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Настя Каменских перевела свои хиты на украинский язык (видео)

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Фото: kamenskux/instagram | Настя Каменских

Артистка выпустила мини-альбом "Хиты UA", в котором по-новому зазвучали уже известные песни.

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36-летняя украинская певица Настя Каменских перевела свои хиты на украинский язык. Об этом звезда сцены рассказала в Instagram.

15 сентября 2023 года жена Потапа выпустила мини-альбом "Хіти UA", в который вошли украиноязычные версии ее хитов. Перед этим артистка перевыпустила песню "Это моя ночь".

В новый альбом вошли такие треки, как "Девушки рулят", "Красное вино", "Попа как у Ким". Также NK сообщила о выходе новой песни в скором времени.

"С самого начала сольного проекта NK я выпустила много треков на украинском, которые стали настоящими хитами и которым тысячи людей подпевали на концертах", — отметила певица, добавив, что видит, с каким восторгом и теплом ее фанаты воспринимают перепетые хиты во время выступлений.

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Настя Каменских

"У меня всегда были песни как на украинском, испанском, так и на английском языках. И несмотря на то, что в моем репертуаре всегда было много песен на украинском, есть песни, которые очень полюбились слушателям, их всегда ждут", — рассказала украинская артистка.

"Еее, дождались, теперь будут на повторе!", "Уже бежим учить текст, чтобы петь украинскую версию на концертах!", "Мед для ушек", — реагируют фанаты певицы на релиз ее мини-альбома.

Одна из переведенных песен Насти Каменских

Напомним, Потап показал, как проводит время с Настей Каменских и своим сыном от Ирины Горовой.

Также Фокус писал о критике благотворительного конкурса Насти Каменских.