Пісні війни. Українські зірки шоубізнесу змінили вектор творчості, ставши рекордсменами YouTube

За цей воєнний рік повністю змінилася картина на українському естрадному Олімпі. Серед лідерів — Андрій Хливнюк та Pink Floyd, репери Skofka та Yarmak, Олександр Пономарьов. Фокус вивчив, яку музику тепер слухають в Україні та хто лідери переглядів.

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Kalush Orchestra: підтримали захисників "Азовсталі"

Головним тріумфатором цього року став реп-гурт з елементами фольку Kalush Orchestra, названий так на честь міста Калуша (Івано-Франківська область), де народився лідер колективу Олег Псюк.

Діти з авторською піснею Stefania, присвяченою 60-річній матері Олега, перемогли 14 травня на "Євробаченні" в Італії. Українці здобули рекордний 631 бал. Для порівняння, переможниця минулого року, італійська рок-група Måneskin взяла 524 бали.

Олег Псюк, порушивши правила конкурсу, під час прямого ефіру закликав урятувати захисників "Азовсталі": "Я прошу всіх вас: будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" прямо зараз". Музикант постукав себе кулаком по серцю — зал заревів у єдиному пориві підтримки.

Після конкурсу Kalush Orchestra випустили відеокліп на пісню Stefania, який знімали у зруйнованих Бучі та Ірпені, він набрав на YouTube рекордних 46 млн переглядів. Хоча текст пісні не містить нічого військового, але відеоряд, де жінки у військовій формі рятують дітей з-під бомбардувань, неможливо дивитися без сліз.

[ + – ] Kalush Orchestra

Репер Skofka — "В небі свист, але чути гімн"

Гімн репера Skofka — це найпопулярніша пісня зараз у FM-діапазоні. Вона звучить практично на кожній радіостанції, а на YouTube набрала 26 млн переглядів. Заворожливо звучить приспів у цій композиції:

В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Горить ліс, але чути гімн.

[ + – ] Skofka

Тут, як і у випадку з Kalush Orchestra, це не чистий реп, а з'єднаний з вокалом і дуже непоганим. Причому Skofka зробив, здавалося, неможливе — він до кінця року обійшов за популярністю знакову пісню Олександра Пономарьова "Україна переможе!", яка набрала 25 млн переглядів.

Олександр Пономарьов: "Україна переможе!"

Пономарьов написав цю пісню за два місяці після вторгнення РФ в Україну, зібравши багатьох національних зірок для виконання. Тут обійшлися без репу, все було гранично традиційно — вийшов задерикувато-військово-патріотичний марш, де у приспіві хор у складі Михайли Хоми (Дзідзьо), Тараса Тополі ("Антитіла"), Євгена Кошового, Юрія Ткача, Петі Чорного та самого Пономарьова, який потужно видавав: "Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!"

Український шоубізнес та війна: змінилися пріоритети та змістилися акценти

Зверніть увагу, що топ 3 естрадного Олімпу України цього року зайняли чоловіки, і двоє з них — репери. Такого за історію нашої країни не було. Нагадаємо, що Фокус становив минулого року рейтинг наших попкоролів та попкоролев до 30-річчя незалежності України. Перше місце тоді посів дівочий гурт Open Kids, друге — гурт KAZKA із солісткою Олександрою Зарицькою, а третє — попдует "Время и Стекло" у складі Наді Дорофєєвої та Позитиву. Репери зайняли лише четвертий рядок рейтингу — це гурт "Гриби".

Воєнний час повністю змінив пріоритети та зрушив акценти. Той самий Пономарьов давно не був у тренді, у його творчості не було помітних сплесків, а якщо щось звучало на радіо у його виконанні — це був гімн України. Артист модні течії обходив стороною, пишучи в традиційній естрадній манері. Проте цілком традиційна пісня "Україна переможе!" з патріотичним змістом миттєво стала хітом під час війни. Наздогін їй Пономарьов написав у такому ж ключі і композицію "На землі, у повітрі й на морі" — теж непогану, але результати скромніші — 4,8 млн переглядів. Хоч як парадоксально, але таке негативне явище як війна, у разі Пономарьова, сприяло творчому піднесенню співака.

Те саме можна сказати і про репера Yarmak. З початком війни Олександр Ярмак вступив у ЗСУ. Але артист встигає писати нові хіти. Можна сказати, війна дала сильний поштовх для творчості артиста. По-перше, він перейшов з російської мови на українську, а по-друге, написав низку патріотичних хітів, серед яких головний — "Дике поле" (виконує разом зі співачкою Alisa), присвячений бійцям "Азова". Це — епічний реп з етновставками.

На всіх чужинців тут чекає згуба,

з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.

На віки всім легенда показова,

іще покаже свою міць полк "Азова".

"Дике поле" подивилося на YouTube 11 млн людей.

Зрозуміло, у цьому огляді не можна не згадати першу знакову пісню воєнного часу — "Червону калину" лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Співак із самого початку війни пішов до лав тероборони. Нині вивчився на пілота бойового дрона.

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Артист акапельно, у військовій формі, з автоматом, виконав пісню Січових Стрільців "Червона калина" на тлі Софії Київської та виклав у соцмережу, де вона набрала 1 млн переглядів. За кілька днів музикант із ПАР Девід Скотт, лідер гурту The Kiffness, зробив на "Червону калину" аранжування і створив просте відео: Хливнюк там співає на Софійській площі, а Скотт акомпанує йому на синтезаторі вдома. Пісня вийшла сучасною та динамічною і на сьогодні її оцінило 13 млн осіб. Але це — не фінал історії.

Потім легендарний рок-гурт Pink Floyd запропонував Хливнюку записати на основі "Калини" спільну композицію, якою стала Hey Hey Rise Up. Вона посіла перше місце у чартах 25 країн, а на YouTube її подивилося 11 млн людей. Згадаємо, що днями на початку групи familyboombox Андрій повідомив, що Hey Hey Rise Up заробила для українських благодійних фондів 500 тис. фунтів стерлінгів. До "Калини" у Хливнюка була лише одна пісня у репертуарі патріотичного змісту — "Злива", яка дуже скромно набрала перегляди в мережі.

Співачка Jerrі Heil (Яна Шемаєва) та реперка alyona alyona (Олена Савраненко) виконували речі лише міської спрямованості ("Охрана, отмена", "Пышка-пушка"), але, опинившись у вимушеній еміграції в Німеччині, артистки разом виконали та записали нові пронизливі композиції — як реакцію на страшну годину війни: "Молитва", "Рідні мої", "Чому?". Усі вони стали хітами. А український етнотрек #KUPALA вони випустили з німецькою співачкою ELA, він набрав 8,1 млн переглядів на YouTube.

Співак Wellboy, який у 2021 році буквально заполонив ефіри хітами "Гуси" та "Вишні", написав жорстку патріотичну річ "Ворогів на ножі", яка стала хітом буквально за два тижні. Він сказав про неї: "Мене вчили, що війна — це завжди погано. Я — добра людина. Але ця війна пробудила в мені якусь злість, обурення і спрагу помсти росіянам. Те, що вони роблять — це страшно. І рано чи пізно вони за це дадуть відповідь". На сьогодні лірик-відео треку набрала 2,9 млн переглядів (кліпу наразі немає).

Антон Вельбой співає:

Забуваєм до, зараз ми всі інші,

У нас одне на всіх серцебиття,

Склалися у пісню всі найкращі вірші,

Таке життя, сирена — укриття.

Ворогів — на ножі,

Перетнуті рубежі.

Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз

Ми живемо так, як заповів колись дід Тарас.

Боремось — поборемо, і все буде в нас гаразд

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене: "Коли?"

З погляду музики хіт Wellboy — яскравий сучасний попфанк. І, попри згадку "ворогів" та "катів", ця річ про інше — про надію на мир, про Перемогу. У ній набагато більше світла, ніж темряви, більше миру, ніж війни.

[ + – ] Wellboy співає: "Боремося — поборемо, і все буде в нас добре"

Безумовно, таке страшне явище, як війна, змінило всіх нас, але треба зазначити, що воно породило яскраві та цікаві композиції, причому — у виконавців, від яких поява таких потужних, патріотичних речей ніяк не очікувалося. Час диктує власний репертуар.

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