Маска снята: кто скрывался под образом Клавдии Петровны, что известно о певице (фото, видео)

Версий относительно того, кто скрывается под образом Клавдии Петровны, было много. Некоторые считали, что это женщина 35-40 лет, другие думали, что это молодая девушка. Кто-то думал, что Клавдия Петровна — результат работы искусственного интеллекта, а кто-то думал, что это уже известная певица.

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Загадочная певица Клавдия Петровна в пятницу, 30 августа, дала свой первый концерт во "Дворце Спорта". На нем она показала себя без масок и шляп. На видео от проекта "Сцена.UA" певица зажигает публику в столичном Дворце спорта, исполняя трек "Я тобі брехала". Фокус решил разобраться, кто же такая Клавдия Петровна и кто скрывается под этим псевдонимом.

Кто такая Клавдия Петровна

Клавдия Петровна — украинская певица и автор песен, которая с начала карьеры пыталась сохранять анонимность. Стала популярной благодаря социальной сети TikTok. Свой псевдоним она взяла из романа "Записки кирпатого Мефистофеля" украинского писателя Владимира Винниченко.

Карьера Клавдии Петровны стремительно начала набирать обороты с августа 2023 года — тогда стали известны ее песни "Береги меня", "Я счастлива" и маленькие отрывки ее будущих песен. Они сделали певицу известной.

Сейчас ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах. Слова из песни "Я щаслива" даже процитировала первая леди Украины на Третьем саммите первых леди и джентльменов.

"Врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая", — отметила Елена Зеленская, говоря о важности темы психического здоровья.

Кто же под шляпкой: теории относительно личности Клавдии Петровны

Версий относительно того, кто скрывается под образом Клавдии Петровны, было много. Некоторые считали, что это женщина 35-40 лет, другие думали, что это молодая девушка. Кто-то думал, что Клавдия Петровна — результат работы искусственного интеллекта, а кто-то думал, что это уже известная певица.

Предполагали, что настоящее имя певицы — Маша Кондратенко, автор песни "Ванька-Встанька". Теория появилась из-за того, что в профиле Маши Кондратенко и Клавдии Петровны появилось совместное сообщение.

Версий относительно того, кто скрывается под образом Клавдии Петровны, было много

Музыкальный блогер-журналист Богдан Беспалов даже провел свое расследование, по результатам которого все же рассказал, кто скрывается под образом Клавдии Петровны. По его словам, это Соломия Опрышко, младшая сестра исполнителя и автора песен Osty. Ранее у него было много совместных видео с Соломией.

"В одном я точно убежден на 100%: Клавдия Петровна — это Соломия Опрышко", — добавил он.

Большинство представителей шоу-бизнеса также склонялись к мнению, что под образом Клавдии Петровны скрывается Соломия Опрышко. В частности, Кристина Соловий отметила, что ей очень интересно, сколько еще продлится эта интрига с сокрытием образа.

"Все вы видели видео раскрытия, кто же такая Клавдия Петровна. И давайте так, мы закроем этот вопрос. Это девушка о которой все говорят, это Соломия Опрышко. И я вам даю свое слово, потому, что я когда работал на лейбле План, хотел подписать прошлым летом. И да, Соломия Опрышко — это Клавдия Петровна", — добавил блогер Максим Нагорняк.

Маша Кондратенко или Соломия Опрышко?

После клипа "Їде дах" у многих развеялись сомнения. Дело в том, что в нем Клавдия Петровна снялась без головного убора и под настоящим именем — среди главных актеров можно заметить Соломию Опрышко.

Клавдия Петровна вышла на публику, открыв лицо

Когда Клавдия Петровна вышла на публику, открыв лицо, эту информацию подхватили и другие СМИ. Сейчас распространяется информация, что Клавдия Петровна — это все же Соломия Опрышко.

Соломия Опрышко

Что известно о Соломии Опрышко

В СМИ распространяется информация, что Соломия Опрышко родилась в селе Горное, Стрыйского района Львовской области. Вслед за Богданом Беспаловым многие СМИ пишут о том, что Клавдия Петровна — младшая сестра Osty, с которым она выпустила совместный трек.

Другие же отмечают, что Osty и Клавдия Петровна — одногруппники. Они вместе закончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.