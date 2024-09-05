"Нікуди вона не дінеться": колеги по сцені висловилася про Klavdia Petrivna, яка розсекретила свою особистість

Клавдія Петрівна — найбільш таємнича виконавиця 2024 року, яка тривалий час ховала своє обличчя, нарешті розсекретила своє ім’я. На своєму першому сольному концерті в Палаці спорту дівчина розкрила свій таємничий образ і нарешті підтвердила чутки, що під маскою ховається 19-річна Соломія Опришко. Одразу після концерту в мережі активно почав сипатися хейт в бік молодої виконавиці. Причиною цьому стала зовнішність дівчини та її образи на концерті.

Related video

Попри критику, все ж Клавдія Петрівна досі займає високі сходини в всеукраїнських чартах. Фокус підготував підбірку думок колег Клавдії Петрівни по сцені, які висловилася про її образ та можливість втрати популярності, через те, що вона назвала своє справжнє ім'я.

Яша НКНКТ

Яша НКНКТ Фото: instagram.com/nknkt/

Так, реп-виконавець Яша НКНКТ зізнався, що не знайомий особисто з Соломією Опришко, однак як почалася тема щодо викриття, хто ж така Клавдія Петрівна, то він одразу зрозумів.

"Мені сподобалось як все було пропрацьовано навколо її образу і респект всім хто працював над створенням цієї загадки, тому що крім загадковості був присутній реальний стиль, але на мою субʼєктивну думку треба було і далі триматися цієї концепції і далі грати з нею, адже в творчості завжди повинно бути щось особливе й неповторне. Проте головне, щоб артисту було комфортно, тому бажаю успіху", — висловився Яша НКНКТ.

Я Тоня

Я Тоня Фото: instagram.com/tonya.official/

Співачка Я Тоня припускає, що все ж після того, як Клавдія Петрівна розкрила секрет, хто вона, артистка все ж може втратити частину аудиторії, якій була цікава саме інтрига та таємничість, але також вона припускає, що прийде інша частина, яка буде спостерігати вже за Соломією.

"Я відверто радію, що в Україні вперше з’явився анонімний проєкт, який завоював таку величезну аудиторію. Унікальний та професійний проєкт. Можливо, це трішки не моя музика, але я визнаю, що Klavdia Petrivna – це дуже продуманий образ і загальний концепт артиста. Я думаю, більшість людей полюбили її в першу чергу за музику, за творчість, адже вона талановита сонграйтерка. Тому зараз, коли Соломія розкрила свою особистість, можливо, якась частина аудиторії піде, але також і прийде нова, яка буде зацікавлена – що далі. Прекрасно, що в такому юному віці вона досягла неймовірного успіху – про неї говорить вся країна. Тож бажаю їй розвитку та процвітання", — прокоментувала успіх колеги співачка.

Шугар

Шугар Фото: instagram.com/oleg_shkarpeta/

Співак Шугар також не знайомий з Соломією Опришко, яка ховалася під образом Клавдії Петрівни. Однак, на його думку, все ж не варто було розкривати особистість артистки, хоч і всі здогадувалися, хто вона.

"Ну загалом мені дуже подобається, коли за артистом цікаво спостерігати, коли артист робить шоу, а не просто штампує пісні. На мою думку, не варто було розкривати особистість, навіть попри те що всі і так знали хто це. Був сформований образ, до якого всі звикли, а тепер вони самі ж його знищили", — пояснив артист.

Анка

Анка Фото: instagram.com/anka.korchenova/

Співачка Анка зізналася, що стиль музики, який виконує Клавдія Петрівна їй не до вподоби, однак сам проєкт вважає дуже вдалим.

"Це просто не сильно моя музика. Як проєкт — це геніальний проєкт саме командної роботи по концепції. Максимально генеральний, який був на ринку за останній час з точки зору піару і концепції", — заявила Анка.

JULIK

JULIK Фото: instagram.com/julikofficial/

Співак та саундпродюсер JULIK назвав феномен Клавдії Петрівни дуже гарним та успішним кейсом. Однак бувши на місці команди він все ж продовжив тримати інтригу.

"Для мене, коли з'являється новий артист — це круто. Хоч ми особисто не знайомі, проте хочу сказати, що це точно прагматична людина, яка залучилась підтримкою гарної команди. Насправді яскравий маркетинговий хід, проте чи він буде мати такий же успіх, як до цього це вже вирішувати слухачам. Я б ще тримав завісу поки це можливо. Також окремий респект, за малий проміжок зібрати два Палаци спорту, вартує великої поваги. Буду й надалі спостерігати, і насамперед бажаю й надалі тішити свою публіку крутим контентом", — сказав JULIK.

Liza Bibikova

Liza Bibikova Фото: instagram.com/liza_bibikova/

Співачка Liza Bibikova розповіла, що теж особисто не знайома з Соломією (Klavdia Petrivna), однак вона все ж захоплюється її роботою.

"Якщо бути відвертою, музика Klavdia Petrivna — це не моя музика, у моєму плейлисті немає її треків. Мені дуже подобався трек "Я — щаслива", коли він ще на самому розквіту карʼєри Соломії ширився у ТікТок. В його первинному вигляді я відчувала неймовірну щирість. Але звучання аранжувань після професійних записів трохи одноманітні в плані мелодії та біту, тому слухати нові роботи мені не дуже цікаво. Сам феномен — зібрати у 19 років два "Палаци Спорту" — це просто крейзі і я в захваті, дуже вражена. Людей зараз важко зібрати, я бачила це на багатьох концертах. Буквально нещодавно сиділи з мамою і думали, наскільки це титанічна праця і як після такого люди можуть писати гидоту в коментарях. Соломія вміє закарбовуватися в голові, вона знає що таке хук, вона розуміє, як робити масово. Зрозумівши цей механізм можна залишатися на піку доволі довго. Саме тому я думаю, що ми ще не раз почуємо її у топчартах", — висловилася співачка.

SOWA

SOWA Фото: instagram.com/sowa_official_/

Співачка SOWA заявила, що, на її думку, проєкт Клавдії Петрівни значно оживив дещо "скучний" український шоубізнес.

"Згадайте, коли востаннє велика кількість людей із захопленням стежила за новим проєктом? Я вважаю, що Клавдія Петрівна була новим подихом в нашому шоубізнесі. Було цікаво спостерігати за її образом — загадковість завжди інтригує. Хоч ця ідея вже реалізовувалася в іншій країні, у нас досі ніхто не наважувався на подібні експерименти. Але Соломія Опришко та її команда зважилися, і це спрацювало. Команда співачки виконала дивовижну роботу. У такі юні роки зібрати два Палаци Спорту — це справді потужно й заслуговує на визнання!", — сказала співачка.

За її словами, загадковий образ Клавдії Петрівни, без сумніву, викликав зацікавленість у публіки, особливо завдяки її капелюшкам, що стали родзинкою персонажу. Однак тепер, коли стало відомо, що за образом стоїть Соломія Опришко, виникає питання, чи зможе вона зберегти свою популярність. Чи залишить команда цей атрибут у її образі, або ж ми побачимо Соломію в новому амплуа.

"Особисто мені подобалася ця інтрига, але чомусь команда вирішила показати, хто ж, все-таки ховається під капелюхом.. Тим не менше, це був цікавий і сміливий крок, навіть якщо він перегукується з образом закордонної співачки SIA і не тільки. На мою думку, Клавдія Петрівна мала свою неповторну чарівність та я би ще тримала інтригу, адже існує ризик, що зацікавленість може зникнути, особливо зважаючи на те, що багато інформації, щодо її особистості вже до відкриття обличчя просочилося в мережу. У наш час важко уникнути зливів у соцмережі. Тому велика частина шоубізнесу знали ху із ху.. Деяка частина аудиторії, яка звикла до таємничості образу, може втратити інтерес. Однак справжні шанувальники творчості Соломії Опришко, думаю, що залишаться з нею та полюблять її справжню", — резюмувала артистка.

Крім цього співачка SOWA зізналася, що заздрить феномену Клавдії Петрівни, але за її словами, це "біла заздрість", яка її надихає.

Melovin

Melovin Фото: instagram.com/melovin_officia

Співак Melovin зізнався, що був на концерті Клавдії Петрівни, однак особисто поки не познайомився з нею.

"Артистка все ж Klavdia Petrivna, а не Соломія. Треба одразу розділити для себе ці дві особистості, бо все ж, я думаю, що Klavdia Petrivna, це альтер его Соломії. Мені сподобався концерт, я доволі високо оцінив її виступ разом зі своїми друзями, з командою. Нам сподобалося! Так, є нюанси, проте їх ми скинули лише на відсутність досвіду в роботі на великій сцені. Це прийде з часом. Як для першого виступу молодої артистки, яка створила себе з командою сама, – це було дуже потужно! І це має бути в українському шоубізнесі! У світовому масштабі такий образ не є якимось відкриттям, а в нашому – це дуже унікально і цікаво. Такого ще не було! Десь з фешн, десь стилістика 80-х, десь музичні експерименти і все це дуже смачно подано. Не вульгарно, не шароварно, а сучасно і цілісно", — пояснив Melovin.

Крім цього, співак зізнався, що його дещо обурює, що вкотре вилазить наша ментальна особливість – затопити свого.

"Ми наче чекаємо, коли хтось зробить неправильний крок чи спіткнеться. Замість того, щоб підтримати і звернути увагу на її успіхи, ми коментуємо відео, де на емоціях вона трохи не так з інтонувала… наголошую – це остання пісня, під час якої вона нарешті вперше зняла окуляри і показала своє обличчя. Я уявляю, що в цей момент відбувалося у неї всередині, скільки протиріч було в голові – знімати чи ні.

Ще я вважаю, що Соломія красивіша, ніж образ зі шляпою і це відкриття жодним чином не вплине на її популярність. Вона прекрасна, красива і дуже талановита дівчина!", — резюмував артист.

Оля Нахаба

Оля Нахаба Фото: instagram.com/vakyolia/

Дистрибуційна артистка ENKO Оля Нахаба розповіла, що її Соломія Опришко вразила своєю сміливістю, адже всім відомо, що сценічного досвіду у неї обмаль, а тут одразу Палац спорту.

"Це захоплює. Знаючи як це важко — вона трималась дуже гідно! Багато хто каже, що вона втратить популярність, але я так не думаю. Звісно, такого ажіотажу скоріш за все вже не буде, але тим не менш, у неї є слухачі, фанати, які правда щиро полюбили її музику. Тож нікуди вона не дінеться", — пояснила співачка.

Музичний виконавець VovaZIL'Vova заявив, що не знайомий з Клавдією Петрівною, однак має прекрасні враження від її творчості.

"Нові, цікаві, молоді і старші українські артисти будуть проводжувати з‘являтись, дивувати і надихати. Це закономірно. Це природньо. Це любов. The Weeknd, до нещодавнього часу — артист номер один у світі з кількості щомісячних прослуховувань на Spotify — також не викривав свою ідентичність на початку творчого шляху. Для нього це теж спрацювало, а після того як стало відомо хто він, його популярність і затребуваність тільки продовжила зростати. Хай так буде і з Соломією", — сказав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про Соломію Опришко.