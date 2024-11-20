Пісне меню: рецепт домашнього грибного паштету

Такий паштет готується дуже просто і зі звичайнісіньких продуктів.

Зараз, коли триває Різдвяний піст, саме час готувати смачну страву з грибів: паштет із квасолею. Виходить дуже смачно і готується всього за кілька хвилин. Його також можна зробити веганським, якщо додати замість бульйону воду. Рецептом поділилася блогер Cosanzenele Gatesc.

Грибний паштет

Інгредієнти:

2 столові ложки рослинної олії;

250 грам грибів (печериць);

одна невелика цибулина;

2 зубчики часнику;

чебрець;

петрушка і кріп;

сіль і перець;

180 г вареної квасолі;

кілька ложок овочевого/курячого супу або води (за бажанням);

40 г волоських горіхів (за бажанням);

2 столові ложки оливкової олії.

Обсмажте гриби, цибулю та часник. Приправте сіллю і перцем, чебрецем, петрушкою і кропом. Перш ніж вимкнути вогонь, розтопіть чайну ложку вершкового масла для більшого смаку. Якщо ви веган або постите, пропустіть цей етап.

Помістіть усе в кухонний комбайн, або блендер, додайте горіхи та варену квасолю і добре перемішайте. Якщо здається, що паштет виходить надто сухим, використовуємо кілька ложок овочевого, курячого бульйону, або звичайної теплої води.

Для ще більшого смаку можна використовувати різні види грибів або навіть додати трохи трюфельної олії під час замішування паштету.

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