Поп-королі та королеви. Топ-10 українських зірок, які підкорили Youtube

Open Kids, KAZKA, LOBODA, Монатік... Топ-10 найпопулярніших кліпів українських виконавців в Youtube у рейтингу Фокуса.

Перед Youtube усі рівні: подобається артист — його слухають, ні — вибачите. Переглянувши і проаналізувавши кліпи близько 50 вітчизняних виконавців усіх напрямків — поп, рок, реп, фанк, етно, — Фокус склав рейтинг популярності наших зірок.

Багато арт-критиків вважають, що основні шедеври європейського живопису написані близько 1515 року такими художниками як да Вінчі, Босх, Рафаель, Тиціан, Мікеланджело, Дюрер. Фокус же дійшов висновку, що для вітчизняної естради проривним роком став 2015-й. Першою позначку 100 млн переглядів подолав гурт "Время и Стекло" з композицією "Імʼя 505". Вони ж першими взяли планку 200 млн. Уже після них до "хайпових" висот дісталися інші учасники нашого рейтингу.

"Для мене не дивно, що 2015-й став роком прориву, — говорить Фокусу музичний критик Ігор Панасів. — Ця музична енергія, зосереджена всередині України, накопичилася після євромайдану, коли нашим слухачам були цікаві саме свої виконавці. Ось у 2015 році і стався вибух! На жаль, далі ця хвиля мелодійної української поп-музики була кілька збита новим російським репом".

Небувалий підйом української естради тривав з 2015 до 2018 року — від денсу "Время и Стекло" і хіп-хопу "Грибов" до шалено популярного електро-фолк-гурту КАZКА.

Більшість учасників рейтингу — продюсерські проекти, в які їх творці, грамотно формуючи образи артистів в руслі світових тенденцій, вклали чимало коштів. Домінують жіноче і російськомовне виконання. Єдина пісня українською мовою — "Плакала" групи КАZКА.

За бортом топ-10 залишилися багато талановитих артистів: DZIDZIO — "Вихідний" (43 млн переглядів), "Океан Ельзи" — "Обійми" (37 млн), Олег Винник — "Ніно" (33 млн), THE HARDKISS — "Журавлі" (22 млн), "Бумбокс" — "Люди" (15 млн), Тіна Кароль — "Жизнь продолжается" (15 млн). З нових артистів непогані показники у Mаruv — Focus On Me (21 млн) і Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (17 млн).

1 місце. Open Kids (ft. Quest Pistols Show), "Круче всех" — 367 млн переглядів, 2016

1 місце — Open Kids (ft. Quest Pistols Show)

Це гьорлз-бенд, до складу якого входили пʼять дівчаток: Ангеліна Романовська, Лєра Дідковська, Юлія Гамалій, Анна Бобровська і Вікторія Верник. Їх зібрав у 2012 році київський продюсер Юрій Петров, який вклав в проект, за його словами, сотні тисяч доларів.

Заводні дівчата (від шести до дванадцяти років) в своїх піснях запрошували однолітків жити на всю котушку. Ці гутаперчеві симпатяги, які закликають прогулювати уроки і хуліганити, але при цьому бути успішними. "Їх теми: школа, друзі, закоханість — і все це в сучасній танцювальної обробці, — ділиться з Фокусом Панасів. — Музична упаковка групи близька до k-pop [корейський поп]".

Open Kids (ft. Quest Pistols Show) "Круче всех"

В їх танцювальній розкутості є щось від способу, з якого стартувала Брітні Спірс: всеперемагаюча кокетлива школярка. Тільки Брітні зуміла завоювати публіку і після того, як виросла з підліткових штанців, а учасниці Open Kids знайти себе в дорослому житті не змогли, адже ідеологія групи — саме дорослішання дівчаток. У листопаді 2020-го, коли учасницям перевалило за 20, група розпалася. Але три місяці тому оголошений новий конкурс в Open Kids: там чекають кандидатів віком від семи до десяти років.

2 місце. КАZКА, "Плакала" — 359 млн переглядів, 2018

2 місце — КАZКА, "Плакала"

Група КАZКА у 2015 році утворена продюсером Юрієм Нікітіним (Ірина Білик, Вєрка Сердючка, "НеАнгели"). Склад: вокалістка Олександра Зарицька, сопілкар Дмитро Мазуряк, мультиінструменталіст Микита Будаш.

У 2017 році група миттєво підкорила радіоефір пронизливим і стьобним хітом "Свята" ("Ой, мамо, на свята я не була свята"): чистий жіночий вокал плюс сучасне електронне аранжування. Стиль електро-фолк: синтезатор і етномотиви.

Однак їх наступний хіт "Плакала" 2018 року просто зірвав дах у публіки. За текстом це певний прасловʼянський обряд. Співачка ніби бачить крізь товщу часу: "Мости горять і сліз моря". Ідеологія: ініціація, розставання з дитинством, перетворення з дівчини в жінку, дружину. У ліричної героїні є дитина, вона, можливо, мати-одиначка: "Та донька Вже не спить". Претензія до чоловіка: "Та знай, це гра моя: менше слів — більше діла".

КАZКА "Плакала"

Тут зʼявляється й образ страждаючої матері ліричної героїні: "І мама молода й закохана мала. На кухні всі однаково плакали". Ці слова "стріляють" в серце будь-якої слухачки. Як і чарівне заклинання в приспіві: "Поплакала і стоп! Фіалка розцвіла".

У музиці — зʼєднання індійської та європейської традицій. Негативний відтінок "вічного повторення" скрадається шаманським ритмом і вірою, що жінка всупереч усьому стане щасливою. Тому навіть чоловікам хочеться поплакати, слухаючи цю пісенну молитву.

3 місце. "Время и Стекло", "Имя 505" — 247 млн переглядів, 2015

3 місце — "Время и Стекло", "Имя 505"

"ВиС" — група продюсерського центру Потапа MOZGI. Починаючи з 2010-го, вона протягом пʼяти років безуспішно штурмувала естрадний олімп. Це була спроба зробити з дуету Позитиву і Надії Дорофєєвої Потапа і Настю Каменських для тінейджерів. Як вийшов суперхіт "Імʼя 505"?

"Время и Стекло" "Имя 505"

"Знаю історію створення цієї композиції, — розповідає Ігор Панасів. — Дует був відомий всередині музичної індустрії, але ніяк не міг вийти до масового слухача. Продюсери Потап та Ірина Горова [на той момент його дружина] повідомили хлопцям: "Це останній шанс, якщо пісня не стане хітом, то розпускаємо групу". І дали повну творчу свободу: ніяких схем, робіть що хочете. Ось вони і стали дуріти, грати словами і ритмами. Це був жарт, з якого народився хіт".

Що стосується музики групи, то їй зробили щеплення корейської попсою. Потап уважно стежив за трендами і, коли південнокорейська поп-музика почала рвати світові чарти, купив у менеджменту бойз-бенду Big Bang сюжетні ходи з їхнього кліпу для відео "ВиС". Позитив і Додо тоді попросили фанатів кей-попа (яких в світі вже були мільйони), щоб ті звернули на них увагу. У пісні "Імʼя 505" унікальний ритмічний програш в стилі кей-попу — суміші хіп-хопу і ритм-н-блюзу в електронній упаковці. Фішка у тому, що ритм майже реповий, а в приспіві — мелодійність, щоб можна було танцювати. Зверніть увагу, наскільки схожі "Имя 505" і BANG BANG BANG — хіт Big Bang 2015 року. Тільки "Имя" звучить повільніше.

Вушка Міккі Мауса у Додо і вусики, і кудлата зачіска Позитиву, яскраві фонові кольори — все це теж в дусі "няшних" кліпів кей-попу.

"У кліпі "Имя 505" Позитив і Додо нарешті народилися як персонажі, але що ця пісня підірве Мережу стало несподіванкою для всіх", — пояснює Панасів.

Додо — відвʼязна дівчина, яка не проти потролити свого хлопця. Позитив — інтелігентний, дотепний, злегка втомлений "ботан" і "підкаблучник".

Пророчо прозвучала і назва суперхіта "Имя 505": пʼять років в небутті, пʼять — на гребені успіху: у 2020-му група оголосила прощальний тур, який так і не відбувся через карантин.

4 місце. "Гриби", "Тает лед" — 233 млн переглядів 2017

4 місце — "Гриби", "Тает лед"

Український танцюрист і продюсер Юрій Бардаш (Quest Pistols, "Нерви") зібрав в Києві "Гриби" з чотирьох учасників: 4atty aka Tilla, Симптом (НЖН), Альберт Дадян (Київстоунер) і він сам. Все було прораховано: тексти, образи "хлопців зі спальних районів". Але це не було новиною: похмура стилістика безликої урбаністичної архітектури околиць, бритоголові пацани з незграбними обличчями в капюшонах і балаклавах були і в інших реп-колективах. Однак у "Грибов", на відміну від основної хіп-хоп-маси, всередині треків виявилися діалоги з дівчатами і чимало гумору. Ось, наприклад, афористична "предʼява" подрузі: "Весь мой день — это встречи, весь твой день — это вещи".

Від треку до треку перегляди росли, але "Тает лед" став вірусним. Чому? "Це шансон, замаскований під хіп-хоп", — вважає Панасів. Я б уточнив: ліричний шансон. Хіба не хороші ці рядки: "Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее, касания трепетны и безмятежны" Але цей сексуально-ліричний реп несподівано закінчується зворушливими рядками про дитину: "Ты ставишь шах и мат и даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад. Он, как медведь, руками поедает сладкий мед. Мы смотрим на него — и между нами тает лед". Це був сентиментальний удар тотальної сили. Ніхто не очікував такого від брутальних реперів. Пісенний рядок "между нами тает лед" став мемом.

"Гриби", "Тане лід"

Однак неспроста є прислівʼя: "Де два українці — там три гетьмани". Пацани, бадьоро рвонувши на гастролі, вже через рік після набуття популярності розпалися.

"З чуток, причиною розпаду "Грибов" був контракт Бардаша, за яким, як вважали інші репери, несправедливо розподілявся прибуток, — розповідає Фокусу музичний оглядач Микола Міліневський. — Репери, які пішли через це, вже під назвою Grebz, випустили потім трек "Контракти". Там зухвало звучить: "Рвем контракты на раз-два".

5 місце. LOBODA, "Твои глаза" — 163 млн переглядів, 2016

5 місце — LOBODA, "Твои глаза"

Про Світлану Лободу багато відомо. Основна лінія її творчості — пристрасть, що було помітно ще під час участі Світлани у "ВІА Грі", де вона співала в 2004-му: "Моє юне тіло півкраїни захотіло". У сольній творчості співачка продовжувала ту ж лінію: "Сорок градусов", "К черту любовь", "Пора домой". Там чимало напівроздягнених, накачаних хлопців, зокрема стриптизерів, але в "Твоих глазах" коханцем співачки став мʼязистий… інопланетянин, якого вона підібрала посеред андалуського степу.

LOBODA, "Твои глаза"

Поява цього персонажа повʼязана з тим, що якось в Instagram артистці написала прихильниця: "Я закохалася в хлопця, але не можу повʼязати з ним своє життя, ми різні. Відчуття, що він інопланетянин". Ідея пішла в хід, і в кліпі Лобода контактує з представником інопланетної раси. При чому тарілкоокого хлопця ніхто не питав.

"Лобода на сцені і в житті сильна, активна, вольова жінка", — резюмує Панасів, і з цим не посперечаєшся.

6 Макс Барських, "Туманы" — 160 млн переглядів, 2016

6 місце — Макс Барських, "Туманы"

Барських — романтичний хлопець нашої сцени. Його тема — любовні страждання. Як в "Туманах": "Я так хочу тебя набрать. Спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед: кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках". Ось такі обломи!

Кліпами і продюсуванням Макса займається Алан Бадоєв, який знімає і робить шоу стильно і масштабно: спецефекти, десятки модних костюмів. З боку Барських — талант автора і самовіддана віддача обраній професії.

Макс Барських, "Туманы"

"Я бачив шоу "Туманы" Барських у київському Палаці спорту. Він працював з самовіддачею, щиро. Чесно ганяв по цьому величезному черепу-декорації. Я чув, як він важко дихає в мікрофон, але співав і темпу не зменшував — справжній артист", — ділиться спогадами гастрольний експерт Юрій Гулевич.

7 місце. MONATIK, "Кружит" — 115 млн переглядів, 2016

7 місце — MONATIK, "Кружит"

Монатік — жрець і маг диско та фанку. Він більше ніж танцюрист і співак. "Монатік — проповідник в музиці. Недарма в одному з кліпів він у довгополому одязі, — зауважує Ігор Панасів. — У нього мотиваційні тексти: як досягати мети, стати успішним. Від нього йде божевільна енергія".

MONATIK, "Кружит"

У його композицій запальні мелодії та філігранні аранжування з красивими вставками духових інструментів. Формула творчості — секс, денс, карнавал. Додамо, що його яскраві кліпи знімає тільки один режисер — Таня Муіньо, яка у 2019-м зняла відео для американської зірки Кеті Перрі.

8 місце. Потап і Настя, "Умамы" — 94 млн переглядів, 2016

8 місце — Потап і Настя, "Умамы"

Дивно вдале поєднання репера і поп-співачки, "прикольного чувачка" і "красивої малишки". Потап зробив те ж, що корейці: поєднав реп і поп-музику, але під прапором ліричного шансону. Він кращий російськомовний поет в українській поп-музиці, дивно винахідливо працює зі словом: "Чумачечая весна", "Бумдіггібай". У своїх завзятих і душевних піснях дає масу корисних порад співгромадянам: "У знакомого — новый порш, а я доедаю старый борщ. — Жаба душит, душит жаба! — А не надо завидовать, не надо. Потому что не в этом счастье! — Потап, правда? — Правда, Настя!"

Потап і Настя, "Умамы"

Народ Потапа і Настю давно повінчав. І коли вони після десяти років гастрольної діяльності зʼєдналися як подружжя, але розбіглися як виконавці, все одно сприймає їх як вокальні половинки одного дуету.

9 місце. Ані Лорак, "Удержи мое сердце

" — 93 млн переглядів (автор — Макс Барських), 2016

9 місце — Ані Лорак, "Удержи мое сердце"

"Якщо коротко, то Ані Лорак — це поп-діва за типом Селін Діон, Мерайї Кері або Вітні Хʼюстон. Красуня плюс сильний вокал", — резюмує Панасів. Факти це підтверджують. Діапазон голосу — 4,5 октави. У 2008 році журнал FHM включив її в рейтинг топ-100 найсексуальніших жінок світу.

Ані Лорак, "Удержи мое сердце"

У Лорак непроста доля Попелюшки — шлях від низу до самого верху. В її арсеналі також карколомна фігура, розкішне волосся, дві фатальні родимки на підборідді і величезні зелені очі.

10 Оля Полякова, "Королева ночи" — 56 млн переглядів, 2018

10 місце — Оля Полякова, "Королева ночи"

Полякова пройшла великий шлях від не надто цікавої Суперблондинки через кокошниковий Russian Style до головної іронічної співачки країни. Цьому сприяла доленосна зустріч Полякової у 2012 році з продюсером Михайлом Ясинським, що переконав артистку, що пісня "Шлёпки" (2013) зробить її сьогодні "Королевою ночі".

Оля Полякова, "Королева ночи"

Її музичний стиль архаїчний — євро-диско 1980-х. Але завдяки комедійному таланту разом з широтою душі та ефектною зовнішністю такий образ робить Полякову "подругою" більшості українських жінок. Від неї вони з радістю можуть прийняти пораду: "Дорогие девочки, если вы уходите в одинокую ночь, то обязательно станьте ее королевой". Вони ж завжди себе впізнають у такій ситуації: "Я жру и не могу остановиться — наверно, я ночная жрица!"

Хай буде з нами її краса та оптимізм!