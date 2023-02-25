Культурний фронт. Як змінився естрадний Олімп України за рік війни

Хтось із мастодонтів попмузики поки що йде на дно, а хтось із зірок — на гребені хвилі.

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За рік війни радикально змінився український естрадний Олімп. Усі артисти не мають регулярних гастролей, поки ведуться бойові дії. Але хтось із зірок виїхав за кордон, хтось залишився, для когось війна поставила творчість на паузу, в деяких, навпаки, спровокувала сплеск активності, і як результат — регулярне представлення на YouTube нового матеріалу, що набирає мільйонні перегляди. Зайнялися вчора нікому невідомі репери-зірки Скофка та Калуш, а буквально, здавалося, непорушні мастодонти національної попмузики, такі як Олег Винник і Потап, зникли з радарів. Але є й ті, хто, як Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва, залишилися на плаву та йдуть нормальним курсом.

Фокус розбирався, як змінився ландшафт української естради.

Ми вже писали про феноменальний успіх пісні-гімну 28-річного репера Skofka, присвяченої другу, який служив у лавах ЗСУ та загинув, яка наразі на YouTube набрала 33 млн переглядів. Заворожливо звучить приспів у цій композиції:

"У небі чистому чути грім

У небі свист, але чути гімн…"

Щодо молодих реперів, то з 2021 року та початку війни їхні справи пішли круто вгору — це стосується й новачка Kalush, який виграв Євробачення-2022 (до речі, ще у 2021 році спільний трек "Додому" Kalush і Skofka, де останній — автор музики, набрав 58 млн переглядів).

[ + – ] Кліп Skofka "Чути гімн"

На хвилі: Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва, Jerry Heil, Оля Полякова, alyona alyona

Вдалося втриматися на плаву й 30-річним українським попзіркам: пісня Артема Пивоварова "Думи" на вірші Тараса Шевченка у виконанні Артема та Наді Дорофєєвої набрала на YouTube теж рекордних 30 млн переглядів.

Композицію було створено в межах авторського проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Для DOROFEEVA це перший реліз із початку повномасштабної війни. Балада має потужне гітарне аранжування та яскраву мелодію (це третя чи четверта музична версія незмінного вірша Тараса Шевченка) — хіт звучав звідусіль.

Артисти прокоментували під кліпом: "Ми знаємо, що музика має властивість лікувати й зцілювати. Ми знаємо, що вона — сила не лише ментальна, а й фізична".

[ + – ] Кліп Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої на пісню "Думи"

Потрібно сказати, що Пивоварову вдалося витягнути з деякого естрадного небуття й іншу українську зірку — Олю Полякову, яка вже повернулася з-за кордону.

Відомо, що лірика не є сильною стороною Олі, яка у своїй творчості наголошувала на гуморі ще з давнього хіта "Шльопки". Коли вона вже під час війни виконала "Колискову" Мирослава Скорика, ролик набрав скромні 18 тис. переглядів. А ось балада "Тішся" на вірші Лесі Українки в межах того ж проєкту Пивоварова взяла достойні 7,1 млн.

[ + – ] Артем Пивоваров, Оля Полякова — "Тішся"

Олександр Пономарьов, популярність якого перед війною досягала критично низьких позначок, висунувся в перший ряд завдяки своїм патріотичним хітам, написаним у традиційній манері, але таким, що відповідають духу часу. На першому місці серед таких його треків — "Україна переможе!", який набрав 27 млн переглядів. Пономарьов написав цю річ через два місяці після вторгнення РФ в Україну, зібравши багатьох національних зірок для її виконання: Михайла Хому (Дзідзьо), Тараса Тополю ("Антитіла") й ін.

Активність співачки й авторки пісень Jerry Heil із еміграцією в Німеччину лише збільшилася. Прославилася вона іронічною "Охрана, отмєна", але зараз у неї в обоймі — низка яскравих ліричних хітів. Наприклад, її прониклива "#Мрія" потужно зараз ротується на fm-станціях, а на YouTube набрала 7,8 млн переглядів.

[ + – ] Jerry Heil — "#Мрія"

Її спільні треки з реперкою alyona alyona, яка теж поїхала в Німеччину, "Рідні мої" та #KUPALA Kupala мають ті ж високі показники. Тобто вимушений від'їзд українських зірок за кордон ще не означає їхнього повного зникнення із зони уваги шанувальників. Але саме так сталося з двома найбільшими українськими артистами — Олегом Винником і Потапом.

Олег Винник і Потап: за бортом

Із 24 лютого 2022 року 49-річний Олег Винник зник із радарів. Він не веде соціальних мереж і не виходить на зв'язок із шанувальниками, не був помічений у проведенні благодійних концертів. Пройшла інформація, що Олег емігрував у Німеччину, де відбувається лікування.

"Олег Винник зник максимально. На його місце, напевно, прийдуть інші артисти, і закриють цей гештальт. Деякі люди з його команди вже не працюють із ним, бо нема з ким працювати, немає артиста як такого. На жаль, не можу сказати, що я знаю про стан Олега Винника. Не маю на це морального права", — сказав ведучий Слава Дьомін, про що писав Фокус.

Зауважимо, що популярність Олега Винника спалахнула миттєво в Україні у 2017 році. Вважалося, що він був успішною заміною Стаса Михайлова — його пісні теж знаходили відгук у жінок 30+. Виросла армія шанувальниць, званих "вовчицями" — за назвою хіта. Олег Винник багато своїх пісень переклав українською мовою, всіляко висловлював підтримку рідній країні.

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Варто зазначити, що до появи в Україні Винник довгі роки жив і працював у Німеччині — співав у мюзиклах. Звісно, в нього там залишилися зв'язки. У його команді кажуть, що наразі артист не може виступати на сцені. Повернеться, коли йому стане краще. Що він записує нові композиції, проте на сьогодні жодну з них у мережу не викладав.

Із репером і продюсером, 41-річним Потапом, сталася схожа історія, тільки масштабне вторгнення РФ 24 лютого застало його в Іспанії, де він відпочивав із дружиною — співачкою Настею Каменських. Повернувся в Україну артист лише у вересні, зізнавшись, що за кордоном лікувався від серйозного захворювання. За словами репера, він переніс COVID-19, після чого в нього стався отит, а потім синдром Ремзі-Ханта (параліч обличчя та нервів).

А порівняно нещодавно обидві зірки, об'єднавши зусилля, записували саундтрек "Найкращий день" для українського комедійного фільму "Скажене весілля" (2018): стрічка стала національним блокбастером, а пісня — хітом, який набрав у YouTube 40 млн переглядів.

Потап повідомив, що більше не писатиме пісень російською мовою, і ось буквально днями видав трек українською "Волонтер" — перший за час війни.

[ + – ] Потап "Волонтер"

Трек "Волонтер" підняв хвилю хейту, спричинивши скандал.

[ + – ] Приклад хейту Потапа в мережі за трек "Волонтер"

Уся справа — у змісті. "Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І вдома не була. Ой, мамо, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", — співає артист.

Про волонтерів — актуально? Так. Але помилка Потапа в тому, що він свій цинічно-фривольний стиль застосував до військово-патріотичної тематики. Коли трохи більше року тому він у подібному стилі патріотично освідчився в любові до української столиці в треку "Київ", жодного негативу це не викликало. До того ж композиція була російською.

Юні паростки видають диси на Путіна

До речі, можна помітити, що російська мова не зникла зовсім із медіапростору, пов'язаного з вітчизняною музикою. Наприклад, український інфлюенсер (від англ. influence — "уплив", блогер, що має велику та лояльну аудиторію) Мішаня Огородник — репер та велосипедист (2 млн підписників), видав "Дис на Путіна", який зараз украй популярний в українських школах, а на YouTube трек набрав 700 тисяч переглядів. Чому? Там у доступній для підлітків лаконічній формі переказано все, що сталося з нами з моменту вторгнення РФ в Україну. Ситуацію показано з двох сторін: в Україні та Росії.

"Геноцид зовут учением, вас совесть не грызет

А рейтинг Путина растет с момента русского вторжения

Сотни детей под завалами мрет, в Кремле концерт идет

Народ поет: Россия, вперед!"

[ + – ] Мішаня Огородник, "Дис на Путіна"

Тобто вискакують нагору зовсім невідомі молоді українські артисти саме через творчість, пов'язану з війною. Картина на вершині нашого естрадного Олімпу продовжує змінюватися.