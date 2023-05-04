Потап трогательно поздравил Настю Каменских с днем рождения (фото)

Несколько месяцев до этого в Сети обсуждали вероятный разрыв пары.

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41-летний украинский певец Потап (Алексей Потапенко – настоящее имя и фамилия) трогательно обратился к своей жене Насте Каменских в день ее рождения.

Музыкант назвал именинницу лучшей женой, девушкой, певицей и хозяйкой.

"Мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет ♥️♥️♥️ С днем рождения, самая красивая женщина во Вселенной", — обратился к певице ее муж и еще раз признался ей в любви.

"Спасибо любимый❤️ спасибо мое солнышко ❤️я тебя очень люблю", — ответила в комментариях Настя Каменских, которой 4 мая 2023 исполнилось 36 лет.

Настя Каменских отмечает 36-й день рождения

Украинские музыканты, длительное время работавшие в одном дуэте "Потап и Настя", поженились в мае 2019 года. Церемония стала неожиданностью для фанатов знаменитостей, узнавших об их свадьбе прямо в день мероприятия.

Недавно в Сети начали распространяться слухи о вероятном разводе певицы и музыканта, однако сами звезды опровергают все домыслы.

Напомним, Настя Каменских впервые публично высказалась по поводу слухов о разводе с Потапом.

Также Фокус писал о критике творчества Потапа продюсером Игорем Кондратюком.