"За черной шляпой": раскрыто имя украинской певицы Клавдии Петровны (фото, видео)

Клавдия Петровна победила в номинации "дебют года" на музыкальной премьере от "Лирум". За наградой на сцену вышла украинская певица Мария Кондратенко.

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В понедельник 5 января во время вручения музыкальной премии от издания "Лирум" было раскрыто настоящее имя украинской певицы Клавдии Петровны. В частности, ею оказалась артистка Маша Кондратенко, автор песни "Ванька-Встанька". Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

В профиле Маши Кондратенко и Клавдии Петровны появилось совместное сообщение. На серии фото изображена девушка, однако лица ее не видно.

"Кто это такая?" — написала Кондратенко под публикацией.

Кроме этого, в сторис Маша Кондратенко опубликовала снимок с наградой "дебют года", которую накануне получила Клавдия Петровна.

Радио "Львовская волна" опубликовало видео, как Клавдия Петровна вышла на сцену на музыкальной премьере за наградой в номинации "дебют года". В ролике певица поблагодарила свою команду и слушателей.

"...за черной шляпой можно разглядеть лицо девушки, очень похожей на певицу Машу Кондратенко", — говорится в сообщении радио "Львовская волна".

Отметим, что в декабре Марина Кондратенко опубликовала видео в TikTok, в котором спела песню Клавдии Петровны "Я счастлива". В комментариях пользователи соцсети начали угадывать, действительно ли девушка является "той самой".

Клавдия Петровна: что известно

Клавдия Петровна — это имя героини романа Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Под этим псевдонимом в августе 2023 года певица выпустила мини-сборник под названием "Береги меня". Она является артисткой украинского лейбла NEBO. Кроме этого, первая леди Украины Елена Зеленская процитировала артистку во время публичного появления.

До 5 февраля 2024 года артистка не показывала своего лица, она публиковала свои видео в соцсетях с различными голливудскими актрисами.

Маша Кондратенко: что известно

Маша Кондратенко — украинская певица, актриса и блогер. Девушка стала популярной благодаря сериалу "Школа", в котором играла ученицу Соню. Также в 2020 году девушка стала финалисткой десятого сезона певческого шоу "Голос страны".

Маша Кондратенко Фото: Instagram

Ранее Фокус писал о трех молодых поп-звездах, чьи треки возглавили хит-парады и набирали миллионы просмотров. Речь идет о YAKTAK, OSTY и Клавдии Петровне.