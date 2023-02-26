"Патріотичний цинізм": Скрипка розкритикував Дорофєєву та Потапа за пісні українською мовою

Фронтмен групи ВВ вважає, що українська сцена переживає культурну катастрофу, яка сталася, зокрема, через російський вплив.

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Лідер української групи ВВ Олег Скрипка назвав виконавців Надію Дорофєєву та Олексія Потапенка "патріотичними циніками" за їхню творчість українською мовою. За словами артиста, ці виконавці є "бізнесменами сцени", які просто збудували собі кар'єру. Таку оцінку їх творчості Скрипка дав в інтерв'ю каналу "Твоє місто".

У процесі бесіди зайшлося про можливість записати хіти 1970-х із зірками сучасної української естради, наприклад із Дорофєєвою та Потапом, які зараз виконують пісні українською мовою. На що Скрипка відповів, що нинішня їхня творчість — "патріотичний цинізм".

"Патріотичний цинізм. Щирі циніки. Просто є людина сцени, а є людина — бізнесмен сцени. На сьогодні існують такі механізми, що люди спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно побудували кар'єру, а деякі з них ще більш-менш нормально співають", — сказав Скрипка.

Також артист висловив думку, що українська сцена переживає культурну катастрофу, назвавши деякі явища в сучасному шоу-бізнесі — "байрактарщиною". Скрипка вважає, що це сталося, зокрема, через російський вплив. Це, зі свого боку, призвело до того, що українські виконавці видають "низькоякісний продукт".

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"Структура шоу-бізнесу вона ж не змінилася і якщо ми змінили мову (виконання), чи зник російський вплив? Адже був російськомовний контент та україномовні дурниці, які були в ефірі. Це таке завдання — щоб там був низькоякісний продукт. Потрібно, щоб у музику повернувся зміст, а не лише слова про свободу", — пояснив Скрипка.

[ + – ] Олег Скрипка про творчість Надії Дорофєєвої та Олексія Потапенка (дивитися із 16:00)

Нагадаємо, у мережі слухачі розкритикували новий трек шоумена та виконавця Потапа "Волонтер". Українці обурилися тим, що у тексті композиції є слова про дівчину, яка "ночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерила".

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила нову композицію "Вотсап" щодо стосунків людей на відстані. Пісня була виконана українською мовою.