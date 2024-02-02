Юні та зухвалі. Нові українські попзірки набирають мільйони переглядів у YouTube і TikTok

Фокус звертає увагу, що в Україні з'явилися нові зірки з мільйонами переглядів у мережі: крутий пацан, красень-гуляка, українська Біллі Айліш.

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Троє 18-річних попзірок з'явилися буквально нізвідки, але за останні пів року їхні треки очолили хіт-паради і набирають мільйонні перегляди. Це — YAKTAK, Klavdia Petrivna, OSTY.

Трек YAKTAK у стилі дворового хіп-хопу та денсу LA LА LA у трійці лідерів на Нацвідборі. Хоча співачка Klavdia Petrivna увірвалася в мережевий простір з літа, фразу з її пісні процитувала перша леді країни. Це при тому, що ніхто не знає, хто така Klavdia Petrivna — вона зберігає інкогніто, є тільки припущення. OSTY — очевидно претендує на те, щоб стати кумиром дівчаток-підлітків.

Фокус розбирається з новою хвилею вітчизняного шоу-бізу.

YAKTAK: крутий, але чутливий пацан

YAKTAK — це 18-річний виконавець Ярослав Карпук, родом він зі Старої Вижівки. Його стиль — поп і хіп-хоп. Псевдонім YAKTAK з'явився в лютому 2022 року. За іронією долі проєкт YAKTAK — ровесник повномасштабної фази російсько-української війни. Але це не завадило хлопцеві зробити стрімку кар'єру. Він посідав 1-ше місце в "Топ пісень України" в Apple Music, випустив кілька дуетних композицій з Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, Golubenko. Пісня "Порічка", заспівана в дуеті з KOLA, у 2023 році стала хітом — 32 млн переглядів: у ній чудово передається літня атмосфера. У минулому році YAKTAK випустив сольний дворовий хіп-хоп "Уночі" ("Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні…"): дівчата були в захваті — 17 млн переглядів на YouTube.

На Нацвідборі "Євробачення — 2024" YAKTAK представив композицію — суміш хіп-хопу з денсом. У приспіві інструментальний хук чіпляє відразу. Кліп зроблено в дусі дворового хіп -хопу: YAKTAK ходить там із купою пацанів. Текст — про нерозділене кохання. А в приспіві невигадливо співається: "La La La La".

"LaLaLaLa" — це універсальна фраза, яку може заспівати кожен", — зауважив нещодавно в інтерв'ю артист. На сьогодні у кліпу — 1,3 млн переглядів.

YAKTAK — LaLaLaLa

На сьогодні його рекордна композиція — це "Погляд", яку YAKTAK заспівав з артистом SOBOL: 38 млн переглядів. Це суміш хіп-хопу, денсу та етно. Ліричний текст не без гумору, на кшталт такого пасажу дівчині: "Та холодним полум'ям очі твої сяють, ніби злі два добермани мене покусають"

YAKTAK&SOBOL — "Погляд"

Навесні 2023 року, за кілька місяців після появи хітів, вісімнадцятирічний артист вирушив у тур Україною із завершальним уже літнім концертом у столичній Stereoplaza — цей майданчик вміщує кілька тисяч глядачів.

Вигляд у YAKTAK дещо брутальний, тому він органічний у виконанні як хіп-хопу, так і поп-лірики.

OSTY: красунчик-гуляка

Львівський співак буквально увірвався влітку в хіт-паради зі своїм альбомом "Резонанс". У нього зовнішність красеня, на вигляд років 17-18. Голос трохи відсторонено-відморожений, однак укупі з ідеальною зовнішністю та прикольним текстом це працює.

30 червня OSTY представив перший мініальбом із трьох треків: "Резонанс", "Не брало", "Шампейн".

У ліриці відчувається іронія: "Між нами резонанс — я кличу тебе на dance". Але якщо в "Резонансі" іронія відчувається, то в "Шампейн" і "Не брало" — б'є ключем. Обидва треки — такі алкотріпи. "Шампейн" так — легка розминка: "Бармен, наливай шампейн, у мене знову гарний день" А ось у тексті "Не брало" наявні ознаки буйства ліричного героя: "Я пив, але мене не брало, бо завжди мало. Я пив, музика грала — мене качала". Лірик-відео набрало 2, 7 млн переглядів на YouTube.

OSTY — "Не брало"

Музика для літніх танцмайданчиків. "У такий важкий час, як зараз, важливо мати можливість відволіктися від усього, що відбувається навколо, і просто насолодитися музикою, розслабитися ненадовго. Цей альбом створений спеціально для цього. І я сподіваюся, слухачі зможуть відчути вайб, який я намагався передати", — прокоментував OSTY свою роботу.

А ось композиція, яку він виклав у дуеті у вересні 2023 року, просто порвала всіх. З ким? Переходимо до наступної юної зірки.

Klavdia Petrivna: українська Біллі Айліш

Виконавиця Клавдія Петрівна або Klavdia Petrivna (молодь віддає перевагу латинським буквам, а не кирилиці) — нова зірка, чиї треки з'явилися лише чотири місяці тому й одразу стали хітами. Причому співачка продовжує залишатися інкогніто — у кліпах ми просто бачимо зображення загадкової дівчини з цигаркою (або без) і в романтичному капелюсі із широкими полями.

Псевдонім артистки взято за ім'ям героїні роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" (1916). Клавдія Петрівна — це героїня, яка народила від адвоката-ловеласа, а він все не може визначитися у стосунках зі ще двома жінками.

Клавдія Петрівна, яка співає, не дала поки що жодного інтерв'ю медіа і не показується в кліпах, що не завадило її трекам "завіруситися": пісні "Бережи мене" і "Зима" очолювали хіт-парад Apple Music.

Трек "Хто ти?", заспіваний у дуеті зі згаданим вище OSTY, набрав 6,9 млн переглядів. Дуетна штучка "Я щаслива" про депресію набрала ще більше — 7,3 млн — там зовсім трохи підспівав OSTY. Пісенька досить швидко стала популярною, а фраза звідти стала крилатою (приблизно, як колись пісня "ОХРАНА_ОТМЄНА" Jerry Heil). Та так, що перша леді України Олена Зеленська процитувала рядок із пісні на Саміті перших леді та джентльменів у вересні 2023 року. Олена Зеленська говорила про малу обізнаність українців про психічне здоров'я та депресію зокрема. "Більшість українців вважають цю тему несерйозною". І процитувала пісню: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива".

Klavdia Petrivna — "Я щаслива"

Оцініть цей чудовий текст:

"Про любов навіть не говорю,

У Sims 3 чоловічка створю,

В середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан.

Лікарі кажуть, що це — депресія

Мама каже, що я — лінива.

Навколо якась репресія,

Всюди сонце, в мене злива

Але я щаслива".

Чудово!

Сольна робота співачки "Знайди мене" перетнула позначку 10 млн переглядів.

Клавдія Петрівна — "Знайди мене".

Сарказм так і бризкає:

Я під лавою тебе знайду

Через пару років ми створим сім‘ю

Я дам тобі свій телефон

Візьми, будь ласка, мене в полон.

Знайди мене, подзвони

Я пам‘ятатиму твої сліди.

З приводу особистості співачки. Блогер Богдан Беспалов, посилаючись на свої джерела, нещодавно розповів, що за псевдонімом Клавдія Петрівна ховається 18-річна співачка Соломія Опришко, родом зі Львівської області. Відомо, що курує Klavdia Petrivna і OSTY одні й ті самі лейбли: Nebo Music і POMITNI (очолює Ірина Горова, ексдружина Потапа).

Ну, Опришко. Рано чи пізно — вона відкриється. Цікавіше інше: на кого зі світових зірок орієнтується юна співачка? У кого така сама відсторонена, тягуча, холоднувата манера виконання, "інфікована" іронією? І хто, зрештою, співав про депресію? Усе сходиться на британці Біллі Айліш — це вона співає меланхолійно-іронічно, у неї був трек про депресію — Male Fantasy. І прославилася вона досить рано. Звісно, структура її пісень складніша, ніж у Клавдії Петрівни, але якщо ви прискорите "Знайди мене", то це дещо нагадає легендарний хіт Bad Guy Біллі Айліш. І до речі, якщо якось охарактеризувати Айліш чотирма словами, то вони можуть бути такими: "Всюди сонце, у мене злива".

Тож у Клавдії Петрівни — якісні орієнтири. Щасливого їй плавання!

Біллі Ейліш — поганий хлопець

Сподіваємося, щось з творчості "юної порослі" вам точно зайде.