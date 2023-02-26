"Патриотический цинизм": Скрипка раскритиковал Дорофееву и Потапа за песни на украинском языке

Фронтмен группы ВВ считает, что украинская сцена переживает культурную катастрофу, которая произошла, в том числе, из-за российского влияния.

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Лидер украинской группы ВВ Олег Скрипка назвал исполнителей Надежду Дорофееву и Алексея Потапенко "патриотическим циниками" за их творчество на украинском языке. По словам артиста, эти исполнители являются "бизнесменами сцены", которые просто построили себе карьеру. Такую оценку их творчества Скрипка дал в интервью каналу "Твоє місто".

В ходе беседы речь зашла о возможности записать хиты 1970-х со звездами современной украинской эстрады, например с Дорофеевой и Потапом, которые сейчас исполняют песни на украинском языке. На что Скрипка ответил, что нынешнее их творчество — "патриотический цинизм".

"Патриотический цинизм. Искренние циники. Просто есть человек сцены, а есть человек — бизнесмен сцены. На сегодняшний день существуют такие механизмы, что люди наблюдают на сцене бизнесменов. Бизнесмены себе классно построили карьеру, а некоторые из них еще более-менее нормально поют", — сказал Скрипка.

Также артист выразил мнение, что украинская сцена переживает некую культурную катастрофу, назвав некоторые явления в современном шоу-бизнесе — "байрактарщиной". Скрипка считает, что это произошло, в том числе, из-за российского влияния. Это в свою очередь привело к тому, что украинские исполнители выдают "низкокачественный продукт".

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"Структура шоу-бизнеса она же не поменялась и если мы поменяли язык (исполнения), исчезло ли российское влияние? Ведь был русскоязычный контент и украиноязычные дурачки, которые были в эфире. Это такая задача — чтобы там был низкокачественный продукт. Нужно, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова про свободу", — пояснил Скрипка.

[ + – ] Олег Скрипка о творчестве Надежды Дорофеевой и Алексея Потапенко (смотреть с 16:00)

Напомним, в сети слушатели раскритиковали новый трэк шоумена и исполнителя Потапа "Волонтер". Украинцы возмутились тем, что в тексте композиции есть слова о девушке, которая "ночи провела с ребятами, бойцами, волонтерила".

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новую композицию "Вотсап" об отношениях людей на расстоянии. Песня была исполнена на украинском языке.