Маску знято: хто ховався під образом Клавдії Петрівни, що відомо про співачку (фото, відео)

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Закадкова співачка Клавдія Петрівна в п'ятницю, 30 серпня, дала свій перший концерт у "Палаці Спорту". На ньому вона показала себе без масок і капелюхів. На відео від проєкту "Сцена.UA" співачка запалює публіку в столичному Палаці спорту, виконуючи трек "Я тобі брехала". "Фокус" вирішив розібратись, хто ж така Клавдія Петрівна та хто ховається під цим псевдонімом.

Хто така Клавдія Петрівна

Клавдія Петрівна — українська співачка та автор пісень, яка з початку кар'єри намагалась зберігати анонімність. Стала популярною завдяки соціальній мережі TikTok. Свій псевдонім вона взяла з роману "Записки кирпатого Мефістофеля" українського письменника Володимира Винниченка.

Кар’єра Клавдії Петрівни стрімко почала набирати обертів з серпня 2023 року — тоді стали відомими її пісні "Бережи мене", "Я щаслива" й маленькі уривки її майбутніх пісень. Вони зробили співачку відомою.

Зараз її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стрімінгових сервісах. Слова з пісні "Я щаслива" навіть процитувала перша леді України на Третьому саміті перших леді та джентльменів.

"Лікарка каже, що це депресія, мама каже, що я лінива", — зазначила Олена Зеленська, говорячи про важливість теми психічного здоров'я.

Хто ж під капелюшком: теорії щодо особистості Клавдії Петрівни

Версій щодо того, хто ховається під образом Клавдії Петрівни, було багато. Дехто вважав, що це жінка 35-40 років, інші думали, що це молода дівчина. Хтось думав, що Клавдія Петрівна — результат роботи штучного інтелекту, а хтось думав, що це вже відома співачка.

Припускали, що справжнє ім'я співачки — Маша Кондратенко, авторка пісні "Ванька-Встанька". Теорія з'явилась через те, що у профілі Маші Кондратенко та Клавдії Петрівни з'явився спільний допис.

Музичний блогер-журналіст Богдан Беспалов навіть провів своє розслідування, за результатами якого все ж розповів, хто ховається під образом Клавдії Петрівни. За його словами, це Соломія Опришко, молодша сестра виконавця та автора пісень Osty. Раніше в нього було багато спільних відео із Соломією.

"В одному я точно переконаний на 100%: Клавдія Петрівна – це Соломія Опришко", — додав він.

Більшість представників шоу-бізнесу також схилялись до думки, що під образом Клавдії Петрівни ховається Соломія Опришко. Зокрема, Христина Соловій зазначила, що їй дуже цікаво, скільки ще триватиме ця інтрига з приховуванням образу.

"Всі ви бачили відео розкриття, хто ж така Клавдія Петрівна. І давайте так, ми закриємо це питання. Це дівчина про яку всі говорять, це Соломія Опришко. І я вам даю своє слово, тому, що я коли працював на лейблі План, хотів підписати минулого літа. І так, Соломія Опришко — це Клавдія Петрівна", — додав блогер Максим Нагорняк.

Маша Кондратенко чи Соломія Опришко?

Після кліпу "Їде дах" у багатьох розвіялись сумніви. Річ у тому, що в ньому Клавдія Петрівна знялась без головного убору та під справжнім ім'ям — серед головних акторів можна помітити Соломію Опришко.

Коли Клавдія Петрівна вийшла на публіку, відкривши обличчя, цю інформацію підхопили й інші ЗМІ. Наразі шириться інформація, що Клавдія Петрівна — це все ж Соломія Опришко.

Соломія Опришко

Що відомо про Соломію Опришко

В ЗМІ шириться інформація, що співачка народилась у селі Гірне, Стрийського району Львівської області. Слідом за Богданом Беспаловим багато ЗМІ пишуть про те, що Клавдія Петрівна — молодша сестра Osty, з яким вона випустила спільний трек.

Інші ж зазначають, що Osty та Клавдія Петрівна — одногрупники. Вони разом закінчили Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського.