Цитировала первая леди: кто такая Клавдия Петровна, новая звезда TikTok
Ее песни набирают миллионы просмотров в сети. При этом публике не известны ни настоящее имя исполнительницы, ни ее лицо.
Если вы пользуетесь соцсетью TikTok, то точно хотя бы раз слышали о "врачах, которые диагностировали депрессию" и "маме, которая говорит, что я ленивая". Автором вирусных хитов является новая украинская артистка Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna). В публичном пространстве нет информации о ее настоящем имени, лицо певицы также остается загадкой. Фокус рассказывает, что известно о новой знаменитости соцсетей.
Почему именно Клавдия Петровна?
Это псевдоним. Так зовут героиню романа Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Клавдия Петровна — мать-одиночка, в которую влюбился главный герой произведения.Важно
Новая звезда соцсетей является артисткой украинского лейбла NEBO. Она уже выпустила мини-сборник под названием "Береги меня". Это личный дневник, который Клавдия Петровна положила на музыку и посвятила изменчивости и турбулентности жизни каждой современной украинки. А 13 октября 2023 года она представила новый трек "Императоры".
"Это новая Легенда!!! @klavdia_petrivna!!!! Поздравляем!", "Обожаю вашу музыку и ваше творчество 🔥 one love", "Супер", — реагируют подписчики артистки на ее новую композицию. А некоторые даже тегают жену Владимира Зеленского. И это не спроста. Об этом позже.
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Сначала певица экспериментировала с музыкой в GarageBand. А теперь ее треки стали вирусными в TikTok, набирая миллионы просмотров, а первая леди Украины Елена Зеленская цитирует артистку во время публичных появлений.
Например, во время своего выступления в рамках Саммита первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года Елена Зеленская рассказывала публике о важности осведомленности о психическом здоровье и депрессии в частности.
"Большинство украинцев считают эту тему несерьезной. Песня даже такая есть: "Врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая"", — отмечала первая леди.
Сотрудничество с OSTY
Свои первые демки звезда соцсетей записывала с молодым украинским исполнителем OSTY. Их совместный трек "Хто ти" также один из самых вирусных в TikTok.
Довольно популярной стала песня "Я счастлива", в которой поется о депрессии. Ролики, которые пользователи сети выкладывают с этой композицией, набирают сотни тысяч просмотров и многочисленные комментарии.
Сейчас на YouTube-канал исполнительницы подписаны 22,5 тыс. поклонников ее творчества. В Instagram фолловеров вдвое меньше. В основном певица публикует новости о релизах своих композиций.
Как уже отмечалось ранее, Клавдия Петровна не показывает своего лица. Она часто выкладывает видео с выдающимися голливудскими актрисами. Например, Кейт Уинслет, Анджелиной Джоли, Одри Хепберн и тому подобное.
На главном фото профиля певицы изображена загадочная женщина с сигаретой и в шляпе с широкими полями. В сети распространяется информация, что Клавдия Петровна молодая женщина. Впрочем, публике не доступна личная информация о звезде соцсетей.
Цитата из песни Клавдии Петровны "Я счастлива":
"Про любов навіть не говорю
В Sims 3 чоловічка створю
В середині душі ураган
Відчуйте мій жахливий стан
Лікарі кажуть, що це — депресія
Мама каже, що я — лінива
Навколо якась репресія
Всюди сонце, в мене злива
Всюди сонце, в мене злива
Всюди сонце, в мене злива
Всюди сонце, в мене злива
Але я щаслива".
Цитата из песни Клавдии Петровны и OSTY "Кто ты?":
"Ми з тобою перехожі,
Але дуже схожі
Однаково відчуваєм біль.
Бог все бачить
І Бог тобі пробачить,
Рану ніколи не загоїть сіль.
[Приспів]:
Дощ змиє усі сліди,
Я ніколи не дізнаюсь хто ти
Дощ змиє усі сліди,
Я ніколи не дізнаюсь хто ти".
Напомним, Оля Полякова попала в больницу.
Также Фокус писал о скандале с отменой концерта Нади Дорофеевой в Вене.