почуття самотності. "Важливо не замикатися в собі, а знайти ту саму, вашу підтримку... Ми віримо в те, що музика може також підтримувати нас і давати натхнення у важкі хвилини", — зазначила Джамала.

Дмитро вважає, що кожна людина може підтримати своїх близьких у важку хвилину, головне почути "поклик про допомогу" тих, хто цього потребує. Співак закликає людей не бути байдужими до переживань оточуючих.

"Відео "Кличу" — це заклик до чуйності, розуміння і готовності підтримувати тих, хто поруч. Ми всі можемо стати ангелами-охоронцями для своїх близьких... Але найважливіше — навчитися чути поклик про допомогу, навіть коли він звучить без слів", — поділився співак.

Раніше, 11 вересня, Фокус писав про те, що Дмитро Монатік зняв новий кліп в одній з історичних будівель Києва.