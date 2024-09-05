"Никуда она не денется": коллеги по сцене высказалась о Klavdia Petrivna, которая рассекретила свою личность

Клавдия Петровна — самая таинственная исполнительница 2024 года, которая долгое время прятала свое лицо, наконец рассекретила свое имя. На своем первом сольном концерте во Дворце спорта девушка раскрыла свой таинственный образ и наконец подтвердила слухи, что под маской скрывается 19-летняя Соломия Опрышко. Сразу после концерта в сети активно начал сыпаться хейт в сторону молодой исполнительницы. Причиной этому стала внешность девушки и ее образы на концерте.

Related video

Несмотря на критику, все же Клавдия Петровна до сих пор занимает высокие строчки во всеукраинских чартах. Фокус подготовил подборку мнений коллег Клавдии Петровны по сцене, которые высказалась о ее образе и возможности потери популярности, из-за того, что она назвала свое настоящее имя.

Яша НКНКТ

Яша НКНКТ Фото: instagram.com/nknkt/

Так, рэп-исполнитель Яша НКНКТ признался, что не знаком лично с Соломией Опрышко, однако как началась тема по разоблачению, кто же такая Клавдия Петровна, то он сразу понял.

"Мне понравилось как все было проработано вокруг ее образа и респект всем кто работал над созданием этой загадки, потому что кроме загадочности присутствовал реальный стиль, но по моему субъективному мнению надо было и дальше держаться этой концепции и дальше играть с ней, ведь в творчестве всегда должно быть что-то особенное и неповторимое. Но главное, чтобы артисту было комфортно, поэтому желаю успеха", — высказался Яша НКНКТ.

Я Тоня.

Я Тоня. Фото: instagram.com/tonya.official/

Певица Я Тоня предполагает, что все же после того, как Клавдия Петровна раскрыла секрет, кто она, артистка все же может потерять часть аудитории, которой была интересна именно интрига и таинственность, но также она предполагает, что придет другая часть, которая будет наблюдать уже за Соломией.

"Я откровенно рад, что в Украине впервые появился анонимный проект, который завоевал такую огромную аудиторию. Уникальный и профессиональный проект. Возможно, это немного не моя музыка, но я признаю, что Klavdia Petrivna — это очень продуманный образ и общий концепт артиста. Я думаю, большинство людей полюбили ее в первую очередь за музыку, за творчество, ведь она талантливый сонграйтер. Поэтому сейчас, когда Соломия раскрыла свою личность, возможно, какая-то часть аудитории уйдет, но также и придет новая, которая будет заинтересована — что дальше. Прекрасно, что в таком юном возрасте она достигла невероятного успеха — о ней говорит вся страна. Поэтому желаю ей развития и процветания", — прокомментировала успех коллеги певица.

Шугар

Шугар Фото: instagram.com/oleg_shkarpeta/

Певец Шугар также не знаком с Соломией Опрышко, которая скрывалась под образом Клавдии Петровны. Однако, по его мнению, все же не стоило раскрывать личность артистки, хоть и все догадывались, кто она.

"Ну в целом мне очень нравится, когда за артистом интересно наблюдать, когда артист делает шоу, а не просто штампует песни. По моему мнению, не стоило раскрывать личность, даже несмотря на то что все и так знали кто это. Был сформирован образ, к которому все привыкли, а теперь они сами же его уничтожили", — пояснил артист.

Анка

Анка Фото: instagram.com/anka.korchenova/

Певица Анка призналась, что стиль музыки, который исполняет Клавдия Петровна ей не нравится, однако сам проект считает очень удачным.

"Это просто не сильно моя музыка. Как проект — это гениальный проект именно командной работы по концепции. Максимально генеральный, который был на рынке за последнее время с точки зрения пиара и концепции", — заявила Анка.

ЮЛИК

ЮЛИК Фото: instagram.com/julikofficial/

Певец и саундпродюсер JULIK назвал феномен Клавдии Петровны очень хорошим и успешным кейсом. Однако будучи на месте команды он все же продолжил держать интригу.

"Для меня, когда появляется новый артист — это круто. Хотя мы лично не знакомы, но хочу сказать, что это точно прагматичный человек, который заручился поддержкой хорошей команды. На самом деле яркий маркетинговый ход, однако будет ли он иметь такой же успех, как до этого это уже решать слушателям. Я бы еще держал занавес пока это возможно. Также отдельный респект, за малый промежуток собрать два Дворца спорта, стоит большого уважения. Буду и в дальнейшем наблюдать, и прежде всего желаю и в дальнейшем радовать свою публику крутым контентом", — сказал JULIK.

Лиза Бибикова

Лиза Бибикова Фото: instagram.com/liza_bibikova/

Певица Liza Bibikova рассказала, что тоже лично не знакома с Соломией (Klavdia Petrivna), однако она все же восхищается ее работой.

"Если быть откровенной, музыка Klavdia Petrivna — это не моя музыка, в моем плейлисте нет ее треков. Мне очень нравился трек "Я — щаслива", когда он еще на самом расцвете карьеры Соломии распространялся в ТикТок. В его первоначальном виде я чувствовала невероятную искренность. Но звучание аранжировок после профессиональных записей немного однообразны в плане мелодии и бита, поэтому слушать новые работы мне не очень интересно. Сам феномен — собрать в 19 лет два "Дворца Спорта" — это просто крейзи и я в восторге, очень впечатлена. Людей сейчас трудно собрать, я видела это на многих концертах. Буквально недавно сидели с мамой и думали, насколько это титанический труд и как после такого люди могут писать гадости в комментариях. Соломия умеет запечатлеваться в голове, она знает что такое хук, она понимает, как делать массово. Поняв этот механизм можно оставаться на пике довольно долго. Именно поэтому я думаю, что мы еще не раз услышим ее в топчартах", — высказалась певица.

SOWA

SOWA Фото: instagram.com/sowa_official_/

Певица SOWA заявила, что, по ее мнению, проект Клавдии Петровны значительно оживил несколько "скучный" украинский шоубизнес.

"Вспомните, когда в последний раз большое количество людей с восторгом следило за новым проектом? Я считаю, что Клавдия Петровна была новым дыханием в нашем шоубизнесе. Было интересно наблюдать за ее образом — загадочность всегда интригует. Хоть эта идея уже реализовывалась в другой стране, у нас до сих пор никто не решался на подобные эксперименты. Но Соломия Опрышко и ее команда решились, и это сработало. Команда певицы проделала удивительную работу. В такие юные годы собрать два Дворца Спорта — это действительно мощно и заслуживает признания!", — сказала певица.

По ее словам, загадочный образ Клавдии Петровны, без сомнения, вызвал интерес у публики, особенно благодаря ее шляпкам, ставшим изюминкой персонажа. Однако теперь, когда стало известно, что за образом стоит Соломия Опрышко, возникает вопрос, сможет ли она сохранить свою популярность. Оставит ли команда этот атрибут в ее образе, или же мы увидим Соломию в новом амплуа.

"Лично мне нравилась эта интрига, но почему-то команда решила показать, кто же, все-таки скрывается под шляпой... Тем не менее, это был интересный и смелый шаг, даже если он перекликается с образом зарубежной певицы SIA и не только. По моему мнению, Клавдия Петровна имела свое неповторимое обаяние и я бы еще держала интригу, ведь существует риск, что заинтересованность может исчезнуть, особенно учитывая то, что много информации, относительно ее личности уже до открытия лица просочилось в сеть. В наше время трудно избежать сливов в соцсети. Поэтому большая часть шоубизнеса знали ху из ху.. Некоторая часть аудитории, которая привыкла к таинственности образа, может потерять интерес. Однако настоящие поклонники творчества Соломии Опрышко, думаю, что останутся с ней и полюбят ее настоящую", — резюмировала артистка.

Кроме этого певица SOWA призналась, что завидует феномену Клавдии Петровны, но по ее словам, это "белая зависть", которая ее вдохновляет.

Меловин

Меловин Фото: instagram.com/melovin_officia

Певец Melovin признался, что был на концерте Клавдии Петровны, однако лично пока не познакомился с ней.

"Артистка все же Klavdia Petrivna, а не Соломия. Надо сразу разделить для себя эти две личности, потому что все же, я думаю, что Klavdia Petrivna, это альтер эго Соломии. Мне понравился концерт, я довольно высоко оценил ее выступление вместе со своими друзьями, с командой. Нам понравилось! Да, есть нюансы, однако их мы сбросили лишь на отсутствие опыта в работе на большой сцене. Это придет со временем. Как для первого выступления молодой артистки, которая создала себя с командой сама, — это было очень мощно! И это должно быть в украинском шоубизнесе! В мировом масштабе такой образ не является каким-то открытием, а в нашем — это очень уникально и интересно. Такого еще не было! Где-то из фэшн, где-то стилистика 80-х, где-то музыкальные эксперименты и все это очень вкусно подано. Не вульгарно, не шароварно, а современно и целостно", — пояснил Melovin.

Кроме этого, певец признался, что его несколько возмущает, что в очередной раз вылезает наша ментальная особенность — затопить своего.

"Мы как будто ждем, когда кто-то сделает неправильный шаг или споткнется. Вместо того, чтобы поддержать и обратить внимание на ее успехи, мы комментируем видео, где на эмоциях она немного не так с интонацией... подчеркиваю — это последняя песня, во время которой она наконец впервые сняла очки и показала свое лицо. Я представляю, что в этот момент происходило у нее внутри, сколько противоречий было в голове — снимать или нет.

Еще я считаю, что Соломия красивее, чем образ со шляпой и это открытие никоим образом не повлияет на ее популярность. Она прекрасная, красивая и очень талантливая девушка!", — резюмировал артист.

Оля Нахаба

Оля Нахаба Фото: instagram.com/vakyolia/

Дистрибуционная артистка ENKO Оля Нахаба рассказала, что ее Соломия Опрышко поразила своей смелостью, ведь всем известно, что сценического опыта у нее мало, а тут сразу Дворец спорта.

"Это захватывает. Зная как это трудно — она держалась очень достойно! Многие говорят, что она потеряет популярность, но я так не думаю. Конечно, такого ажиотажа скорее всего уже не будет, но тем не менее, у нее есть слушатели, фанаты, которые правда искренне полюбили ее музыку. Поэтому никуда она не денется", — пояснила певица.

Музыкальный исполнитель VovaZIL'Vova заявил, что не знаком с Клавдией Петровной, однако имеет прекрасные впечатления от ее творчества.

"Новые, интересные, молодые и старшие украинские артисты будут появляться, удивлять и вдохновлять. Это закономерно. Это естественно. Это любовь. The Weeknd, до недавнего времени — артист номер один в мире по количеству ежемесячных прослушиваний на Spotify — также не разоблачал свою идентичность в начале творческого пути. Для него это тоже сработало, а после того как стало известно кто он, его популярность и востребованность только продолжила расти. Пусть так будет и с Соломией", — сказал артист.

Напомним, ранее мы писали, что известно о Соломии Опрышко.