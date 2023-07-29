Потап показал, как Настя Каменских проводит время с его сыном (фото)

Звездная семья завтракала в их доме под Киевом.

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42-летний украинский музыкант Потап (настоящее имя и фамилия — Алексей Потапенко) показал редкое фото Насти Каменских и своего 14-летнего сына Андрея. Семейным снимком продюсер поделился в Instagram.

На фото украинская певица и наследник Потапа и продюсера Ирины Горовой завтракают в доме супругов под Киевом.

"Завтрак 1+1 и я @potapchiq @kamenskux💛💙", — написал Потап.

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Настя Каменских с сыном Потапа

Подписчики музыканта оценили редкий семейный кадр.

"Очень позитивное фото! Мы любим вас", "Как мило", "Семья", — пишут фолловеры Потапа.

"Если после этой фотки тебя выгонят из дома, готов принять)))" — написал ведущий Слава Демин.

Потап и Настя Каменских

Потап и Ирина Горовая были женаты с 1999 по 2014 годы. От их союза подрастает 14-летний сын Андрей, который время от времени появляется в соцсетях своего звездного отца.

В мае 2019 музыкант и Настя Каменских поженились без предупреждения своих фанатов.

Напомним, Потап трогательно поздравил жену с днем рождения.

Также Фокус писал о слухах относительно вероятного развода Потапа и Насти Каменских, которые распространялись зимой 2022-23.