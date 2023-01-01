Песни войны. Украинские звезды шоу-бизнеса сменили вектор творчества, став рекордсменами YouTube

За этот военный год полностью изменилась картина на украинском эстрадном Олимпе. Среди лидеров — Андрей Хлывнюк и Pink Floyd, реперы Skofka и Yarmak, Александр Пономарев. Фокус изучил, какую музыку теперь слушают в Украине и кто лидеры просмотров.

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Главным триумфатором этого года стала рэп-группа с элементами фолка Kalush Orchestra, названная так в честь города Калуша (Ивано-Франковская область), где родился лидер коллектива Олег Псюк.

Ребята с авторской песней Stefania, посвященной 60-летней матери Олега, победили 14 мая на "Евровидении" в Италии. Украинцы получили рекордный 631 балл. Для сравнения, победительница прошлого года, итальянская рок-группа Måneskin взяла 524 балла.

Олег Псюк, нарушив правила конкурса, во время прямого эфира призвал спасти защитников "Азовстали": "Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас". Музыкант постучал себя кулаком по сердцу – зал взревел в едином порыве поддержки.

После конкурса Kalush Orchestra выпустили видеоклип на песню Stefania, который снимали в разрушенных Буче и Ирпене, он набрал на YouTube рекордных 46 млн просмотров. Хотя текст песни не содержит ничего военного, но видеоряд, где женщины в военной форме спасают детей из-под бомбежек невозможно смотреть без слез.

[ + – ] Kalush Orchestra

Рэпер Skofka — "В небі свист, але чути гімн"

Гимн рэпера Skofka – это самая популярная песня сейчас в FM-диапазоне. Она звучит практически на каждой радиостанции, а в YouTube набрала 26 млн просмотров. Завораживающе звучит припев в этой композиции:

В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Горить ліс, але чути гімн.

[ + – ] Skofka

Здесь, как и в случае с Kalush Orchestra, это не чистый рэп, а соединенный с вокалом, и очень неплохим. Причем Skofka сделал, казалось, невозможное – он к концу года обошел по популярности знаковую песню Александра Пономарева "Україна переможе!", которая набрала 25 млн просмотров.

Александр Пономарев: "Україна переможе!"

Пономарев написал эту песню через два месяца после вторжения РФ в Украину, собрав многих национальных звезд для исполнения. Здесь обошлись без рэпа, все было предельно традиционно – получился задорный военно-патриотический марш, где в припеве хор в составе Михаилы Хомы (Дзидзьо), Тараса Тополи ("Антитела"), Евгения Кошевого, Юрия Ткача, Пети Черного и самого Пономарева мощно выдавал: "Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!"

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Обратите внимание, что топ-3 эстрадного Олимпа Украины в этом году заняли мужчины, и двое из них — рэперы. Такого за всю историю нашей страны не было. Напомним, что Фокус составлял в прошлом году рейтинг наших поп-королей и поп-королев к 30-летию независимости Украины. Первое место тогда заняла девичья группа Open Kids, второе – группа KAZKA с солисткой Александрой Зарицкой, а третье – поп-дуэт "Время и Стекло" в составе Нади Дорофеевой и Позитива. Рэперы заняли только четвертую строчку рейтинга – это группа "Грибы".

Военное время полностью изменило приоритеты и сдвинуло акценты. Тот же Пономарев давно не был в тренде, в его творчестве не было заметных всплесков, а если что и звучало на радио в его исполнении – это был гимн Украины. Артист модные течения обходил стороной, сочиняя в традиционной эстрадной манере. Однако вполне традиционная песня "Україна переможе!" патриотического содержания мгновенно стала хитом во время войны. Вдогонку ей Пономарев сочинил в таком же ключе и композицию "На землі, в повітрі і на морі" – тоже неплохую, но результаты скромнее – 4, 8 млн просмотров. Как ни парадоксально, но такое негативное явление как война, в случае Пономарева, способствовало творческому подъему певца.

То же самое можно сказать и о рэпере Yarmak. С началом войны Александр Ярмак вступил в ВСУ. Но артист успевает писать и новые хиты. Можно сказать, война дала мощный толчок для творчеству артиста. Во-первых, он перешел с русского языка на украинский, а во-вторых, написал ряд патриотических хитов, среди которых главный — "Дике поле" (исполняет вместе с певицей Alisa), который посвящен бойцам "Азова". Это – эпичный рэп с этно-вставками.

На всіх чужинців тут чекає згуба,

з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.

На віки всім легенда показова,

іще покаже свою міць полк "Азова".

"Дике поле" посмотрело на YouTube 11 млн человек.

Разумеется, в этом обзоре нельзя не вспомнить первую знаковую песню военного времени — "Червону калину" лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Певец с самого начала войны пошел в ряды теробороны. Сейчас выучился на пилота боевого дрона.

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Артист акапельно, в военной форме, с автоматом, исполнил песню Сечевых стрельцов "Червона калина" на фоне Софии Киевской и выложил в соцсеть, где она набрала 1 млн просмотров. Через пару дней музыкант из ЮАР Дэвид Скотт, лидер группы The Kiffness, сделал на "Червону калину" аранжировку и создал простое видео: Хлывнюк там поет на Софийской площади, а Скотт аккомпанирует ему на синтезаторе дома. Песня получилась современной и динамичной и на сегодня ее оценило 13 млн человек. Но это – не финал истории.

Затем легендарная рок-группа Pink Floyd предложила Хлывнюку записать на основе "Калини" совместную композицию, которой стала Hey Hey Rise Up. Она заняла первое место в чартах 25 стран, а на YouTube ее посмотрело 11 млн человек. Упомянем, что на днях на накале группы familyboombox Андрей сообщил, что Hey Hey Rise Up заработала для украинских благотворительных фондов 500 тыс. фунтов стерлингов. До "Калини" у Хлывнюка была всего одна песня в репертуаре патриотического содержания – "Злива", которая весьма скромно набрала просмотры в сети.

Певица Jerrи Heil (Яна Шемаева) и рэперша alyona alyona (Алена Савраненко) исполняли вещи исключительно городской направленности ("Охрана, отмена", "Пышка-пушка"), но, оказавшись в вынужденной эмиграции в Германии, артистки вместе исполнили и записали новые пронзительные композиции — как реакции на страшную годину войны: "Молитва", "Рідні мої", "Чому?". Все они стали хитами. А украинский этно-трек #KUPALA они выпустили с немецкой певицей ELA , который набрал 8,1 млн просмотров на YouTube.

Певец Wellboy, который в 2021 году буквально заполонил эфиры хитами "Гусі" и "Вишні", сочинил жесткую патриотическую вещь "Ворогів на ножі" , ставшую хитом буквально за две недели. Он сказал о ней: "Меня учили, что война – это всегда плохо. Я — добрый человек. Но война эта пробудила во мне какую-то злость, возмущение и жажду мести россиянам. То, что они делают – это страшно. И рано или поздно они за это ответят". На сегодня лирик-видео трека набрала 2,9 млн просмотров (клипа пока нет).

Антон Вельбой поет:

Забуваєм до, зараз ми всі інші,

У нас одне на всіх серцебиття,

Склалися у пісню всі найкращі вірші,

Таке життя, сирена — укриття.

Ворогів — на ножі,

Перетнуті рубежі.

Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз

Ми живемо так, як заповів колись дід Тарас.

Боремось — поборемо, і все буде в нас гаразд

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене: "Коли?"

С точки зрения музыки хит Wellboy – это яркий современный поп-фанк. И, несмотря на упоминание "ворогів" и "катів", эта вещь о другом – о надежде на мир, о Победе. В ней гораздо больше света, чем тьмы, больше мира, чем войны.

[ + – ] Wellboy поет: "Боремось — поборемо, і все буде в нас гаразд"

Безусловно, такое страшное явление, как война, изменило всех нас, но надо отметить, что оно породило и яркие и интересные композиции, причем – у исполнителей, от которых появление таких мощных, патриотических вещей никак не ожидалось. Время диктует свой репертуар.

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