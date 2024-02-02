Юные и дерзкие. Новые украинские поп-звезды набирают миллионы просмотров в YouTube и TikTok

Фокус обращает внимание, что в Украине появились новые звезды с миллионами просмотров в Сети: крутой пацан, красавец-гуляка, украинская Билли Айлиш.

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Трое 18-летних поп-звезд появились буквально из ниоткуда, но за последние полгода их треки возглавили хит-парады и набирают миллионные просмотры. Это – YAKTAK, Klavdia Petrivna, OSTY.

Трек YAKTAK в стиле дворового хип-хопа и дэнса LA LА LA в тройке лидеров на Нацотборе. Хотя певица Klavdia Petrivna ворвалась в сетевое пространство с лета, фразу из ее песни процитировала первая леди страны. Это при том, что никто не знает, кто такая Klavdia Petrivna – она сохраняет инкогнито, есть только предположения. OSTY – явно претендует на то, чтобы стать кумиром девочек-подростков.

Фокус разбирается с новой волной отечественного шоу-биза.

YAKTAK: крутой, но чувствительный пацан

YAKTAK — это 18-летний исполнитель Ярослав Карпук, родом он из Старой Выжовки. Его стиль – поп и хип-хоп. Псевдоним YAKTAK появился в феврале 2022 года. По иронии судьбы проект YAKTAK – ровесник полномасштабной фазы российско-украинской войны. Но это не помешало парню сделать стремительную карьеру. Он занимал 1-е место в "Топ песен Украины" в Apple Music, выпустил несколько дуэтных композиций с Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, Golubenko. Песня "Порічка", спетая в дуэте с KOLA, в 2023 году стала хитом — 32 млн просмотров: в ней отлично передается летняя атмосфера. В прошлом году YAKTAK выпустил сольный дворовой хип-хоп "Уночі" ("Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні…"): девчонки были в восторге — 17 млн просмотров на YouTube.

На Нацотборе "Евровидения – 2024" YAKTAK представил композицию – смесь хип-хопа с дэнсом. В припеве инструментальный хук цепляет сразу. Клип сделан в духе дворового хип-хопа: YAKTAK ходит там с кучей пацанов. Текст – о безответной любви. А в припеве безыскусно поется: "La La La".

"LaLaLa" — это универсальная фраза, которую может спеть каждый", — заметил недавно в интервью артист. На сегодня у клипа – 1,3 млн просмотров.

YAKTAK — LaLaLa

На сегодня его рекордная композиция — это "Погляд", которую YAKTAK спел с артистом SOBOL: 38 млн просмотров. Это смесь хип-хопа, дэнса и этно. Лирический текст не без юмора, вроде такого пассажа девушке: "Та холодним полум'ям очі твої сяють, ніби злі два добермани мене покусають"

YAKTAK&SOBOL — "Погляд"

Весной 2023, через несколько месяцев после появления хитов, восемнадцатилетний артист отправился в тур по Украине с завершающим уже летним концертом в столичной Stereoplaza – эта площадка вмещает несколько тысяч зрителей.

Вид у YAKTAK несколько брутален, поэтому он органичен в исполнении как хип-хопа, так и поп-лирики.

OSTY: красавчик-гуляка

Львовский певец буквально ворвался летом в хит-парады со своим альбомом "Резонанс". У него внешность красавца, на вид лет 17-18. Голос немного отстраненно-отмороженный, однако вкупе с идеальной внешностью и прикольным текстом это работает.

30 июня OSTY представил первый мини-альбом из трех треков: "Резонанс", "Не брало", "Шампейн".

В лирике чувствуется ирония: "Між нами резонанс – я кличу тебе на dance". Но если в "Резонансе" ирония сквозит, то в "Шампейн" и "Не брало" — бьет ключом. Оба трека – такие алкотрипы. "Шампейн" так – легкая разминка: "Бармен, наливай шампейн, у мене знову гарний день" А вот в тексте "Не брало" наличествуют признаки буйства лирического героя: "Я пив, але мене не брало, бо завжди мало. Я пив, музика грала — мене качала". Лирик-видео набрало 2, 7 млн просмотров на YouTube.

OSTY — "Не брало"

Музыка для летних танцплощадок. "В такое тяжелое время, как сейчас, важно иметь возможность отвлечься от всего происходящего вокруг и просто насладиться музыкой, расслабиться ненадолго. Этот альбом создан специально для этого. И я надеюсь, слушатели смогут почувствовать вайб, который я пытался передать", – прокомментировал OSTY свою работу.

А вот композиция, которую он выложил в дуэте в сентябре 2023, просто порвала всех. С кем? Переходим к следующей юной звезде.

Klavdia Petrivna: украинская Билли Айлиш

Исполнительница Клавдия Петровна или Klavdia Petrivna (молодежь предпочитает латинскими буквами, а не кириллицей) — новая звезда, чьи треки появились только четыре месяца назад и сразу стали хитами. Причем певица продолжает оставаться инкогнито – в клипах мы просто видим изображение загадочной девушки с сигаретой (или без) и в романтической шляпе с широкими полями.

Псевдоним артистки взят по имени героини романа Владимира Винниченко "Записки курносого Мефистофеля" (1916). Клавдия Петровна — это героиня, которая родила от адвоката-ловеласа, а он все не может определиться в отношениях с еще двумя женщинами.

Поющая Клавдия Петровна не дала пока ни одного интервью медиа и не показывается в клипах, что не помешало ее трекам "завируситься": песни "Бережи мене" и "Зима" возглавляли хит-парад Apple Music.

Трек "Хто ти?", спетый в дуэте с упомянутым выше OSTY, набрал 6,9 млн просмотров. Дуэтная вещица "Я щаслива" про депрессию набрала еще больше — 7,3 млн – там совсем чуток подпел OSTY. Песенка довольно быстро стала популярной, а фраза оттуда стала крылатой (примерно, как когда-то песня "ОХРАНА_ОТМЄНА" Jerry Heil). Да так, что первая леди Украины Елена Зеленская процитировала строчку из песни на Саммите первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года. Елена Зеленская говорила о малой осведомленности украинцев о психическом здоровье и депрессии в частности. "Большинство украинцев считают эту тему несерьезной". И процитировала песню: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива".

Klavdia Petrivna – "Я щаслива"

Оцените этот чудный текст:

"Про любов навіть не говорю,

В Sims 3 чоловічка створю,

В середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан.

Лікарі кажуть, що це — депресія

Мама каже, що я — лінива.

Навколо якась репресія,

Всюди сонце, в мене злива

Але я щаслива".

Отлично!

Сольная работа певицы "Знайди мене" пересекла отметку в 10 млн просмотров.

Klavdia Petrivna - "Знайди мене".

Сарказм так и брызжет:

Я під лавою тебе знайду

Через пару років ми створим сім‘ю

Я дам тобі свій телефон

Візьми, будь ласка, мене в полон.

Знайди мене, подзвони

Я пам‘ятатиму твої сліди.

По поводу личности певицы. Блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на свои источники, недавно рассказал, что за псевдонимом Клавдия Петровна скрывается 18-летняя певица Соломия Опрышко – родом из Львовской области. Известно, что курирует Klavdia Petrivna и OSTY одни и те же лейблы: Nebo Music и POMITNI (возглавляет Ирина Горовая, экс-супруга Потапа).

Ну, Опрышко. Рано или поздно — она откроется. Интереснее другое: на кого из мировых звезд ориентируется юная певица? У кого такая же отстраненная, тягучая, холодноватая манера исполнения, "инфицированная" иронией? И кто, в конце концов, пел о депрессии? Все сходится на британке Билли Айлиш – это она поет меланхолично-иронично, у нее был трек о депрессии — Male Fantasy. И прославилась она довольно рано. Конечно, структура ее песен более сложная, чем у Клавдии Петровны, но если вы ускорите "Знайди мене", то это несколько напомнит легендарный хит Bad Guy Билли Айлиш. И кстати, если как-то охарактеризовать Айлиш четырьмя словами, то они могут быть такими: "Всюди сонце, в мене злива".

Так что у Клавдии Петровны – качественные ориентиры. Счастливого ей плавания!

Billie Eilish — bad guy

Надеемся, что-нибудь из творчества "юной поросли" вам точно зайдет.