Неузнаваемая Klavdia Petrivna представила новый клип (видео)

Артистка затронула тему хейта и негатива, преследующего исполнителей. Это своеобразный манифест певицы, которая не позволит критике сбить ее с выбранного пути.

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Украинская певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко) представила новый клип на песню "Невже", в котором изменилась до неузнаваемости. Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

Новый клип Klavdia Petrivna

"Неужели? Конечно! Смейтесь. Особенно над собой", — отметила Klavdia Petrivna.

В клипе певица предстала в неожиданном театральном образе Пьеро — грустного, но одновременно сильного и харизматичного персонажа. Образ символизирует внутреннюю борьбу и переживания, которые переживает каждый артист на своем пути.

"Трек звучит как реакция на хейт и негатив, окружающий исполнителей, но вместо того, чтобы сдаваться, он переходит в новый этап внутреннего роста. Это своеобразный манифест артистки, которая не позволит негативу и критике сбить ее с выбранного пути", — рассказывает пресс-служба Klavdia Petrivna.

В Instagram певица призналась, что хотела пойти на "Евровидение" с этой композицией.

"Клавочка, идите обязательно на следующее Евровидение! Вы у нас такая жемчужинка!!!", "Если бы песня найди меня была новая, она бы разорвала всех еще и с крутым номером инкогнито", — комментируют фолловеры юной знаменитости.

Новая песня Klavdia Petrivna

Кульминацией клипа на песню "Невже" стала театральная сцена, где Klavdia Petrivna оказывается под влиянием Соломии Опрышко.

"Этот момент символизирует борьбу за собственное "я", где героиня осознает свою силу и независимость, открыв новую грань ее артистической фигуры", — отмечает пресс-служба звезды сцены.

Над клипом работал украинский режиссер Арсений Перов.

Напомним, в чем секрет Klavdia Petrivna.

Также Фокус писал о новом клипе Дмитрия Монатика.