От Голобородько до Кайдаша: 12 знаковых киногероев современной Украины

О значимых образах украинского кино последних 30 лет, сопоставимых с Проней Прокоповной или капитаном Титаренко из фильма "В бой идут одни старики", рассказывает Фокус.

За 30 лет независимости Украины в кино как самом массовом и дорогостоящем виде искусства должны были отлиться новые значимые образы.

Такие, какими в советское время стали Проня Прокоповна с Голохвастовым из комедии "За двумя зайцами" 1961 года в исполнении Маргариты Криницыной и Олега Борисова. Или капитан Титаренко из военной драмы "В бой идут одни "старики" 1973 года, которого сыграл Леонид Быков.

Фокус рассказывает о новых самых ярких героях отечественного кинематографа.

Василий Голобородько

Герой политической комедии "Слуга народа" (3 сезона, ­2015–2019). Роль исполнил Владимир Зеленский, актер "Квартала 95".

[ + – ] Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Школьный учитель Василий Голобородько, который стал президентом Украины, — самый знаковый отечественный киноперсонаж, поскольку его вымышленная история получила реальное продолжение в жизни. Сыгравший эту роль Владимир Зеленский в 2019-м в действительности стал главой государства, получив во втором туре выборов 73% голосов избирателей.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Голобородько, чью нецензурную брань на счет происходящего вокруг кошмара заснял ученик и выложил в Сеть. Ролик быстро становится вирусным, популярность Голобородько растет, его избирают президентом. Он отказывается от помощи МВФ, расстреливает (правда, во сне) Верховную Раду и на работу ездит на велосипеде. Голобородько решительный и честный.

Именно честность, став настоящим президентом Украины, Зеленский записывает себе в актив: "Я не коррупционер, я ничего не беру. Все это знают, потому ничего мне не несут", — заявил он в интервью Фокусу в декабре 2020-го. Те, кто сериал посмотрел, сравнивая Зеленского с Голобродько, часто подтрунивают над первым: "Кто-нибудь, покажите этот сериал Владимиру Александровичу, вдруг он не видел".

Сериал демонстрировали в России (в какой-то момент прервали), Казахстане, Эстонии, Беларуси. В 2017-м "Квартал 95" права на "Слугу народа" продал Netflix. Велись переговоры о продаже формата американской студии FOX Studios.

Верка Сердючка

в исполнении актера и певца Андрея Данилко.

[ + – ] Андрей Данилко в образе Верки Сердючки

В несколько видоизмененном виде Верка Сердючка (Андрей Данилко) прошла через фильмы-мюзиклы: "Вечера на хуторе близ Диканьки", (2001), "Снежная королева" (2002), "За двумя зайцами" (2003), "Фигаро" (2003), "Сорочинская ярмарка" (2004), "Три мушкетера" (2004). В последнем специально для Данилко переделали пол кардинала: его персонажем стала мадам Ришелье, настолько смешными и яркими были импровизации актера.

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Впервые образ веселой проводницы появился в эстрадном скетче в 1992 году. Задорная, неунывающая, в меру пьющая Вера стала народной любимицей. Но сразу обнаружился конфликт в восприятии образа западом и востоком Украины. Вспыхнул скандал: первому президенту страны Леониду Кравчуку персонаж, созданный молодым артистом, не понравился, поскольку тот "паплюжить образ української жінки". Однако это лишь добавило популярности героине: в 2003 году Сердючку звали выступать первые лица государства, в Москве Сердючка-Данилко дал два концерта в Лужниках. А еще Верка запела. Да так, что заняла второе место на Евровидении-2007.

Образ Сердючки стал востребован в Европе — наша героиня даже засветилась в американском фильме "Шпион" (2015) с Мелиссой Маккарти, Джудом Лоу и Джейсоном Стейтемом.

Шофер Иван Будько

из сериала "Сваты" (6 сезонов, 2008–2013). Роль исполнил Федор Добронравов.

[ + – ] Федор Добронравов - звезда сериала "Сваты"

Пожалуй, "Сваты" — самый популярный украинский сериал на просторах СНГ. Сюжет крутится вокруг перипетий пары из села Валентины и Ивана Будько и городских интеллигентов Ольги и Юрия Ковалевых. Их дети поженились, и теперь они сваты. Шофер Иван Будько — связующая нить всех персонажей сериала. Он находчивый, слегка нахальный и остроумный, эдакий борец за справедливость. Роль исполняет российский актер Федор Добронравов, которого сериал сделал звездой. Однако после его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма Добронравову запретили въезд в нашу страну, а вместе с тем — и показ "Сватов". По этому поводу Владимир Зеленский (тогда еще актер) записал возмущенный видеоспич, а когда стал прези­дентом, запреты в отношении и Добронравова, и "Сватов" сняли через суды.

Сыщик Нюхач

Герой детективного сериала "Нюхач" (4 сезона, 2013–2019). В главной роли — актер Кирилл Кяро.

[ + – ] Кирилл Кяро в сериале "Нюхач"

"Нюхач" стал первым украинским сериалом, который приобрел Netflix. Сериал принес популярность Кириллу Кяро — российскому актеру эстонского происхождения. Нюхач — сыщик, обладающий уникальным обонянием, который, различая сотни запахов, помогает полицейским распутывать преступления.

Главный герой похож на Доктора Кэла Лайтмана — физиономиста-эксперта американского сериала "Обмани меня", которого сыграл Тим Рот. Нюхач умен, тонок, раздражителен, сноб, даже слегка истеричен. Редко применяет физическую силу. Одет элегантно, обладает стилем и шармом. На дело он выезжает на красном "Додже", стремительно выскакивая из него с неизменным саквояжем. Перед осмотром места преступления вынимает из носа фильтры, которые помогают ему меньше замечать запахи в обычной жизни.

Дзидзьо

из фильма "DZIDZIO Контрабас" (2017).

[ + – ] DZIDZIO

Фильм с певцом Дзидзьо в главной роли стал первым коммерческим прорывом в Украине на ниве полного метра: лента с бюджетом 5 млн грн собрала в прокате 22 млн грн. Необычен сам жанр — это комедийный вестерн с религиозными элементами.

По сюжету у главного героя Дзидзьо мама живет в Португалии и присылает оттуда деньги (реальный факт биографии актера). Он связывается с мамой по скайпу и строит на ее деньги дом. Но у Дзидзьо другая мечта — стать великим артистом. По несчастью, его охранник-водитель бьет машиной чужую иномарку, и герой попадает на $3 тыс. Дзидзьо молит о помощи Бога и тотчас видит газету, в которой опубликована статья о контрабанде. И вот он в рясе ксендза отправляется в опасный вояж.

Герой Дзидзьо лукав, но искренен и в чем-то простодушен. Украинцы увидели в нем близкие себе черты, а также множество проблем "маленького человека".

Роксолана

Супруга турецкого султана Сулеймана Великолепного, главная героиня исторического сериала "Роксолана" (2 сезона, ­1997–1998). В ее роли снялась Ольга Сумская.

[ + – ] Ольга Сумская - Роксолана

Росколана — одна из самых популярных историко-литературных героинь Украины. Она не жертва обстоятельств, хотя и попала в турецкий плен. Путем интриг и смелых поступков из наложницы она превратилась в жену главы Османской империи и сделала своего сына следующим султаном.

Хотя турецкий сериал о Роксолане "Великолепный век" (2011–2014) затмил малобюджетный украинский, но только не исполнительницу главной роли Ольгу Сумскую. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли украинку не переиграла. И это неудивительно, ведь сама Сумская обладает многими качествами, свойственными Роксолане: красотой, сексуальностью, волей и решительностью брать от власти то, что та в состоянии дать.

В интервью в 2016 году, на свое 50-летие, актриса мне призналась, что практически каждая украинская власть ее чем-то одаривала: при Кучме ей дали квартиру, киевский мэр Леонид Черновецкий отремонтировал спортплощадку недалеко от ее дома, а Виктор Янукович построил новую школу, куда ходила ее дочь: "За четыре месяца снесли старую и построили новую. Янукович приехал на открытие и сказал, что это произошло "по инициативе Ольги Вячеславовны".

Иван Петрук

Главный герой сериала "Последний москаль" (2 сезона, 2015). Роль исполнил актер и телеведущий Юрий Горбунов.

[ + – ] Юрий Горбунов в сериале "Последний москаль"

В этом бурлеске в комедийном ключе подана тема непростых украинско-российских отношений. По сюжету московский мажор, сын банкира Валера попадает в глухое гуцульское село. Его здесь прячет от русской мафии папа у своего брата — дяди Ивана Петрука. Однако из-за давнего конфликта братьев Иван совсем не рад племяннику, а Валера еще и влюбляется в местную учительницу. Петрук хитрый, ловкий, но искренний и отходчивый. Однако свою выгоду не упустит.

Василий Сердюк

В фильме "Сумасшедшая свадьба" (2018), папа невесты, которого сыграл Назар Заднепровский.

[ + – ] Назад Заднепровский в фильме "Сумасшедшая свадьба"

Рекордсмен украинского проката: при бюджете 10,4 млн грн картина собрала 54,9 млн грн.

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По сюжету дочка главного героя возвращается из Франции с женихом-афроамериканцем. Ее отец делает всё, чтобы расстроить это событие, из расистских соображений. Но, строя хитроумные интриги, он постоянно попадает впросак.

Многие отмечали схожесть характера исполнителя главной роли с манерами экс-президента Украины Петра Порошенко. Фокус задал этот вопрос Назару Заднепровскому, на что он ответил: "Да не троллю я Петра Алексеевича! Просто мой типаж похож. Хотя, откровенно говоря, думаю, что сценаристы все-таки делали поправку на Порошенко".

Автомеханик Омелько Кайдаш

Главный герой сериала "Поймать Кайдаша", ставшего в 2020 году одним из телехитов карантина. В роли Омелька снялся актер Виктор Жданов.

[ + – ] Виктор Жданов - Омелько Кайдаш

Это современная адаптация классической повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого. В центре событий — семья автомеханика Омелька Кайдаша. Из армии возвращается его младший сын Лаврин. Старший брат Карпо крутит шуры-муры с соседкой, он отец ее ребенка, но предложение делать не торопится. Ему нужна девушка "с перчиком в сердце". Такую он находит в лице Мотри. Братья женятся, но все женщины в семье беспрерывно конфликтуют. Грызущиеся селянки — лейтмотив произведения. А часто пьющий, слабовольный Омелько не в состоянии навести порядок в своей семье.

Дарина

Прислуга в Италии, героиня мелодрамы "Гнездо горлицы" (2016). Ее роль исполнила актриса Римма Зюбина.

[ + – ] Римма Зюбина в "Гнезде горлицы"

Дарина едет из карпатского села в Италию на заработки, поскольку ее муж Дмитрий не способен содержать семью. В таком же положении семья соседей: Галина тоже на заработках в Италии. Мужья в перерывах между распитием самогона заняты постройкой семейных отелей для туристов.

Обе украинки содержат свои семьи, но у каждой из них вспыхивает роман в Италии. В итоге забеременели и Дарина (от хозяина-адвоката), и ее дочь-студентка (уже в Украине, от мажора, профессорского сынка). В итоге Дарина обманом находит выход из ситуации и спасает семью и благополучие дочери. Но счастлива ли она сама от этого? Дарина — это шевченковская Катерина на современный лад.

Галина Ротт

Героиня трагикомедии "Мои мысли тихие" (2020). В ее роли снялась Ирма Витовская.

[ + – ] Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"

Вадим Ротт — 25-летний звукорежиссер. Но парень инфантилен, его постоянно опекает мать Галина, работающая таксистом. Она ироничная, напористая, неунывающая. Мама укоряет сына, что он непонятно чем занимается и в личной жизни у него неопределенность. Сын тоже подробно расспрашивает маму о кавалерах (она в разводе): "Ага, так ты с молодым Бернардо встречаешь рассветы?".

Отношения матери и сына — лейтмотив этого фильма, завоевавшего множество международных и отечественных призов.

Серпень

Боевой командир, герой фильма "Киборги" (2017). Эта роль стала звездной для актера Вячеслава Довженко.

[ + – ] Вячеслав Довженко, Серпень в фильме "Киборги"

В "Киборгах" сработал великолепный актерский ансамбль. Но основной смысловой центр — это Серпень. Он носитель украинской национальной идеи, постоянно спорит с либеральным пареньком Мажором на украинско-российские темы наподобие той, предатель или нет Николай Гоголь из-за того, что писал на русском языке.

Серпень отпускает пленного дээнэровца. Но того убивает российский снайпер. Тот же снайпер убивает в финале и Серпня — он с одинаковым равнодушием уничтожил как "бендеровца", так и дээнэровца. В картине показано, что российское государство решает здесь свои задачи и реальные люди с их убеждениями ему безразличны, будь ты украинец или русский. Основной посыл фильма: война — это абсолютное зло.