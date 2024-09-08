Голос тикток-поколения: в чем секрет всеукраинского успеха Клавдии Петровны

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Вижу много постов о творчестве Клавдии Петровны. Немало посвящено внешности, размышлениям о поп-культуре в целом, об украинизации эстрады и тому подобное. Это все хорошо, но не имеет никакого отношения именно к творчеству Клавдии Петровны. Клавдия Петровна — не "типичное явление эстрады" и не "еще одна Алена Алена". Ее творчество интересно именно с поэтической точки зрения. Как молния или искра возникает из-за разности потенциалов, так и ток оригинального искусства бьет через разнородные явления, которые до сих пор не пересекались. Современная горожанка, которая не хочет и не может говорить штампами, потому что ее переполняют эмоции, которая не доверяет своих чувств затертым клише — это лирическая героиня Клавдии Петровны. Ее персонаж(ка) никогда не выскажется, как все: она странная и неправильная, она талантливый фрик, который ломает синтаксис фразы, создает новые дикие формулировки и скачет с темы на тему, потому что в ее голове императоры где-то очень недалеко от мужчин (которые тоже постоянно думают о Римской империи):

"Навколо мене крутяться вільні анархісти

Я вже не знаю, що їм розповісти

Навколо ходять одні провокатори

Придумали собі, що вони імператори".

Где, у какой стандартной поп-певицы вы найдете такой круг мыслей? Героиня Клавдии Петровны настолько странная и самоироничная, что иногда теряет ощущение собственной реальности и реальности других людей:

"Про любов навіть не говорю

В Sims 3 — чоловічка створю

Всередині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан",

и вообще сомневается в реальности мира:

"Закулісся — дім, сцена — земля,

Спадає завіса, починається гра.

Ми погані актори, в нас дешевий театр…"

…но потом возвращает к такой простоте, которая напоминает японские хокку ("как дочь самурая"), и резюмирует:

"…Як дуже шкода, що тут присутній мій брат".

Кто-то говорит, что это новая Верка Сердючка. Есть что-то похожее, но не больше, чем похожи колыба 2000-х годов и кофейня третьей волны. В словах и музыке как Верки Сердючки — которая остается эпохальным явлением в украинской поп-культуре — так и Клавдии Петровны вы слышите дух времени.

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Конечно, Клавдия Петровна использует главный прием современной танцевальной музыки — поставить яркую мощную фразу на репит и заставить зал качаться под "Я тобі брехала — я тебе не кохала", или "Знайди мене — подзвони". Такие кетч-фразы вывели Клавдию Петровну на подиум, потому что ими она буквально разорвала украинский тикток. Феномен мема и секрет его виральности заключается в том, что элемент произведения искусства (выражение лица актера, действие певца, цитата из фильма) прекрасно накладывается на жизненные ситуации юзеров. Вместо того, чтобы самостоятельно выражать эмоции, люди берут готовый шаблон, и из этих шаблонных форм рождаются мемы. Поэтому Клавдию Петровну брали себе на музыкальное сопровождение в соцсетях все, кто врали, но не любили; все, кто хотели, чтобы их нашли и позвонили; все, у кого ливень, но они счастливы. И в этом тоже сила ее музы.

Клавдия Петровна имеет все шансы стать голосом тикток-поколения. Она очень хорошо начала, и ее творчество не надо сводить к "эстраде" или обесценивать, потому что "популярное не может быть интересным". Послушайте тексты — и вы почувствуете, что этот человек не ходит по заезженным тропам и достоин уважения как оригинальный художник, которых очень мало в шоу-бизнесе.

Напоследок. Кто-то мог бы упрекнуть Клавдию Петровну, что мало поет о войне. Согласен лишь частично. Если немного отдалиться от тематики, то эта неугасающая тихая истерика из-за неуверенности всего, начиная от завтрашнего дня, в котором каждого из нас может уже не быть, является очень важным химическим элементом в атмосфере лирики Клавдии Петровны:

"Як біжить швидко час

Я надіюсь, він за нас".

Я тоже на это надеюсь.

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