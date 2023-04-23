"Снимал штаны в Москве". Игорь Кондратюк раскритиковал Потапа и Руслана Ханумака за их новые песни

Продюсер считает: лучше пусть украинцы будут слушать "шароварщину" и "байрактарщину", чем российские песни

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61-летний украинский продюсер Игорь Кондратюк подверг критике Потапа и Руслана Ханумака за их "военные" песни. Своими мыслями ведущий поделился в новом интервью.

Ведущая программы разговаривала с Кондратюком на тему новых украинских песен, созданных в условиях полномасштабной войны. В частности, она показала клипы на песню "Волонтер" Потапа и "Дика Дичка" Руслана Ханумака.

"После клипа "Дика Дичка" клип Потапа не кажется таким плохим. Хотя Потап не знает ничего о волонтерах. В общем, позорная история. Вот просто тупо, зачем они это сделали? Потап не попал в значение слова волонтер", — отметил украинский продюсер.

В частности Кондратюк признался, что 20 февраля 2022 они с Потапом снимались в одном телевизионном шоу, которое, скорее всего, уже и не выйдет на экраны. При этом, Потап рассказывал, что за неделю до полномасштабного вторжения он уехал с Настей Каменских в Испанию.

"Он был ведущим, а я — участником. Я пришел и говорю ему "привет", а он сквозь зубы: "Привет". Знает, что я его критиковал за то, что он снимал штаны в Москве", — вспомнил скандальную ситуацию с певцом Кондратюк.

Игорь Кондратюк подверг критике Потапа и Руслана Ханумака

Впрочем, продюсер считает, что лучше украинцы будут слушать "шароварщину" и "байрактарщину", чем российские песни. Также он осудил действия Ани Лорак и Светланы Лободы, а Макса Барских "простил", ведь тот вовремя опомнился и даже прошел военную подготовку.

Напомним, Настя Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом.

Также Фокус писал о критике Олегом Скрипкой Нади Дорофеевой и Потапа за украинские песни.