От Голобородько до Кайдаша: 12 знаковых киногероев современной Украины
О значимых образах украинского кино последних 30 лет, сопоставимых с Проней Прокоповной или капитаном Титаренко из фильма "В бой идут одни старики", рассказывает Фокус.
За 30 лет независимости Украины в кино как самом массовом и дорогостоящем виде искусства должны были отлиться новые значимые образы.
Такие, какими в советское время стали Проня Прокоповна с Голохвастовым из комедии "За двумя зайцами" 1961 года в исполнении Маргариты Криницыной и Олега Борисова. Или капитан Титаренко из военной драмы "В бой идут одни "старики" 1973 года, которого сыграл Леонид Быков.
Фокус рассказывает о новых самых ярких героях отечественного кинематографа.
Василий Голобородько
Герой политической комедии "Слуга народа" (3 сезона, 2015–2019). Роль исполнил Владимир Зеленский, актер "Квартала 95".
Школьный учитель Василий Голобородько, который стал президентом Украины, — самый знаковый отечественный киноперсонаж, поскольку его вымышленная история получила реальное продолжение в жизни. Сыгравший эту роль Владимир Зеленский в 2019-м в действительности стал главой государства, получив во втором туре выборов 73% голосов избирателей.
Сюжет сериала разворачивается вокруг Голобородько, чью нецензурную брань на счет происходящего вокруг кошмара заснял ученик и выложил в Сеть. Ролик быстро становится вирусным, популярность Голобородько растет, его избирают президентом. Он отказывается от помощи МВФ, расстреливает (правда, во сне) Верховную Раду и на работу ездит на велосипеде. Голобородько решительный и честный.
Именно честность, став настоящим президентом Украины, Зеленский записывает себе в актив: "Я не коррупционер, я ничего не беру. Все это знают, потому ничего мне не несут", — заявил он в интервью Фокусу в декабре 2020-го. Те, кто сериал посмотрел, сравнивая Зеленского с Голобродько, часто подтрунивают над первым: "Кто-нибудь, покажите этот сериал Владимиру Александровичу, вдруг он не видел".
Сериал демонстрировали в России (в какой-то момент прервали), Казахстане, Эстонии, Беларуси. В 2017-м "Квартал 95" права на "Слугу народа" продал Netflix. Велись переговоры о продаже формата американской студии FOX Studios.
Верка Сердючка
в исполнении актера и певца Андрея Данилко.
В несколько видоизмененном виде Верка Сердючка (Андрей Данилко) прошла через фильмы-мюзиклы: "Вечера на хуторе близ Диканьки", (2001), "Снежная королева" (2002), "За двумя зайцами" (2003), "Фигаро" (2003), "Сорочинская ярмарка" (2004), "Три мушкетера" (2004). В последнем специально для Данилко переделали пол кардинала: его персонажем стала мадам Ришелье, настолько смешными и яркими были импровизации актера.Важно
Впервые образ веселой проводницы появился в эстрадном скетче в 1992 году. Задорная, неунывающая, в меру пьющая Вера стала народной любимицей. Но сразу обнаружился конфликт в восприятии образа западом и востоком Украины. Вспыхнул скандал: первому президенту страны Леониду Кравчуку персонаж, созданный молодым артистом, не понравился, поскольку тот "паплюжить образ української жінки". Однако это лишь добавило популярности героине: в 2003 году Сердючку звали выступать первые лица государства, в Москве Сердючка-Данилко дал два концерта в Лужниках. А еще Верка запела. Да так, что заняла второе место на Евровидении-2007.
Образ Сердючки стал востребован в Европе — наша героиня даже засветилась в американском фильме "Шпион" (2015) с Мелиссой Маккарти, Джудом Лоу и Джейсоном Стейтемом.
Шофер Иван Будько
из сериала "Сваты" (6 сезонов, 2008–2013). Роль исполнил Федор Добронравов.
Пожалуй, "Сваты" — самый популярный украинский сериал на просторах СНГ. Сюжет крутится вокруг перипетий пары из села Валентины и Ивана Будько и городских интеллигентов Ольги и Юрия Ковалевых. Их дети поженились, и теперь они сваты. Шофер Иван Будько — связующая нить всех персонажей сериала. Он находчивый, слегка нахальный и остроумный, эдакий борец за справедливость. Роль исполняет российский актер Федор Добронравов, которого сериал сделал звездой. Однако после его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма Добронравову запретили въезд в нашу страну, а вместе с тем — и показ "Сватов". По этому поводу Владимир Зеленский (тогда еще актер) записал возмущенный видеоспич, а когда стал президентом, запреты в отношении и Добронравова, и "Сватов" сняли через суды.
Сыщик Нюхач
Герой детективного сериала "Нюхач" (4 сезона, 2013–2019). В главной роли — актер Кирилл Кяро.
"Нюхач" стал первым украинским сериалом, который приобрел Netflix. Сериал принес популярность Кириллу Кяро — российскому актеру эстонского происхождения. Нюхач — сыщик, обладающий уникальным обонянием, который, различая сотни запахов, помогает полицейским распутывать преступления.
Главный герой похож на Доктора Кэла Лайтмана — физиономиста-эксперта американского сериала "Обмани меня", которого сыграл Тим Рот. Нюхач умен, тонок, раздражителен, сноб, даже слегка истеричен. Редко применяет физическую силу. Одет элегантно, обладает стилем и шармом. На дело он выезжает на красном "Додже", стремительно выскакивая из него с неизменным саквояжем. Перед осмотром места преступления вынимает из носа фильтры, которые помогают ему меньше замечать запахи в обычной жизни.
Дзидзьо
из фильма "DZIDZIO Контрабас" (2017).
Фильм с певцом Дзидзьо в главной роли стал первым коммерческим прорывом в Украине на ниве полного метра: лента с бюджетом 5 млн грн собрала в прокате 22 млн грн. Необычен сам жанр — это комедийный вестерн с религиозными элементами.
По сюжету у главного героя Дзидзьо мама живет в Португалии и присылает оттуда деньги (реальный факт биографии актера). Он связывается с мамой по скайпу и строит на ее деньги дом. Но у Дзидзьо другая мечта — стать великим артистом. По несчастью, его охранник-водитель бьет машиной чужую иномарку, и герой попадает на $3 тыс. Дзидзьо молит о помощи Бога и тотчас видит газету, в которой опубликована статья о контрабанде. И вот он в рясе ксендза отправляется в опасный вояж.
Герой Дзидзьо лукав, но искренен и в чем-то простодушен. Украинцы увидели в нем близкие себе черты, а также множество проблем "маленького человека".
Роксолана
Супруга турецкого султана Сулеймана Великолепного, главная героиня исторического сериала "Роксолана" (2 сезона, 1997–1998). В ее роли снялась Ольга Сумская.
Росколана — одна из самых популярных историко-литературных героинь Украины. Она не жертва обстоятельств, хотя и попала в турецкий плен. Путем интриг и смелых поступков из наложницы она превратилась в жену главы Османской империи и сделала своего сына следующим султаном.
Хотя турецкий сериал о Роксолане "Великолепный век" (2011–2014) затмил малобюджетный украинский, но только не исполнительницу главной роли Ольгу Сумскую. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли украинку не переиграла. И это неудивительно, ведь сама Сумская обладает многими качествами, свойственными Роксолане: красотой, сексуальностью, волей и решительностью брать от власти то, что та в состоянии дать.
В интервью в 2016 году, на свое 50-летие, актриса мне призналась, что практически каждая украинская власть ее чем-то одаривала: при Кучме ей дали квартиру, киевский мэр Леонид Черновецкий отремонтировал спортплощадку недалеко от ее дома, а Виктор Янукович построил новую школу, куда ходила ее дочь: "За четыре месяца снесли старую и построили новую. Янукович приехал на открытие и сказал, что это произошло "по инициативе Ольги Вячеславовны".
Иван Петрук
Главный герой сериала "Последний москаль" (2 сезона, 2015). Роль исполнил актер и телеведущий Юрий Горбунов.
В этом бурлеске в комедийном ключе подана тема непростых украинско-российских отношений. По сюжету московский мажор, сын банкира Валера попадает в глухое гуцульское село. Его здесь прячет от русской мафии папа у своего брата — дяди Ивана Петрука. Однако из-за давнего конфликта братьев Иван совсем не рад племяннику, а Валера еще и влюбляется в местную учительницу. Петрук хитрый, ловкий, но искренний и отходчивый. Однако свою выгоду не упустит.
Василий Сердюк
В фильме "Сумасшедшая свадьба" (2018), папа невесты, которого сыграл Назар Заднепровский.
Рекордсмен украинского проката: при бюджете 10,4 млн грн картина собрала 54,9 млн грн.Важно
По сюжету дочка главного героя возвращается из Франции с женихом-афроамериканцем. Ее отец делает всё, чтобы расстроить это событие, из расистских соображений. Но, строя хитроумные интриги, он постоянно попадает впросак.
Многие отмечали схожесть характера исполнителя главной роли с манерами экс-президента Украины Петра Порошенко. Фокус задал этот вопрос Назару Заднепровскому, на что он ответил: "Да не троллю я Петра Алексеевича! Просто мой типаж похож. Хотя, откровенно говоря, думаю, что сценаристы все-таки делали поправку на Порошенко".
Автомеханик Омелько Кайдаш
Главный герой сериала "Поймать Кайдаша", ставшего в 2020 году одним из телехитов карантина. В роли Омелька снялся актер Виктор Жданов.
Это современная адаптация классической повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого. В центре событий — семья автомеханика Омелька Кайдаша. Из армии возвращается его младший сын Лаврин. Старший брат Карпо крутит шуры-муры с соседкой, он отец ее ребенка, но предложение делать не торопится. Ему нужна девушка "с перчиком в сердце". Такую он находит в лице Мотри. Братья женятся, но все женщины в семье беспрерывно конфликтуют. Грызущиеся селянки — лейтмотив произведения. А часто пьющий, слабовольный Омелько не в состоянии навести порядок в своей семье.
Дарина
Прислуга в Италии, героиня мелодрамы "Гнездо горлицы" (2016). Ее роль исполнила актриса Римма Зюбина.
Дарина едет из карпатского села в Италию на заработки, поскольку ее муж Дмитрий не способен содержать семью. В таком же положении семья соседей: Галина тоже на заработках в Италии. Мужья в перерывах между распитием самогона заняты постройкой семейных отелей для туристов.
Обе украинки содержат свои семьи, но у каждой из них вспыхивает роман в Италии. В итоге забеременели и Дарина (от хозяина-адвоката), и ее дочь-студентка (уже в Украине, от мажора, профессорского сынка). В итоге Дарина обманом находит выход из ситуации и спасает семью и благополучие дочери. Но счастлива ли она сама от этого? Дарина — это шевченковская Катерина на современный лад.
Галина Ротт
Героиня трагикомедии "Мои мысли тихие" (2020). В ее роли снялась Ирма Витовская.
Вадим Ротт — 25-летний звукорежиссер. Но парень инфантилен, его постоянно опекает мать Галина, работающая таксистом. Она ироничная, напористая, неунывающая. Мама укоряет сына, что он непонятно чем занимается и в личной жизни у него неопределенность. Сын тоже подробно расспрашивает маму о кавалерах (она в разводе): "Ага, так ты с молодым Бернардо встречаешь рассветы?".
Отношения матери и сына — лейтмотив этого фильма, завоевавшего множество международных и отечественных призов.
Серпень
Боевой командир, герой фильма "Киборги" (2017). Эта роль стала звездной для актера Вячеслава Довженко.
В "Киборгах" сработал великолепный актерский ансамбль. Но основной смысловой центр — это Серпень. Он носитель украинской национальной идеи, постоянно спорит с либеральным пареньком Мажором на украинско-российские темы наподобие той, предатель или нет Николай Гоголь из-за того, что писал на русском языке.
Серпень отпускает пленного дээнэровца. Но того убивает российский снайпер. Тот же снайпер убивает в финале и Серпня — он с одинаковым равнодушием уничтожил как "бендеровца", так и дээнэровца. В картине показано, что российское государство решает здесь свои задачи и реальные люди с их убеждениями ему безразличны, будь ты украинец или русский. Основной посыл фильма: война — это абсолютное зло.