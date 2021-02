Поп-короли и королевы. Топ-10 украинских звезд, покоривших Youtube

Open Kids, KAZKA, LOBODA, Монатик… Топ-10 самых популярных клипов украинских исполнителей в Youtube в рейтинге Фокуса.

Перед Youtube все равны: нравится артист — его слушают, нет — извините. Просмотрев и проанализировав клипы около 50 отечественных исполнителей всех направлений — поп, рок, рэп, фанк, этно, — Фокус составил рейтинг популярности наших звезд.

Многие арт-критики считают, что основные шедевры европейской живописи написаны около 1515 года такими художниками, как да Винчи, Босх, Рафаэль, Тициан, Микеланджело, Дюрер. Фокус же пришел к выводу, что для отечественной эстрады прорывным годом стал 2015-й. Первой отметку 100 млн просмотров преодолела группа "Время и Стекло" с композицией "Имя 505". Они же первыми взяли планку 200 млн. Уже после них до "хайповых" высот добрались другие участники нашего рейтинга.

"Для меня неудивительно, что 2015-й стал годом прорыва, — говорит Фокусу музыкальный критик Игорь Панасов. — Эта музыкальная энергия, сосредоточенная внутри Украины, накопилась после Евромайдана, когда нашим слушателям были интересны именно свои исполнители. Вот в 2015 году и произошел взрыв! К сожалению, в дальнейшем эта волна мелодичной украинской поп-музыки была несколько сбита новым русским рэпом".

Небывалый подъем украинской эстрады длился с 2015 по 2018 год — от дэнса "Время и Стекло" и хип-хопа "Грибов" до безумно популярной электро-фолк-группы КАZКА.

Большинство участников рейтинга — продюсерские проекты, в которые их создатели, грамотно формируя образы артистов в русле мировых тенденций, вложили немало средств. Доминируют женское и русскоязычное исполнение. Единственная песня на украинском языке — "Плакала" группы КАZКА.

За бортом топ-10 остались многие талантливые артисты: DZIDZIO — "Вихідний»" (43 млн просмотров), "Океан Ельзи" — "Обійми" (37 млн), Олег Винник — "Нино" (33 млн), THE HARDKISS — "Журавлі" (22 млн), "Бумбокс" — "Люди" (15 млн), Тина Кароль — "Жизнь продолжается" (15 млн). Из новых артистов неплохие показатели у Mаruv — Focus On Me (21 млн) и Jerry Heil — ­#ОХРАНА_ОТМЄНА (17 млн).

1 место. Open Kids (ft. Quest Pistols Show), "Круче всех" — 367 млн просмотров, 2016

Это герлз-бэнд, в состав которого входили пять девочек: Ангелина Романовская, Лера Дидковская, Юлия Гамалий, Анна Бобровская и Виктория Верник. Их собрал в 2012 году киевский продюсер Юрий Петров, вложивший в проект, по его словам, сотни тысяч долларов.

Заводные девчонки (от шести до двенадцати лет) в своих песнях приглашали сверстников жить на всю катушку. Эти гуттаперчевые очаровашки, которые призывают прогуливать уроки и хулиганить, но при этом быть успешными. "Их темы: школа, друзья, влюбленность — и все это в современной танцевальной обработке, — делится с Фокусом Панасов. — Музыкальная упаковка группы близка к k-pop [корейский поп]".

В их танцевальной раскрепощенности есть что-то от образа, с которого стартовала Бритни Спирс: всепобеждающая кокетливая школьница. Только Бритни сумела завоевать публику и после того, как выросла из подростковых штанишек, а участницы Open Kids найти себя во взрослой жизни не смогли, ведь идеология группы — само взросление девочек. В ноябре 2020-го, когда участницам перевалило за 20, группа распалась. Но три месяца назад объявлен новый конкурс в Open Kids: там ждут кандидатов возрастом от семи до десяти лет.

2 место. КАZКА, "Плакала" — 359 млн просмотров, 2018

Группа КАZКА в 2015 году образована продюсером Юрием Никитиным (Ирина Билык, Верка Сердючка, "Не Ангелы"). Состав: вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк, мультиинструменталист Никита Будаш.

В 2017 году группа мгновенно покорила радио­эфир пронзительным и стебным хитом "Свята" ("Ой, мамо, на свята я не була свята"): чистый женский вокал плюс современная электронная аранжировка. Стиль электро-фолк: синтезатор и этномотивы.

Однако их следующий хит "Плакала" 2018 го­да просто сорвал крышу у публики. По тексту это некий праславянский обряд. Певица как бы видит сквозь толщу времени: "Мости горять і сліз моря". Идеология: инициация, расставание с детством, превращение из девушки в женщину, жену. У лирической героини есть ребенок, она, возможно, мать-одиночка: "Та донька вже не спить". Претензия к мужчине: "Та знай, це гра моя: менше слів — більше діла".

Возникает и образ страдающей матери лирической героини: "І мама молода й закохана мала. На кухні всі однаково плакали". Эти слова "стреляют" в сердце любой слушательницы. Как и волшебное заклинание в припеве: "Поплакала і знов фіалка розцвіла".

В музыке — соединение индийской и европейской традиций. Негативный оттенок "вечного повторения" скрадывается шаманским ритмом и верой, что женщина вопреки всему станет счастливой. Поэтому даже мужчинам хочется всплакнуть, слушая эту песенную молитву.

3 место. "Время и Стекло", "Имя 505" — 247 млн просмотров, 2015

"ВиС" — группа продюсерского центра Потапа MOZGI. Начиная с 2010-го, она в течение пяти лет безуспешно штурмовала эстрадный олимп. Это была попытка сделать из дуэта Позитива и Надежды Дорофеевой Потапа и Настю Каменских для тинейджеров. Как получился суперхит "Имя 505"?

"Знаю историю создания этой композиции, — рассказывает Игорь Панасов. — Дуэт был известен внутри музыкальной индустрии, но никак не мог выйти к массовому слушателю. Продюсеры Потап и Ирина Горовая [на тот момент его жена] сообщили ребятам: "Это последний шанс, если песня не станет хитом, то распускаем группу". И дали полную творческую свободу: никаких схем, делайте что хотите. Вот они и стали дурачиться, играть словами и ритмами. Это была шутка, из которой родился хит".

Что касается музыки группы, то ей сделали прививку корейской попсой. Потап внимательно следил за трендами и, когда южнокорейская поп-музыка начала рвать мировые чарты, купил у менеджмента бойз-бэнда Big Bang сюжетные ходы из их клипа для видео "ВиС". Позитив и Додо тогда попросили фанатов кей-попа (которых в мире уже были миллионы), чтобы те обратили на них внимание. В песне "Имя 505" уникальный ритмический проигрыш в стиле кей-попа — смеси хип-хопа и ритм-н-блюза в электронной упаковке. Фишка в том, что ритм почти рэповый, а в припеве — мелодичность, чтобы можно было танцевать. Обратите внимание, насколько похожи "Имя 505" и BANG BANG BANG — хит Big Bang 2015 года. Только "Имя" звучит медленнее.

Ушки Микки Мауса у Додо и усики и лохматая прическа Позитива, яркие фоновые цвета — все это тоже в духе "няшных" клипов кей-попа.

"В клипе "Имя 505" Позитив и Додо наконец родились как персонажи, но что эта песня взорвет Сеть, было неожиданностью для всех", — объясняет Панасов.

Додо — отвязная девушка, которая не прочь потроллить своего парня. Позитив — интеллигентный, остроумный, слегка уставший "ботан" и "подкаблучник".

Пророчески прозвучало и название суперхита "Имя 505": пять лет в небытии, пять — на гребне успеха: в 2020-м группа объявила прощальный тур, который так и не состоялся из-за карантина.

4 место. "Грибы", "Тает лед" — 233 млн просмотров, 2017

Украинский танцор и продюсер Юрий Бардаш (Quest Pistols, "Нервы") собрал в Киеве "Грибы" из четырех участников: 4atty aka Tilla, Симптом (НЖН), Альберт Дадян (Киевстонер) и он сам. Все было просчитано: тексты, образы "парней из спальных районов". Но это было не ново: сумрачная стилистика безликой урбанистической архитектуры окраин, бритоголовые пацаны с угловатыми лицами в капюшонах и балаклавах были и в других рэп-коллективах. Однако у "Грибов", в отличие от основной хип-хоп-массы, внутри треков оказались диалоги с девушками и немало юмора. Вот, например, афористичная "предъява" подруге: "Весь мой день — это встречи, весь твой день — это вещи".

От трека к треку просмотры росли, но "Тает лед" стал вирусным. Почему? "Это шансон, замаскированный под хип-хоп", — считает Панасов. Я бы уточнил: лирический шансон. Разве не хороши эти строки: "Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее, касания трепетны и безмятежны…" Но этот сексуально-лирический рэп неожиданно заканчивается трогательными строчками о ребенке: "Ты ставишь шах и мат и даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад. Он, как медведь, руками поедает сладкий мед. Мы смотрим на него — и между нами тает лед". Это был сентиментальный удар тотальной силы. Никто не ожидал такого от брутальных рэперов. Песенная строчка "между нами тает лед" стала мемом.

Однако неспроста есть пословица: "Где два украинца — там три гетмана". Пацаны, бодро рванув на гастроли, уже через год после обретения известности распались.

"По слухам, причиной распада "Грибов" был контракт Бардаша, по которому, как считали другие рэперы, несправедливо распределялась прибыль, — рассказывает Фокусу музыкальный обозреватель Николай Милиневский. — По этому поводу ушедшие рэперы, уже под названием Grebz, выпустили потом трек "Контракты". Там дерзко звучит: "Рвем контракты на раз-два".

5 место. LOBODA, "Твои Глаза" — 163 млн просмотров, 2016

О Светлане Лободе многое известно. Основная линия ее творчества — страсть, что было заметно еще во время участия Светланы в "ВИА Гре", где она пела в 2004-м: "Мое юное тело полстраны захотело". В сольном творчестве певица продолжала ту же линию: "Сорок градусов", "К черту любовь", "Пора домой". Там немало полураздетых, накачанных парней, включая стриптизеров, но в "Твоих глазах" любовником певицы стал мускулистый… инопланетянин, которого она подобрала посреди андалусской степи.

Появление этого персонажа связано с тем, что как-то в Instagram артистке написала поклонница: "Я влюбилась в парня, но не могу связать с ним свою жизнь, мы разные. Ощущение, что он инопланетянин". Идея пошла в ход, и в клипе Лобода контактирует с представителем инопланетной расы. Причем тарелкоглазого парня никто не спрашивал.

"Лобода на сцене и в жизни сильная, активная, волевая женщина", — резюмирует Панасов, и с этим не поспоришь.

6 Макс Барских, "Туманы" — 160 млн просмотров, 2016

Барских — романтический парень нашей сцены. Его тема — любовные страдания. Как в "Туманах": "Я так хочу тебя набрать. Спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед: кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках". Вот такие обломы!

Клипами и продюсированием Макса занимается Алан Бадоев, который снимает и делает шоу стильно и масштабно: спецэффекты, десятки модных костюмов. Со стороны Барских — талант сочинителя и самоотверженная отдача выбранной профессии.

"Я видел шоу "Туманы" Барских в киевском Дворце спорта. Он работал с самоотдачей, искренне. Честно гонял по этому огромному черепу-декорации. Я слышал, как он тяжело дышит в микрофон, но пел и темпа не сбавлял — настоящий артист", — делится воспоминаниями гастрольный эксперт Юрий Гулевич.

7 место. MONATIK, "Кружит" — 115 млн просмотров, 2016

Монатик — жрец и маг диско и фанка. Он больше чем танцор и певец. "Монатик — проповедник в музыке. Неспроста в одном из клипов он в длиннополой одежде, — замечает Игорь Панасов. — У него мотивационные тексты: как добиваться цели, стать успешным. От него идет сумасшедшая энергия".

У его композиций зажигательные мелодии и филигранные аранжировки с красивыми вставками духовых инструментов. Формула творчества — секс, дэнс, карнавал. Добавим, что его яркие клипы снимает только один режиссер — Таня Муиньо, которая в 2019-м сняла видео для американской звезды Кэти Перри.

8 место. Потап и Настя, "Умамы" — 94 млн просмотров, 2016

Удивительно удачное сочетание рэпера и поп-певицы, "прикольного чувачка" и "красивой малышки". Потап сделал то же, что корейцы: соединил рэп и поп-музыку, но под флагом лирического шансона. Он лучший русскоязычный поэт в украинской поп-музыке, удивительно изобретательно работающий со словом: "Чумачечая весна", "Бумдиггибай". В своих задорных и душевных песнях дает массу полезных советов согражданам: "У знакомого — новый порш, а я доедаю старый борщ. — Жаба душит, душит жаба! — А не надо завидовать, не надо. Потому что не в этом счастье! — Потап, правда? — Правда, Настя!"

Народ Потапа и Настю давно повенчал. И когда они после десяти лет гастрольной деятельности соединились как супруги, но разбежались как исполнители, все равно воспринимает их как вокальные половинки одного дуэта.

9 место. Ани Лорак, "Удержи мое сердце" — 93 млн просмотров (автор — Макс Барских), 2016

"Если коротко, то Ани Лорак — это поп-дива по типу Селин Дион, Мэрайи Кэри или Уитни Хьюстон. Красавица плюс сильный вокал", — резюмирует Панасов. Факты это подтверждают. Диапазон голоса — 4,5 октавы. В 2008 году журнал FHM включил ее в рейтинг топ-100 самых сексуальных женщин мира.

У Лорак непростая судьба Золушки — путь от низа до самого верха. В ее арсенале также сногсшибательная фигура, роскошные волосы, две роковые родинки на подбородке и огромные зеленые глаза.

10 Оля Полякова, "Королева ночи" — 56 млн просмотров, 2018

Полякова прошла большой путь от не слишком занятной Суперблондинки через кокошниковый Russian Style до главной иронической певицы страны. Этому способствовала судьбоносная встреча Поляковой в 2012 году с продюсером Михаилом Ясинским, убедившим артистку, что песня "Шлёпки" (2013) сделает ее сегодня "Королевой ночи".

Ее музыкальный стиль архаичен — евро-диско 1980-х. Но благодаря комедийному таланту вкупе с широтой души и эффектной внешностью такой образ делает Полякову "подругой" большинства украинских женщин. От нее они с радостью могут принять совет: "Дорогие девочки, если вы уходите в одинокую ночь, то обязательно станьте ее королевой". Они же всегда себя узнают в такой ситуации: "Я жру и не могу остановиться — наверно, я ночная жрица!"

Да пребудет с нами ее красота и оптимизм!