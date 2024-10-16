Баклажаново-грибна ікра: рецепт ідеальної закуски (відео)

Ікра дуже смакує з підсмаженими тостами і зі звичайним хлібом.

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Баклажаново-грибна ікра — страва, від якої неможливо відірватися всім, хто любить поєднання цих продуктів. Її можна використовувати як закуску і сміливо пропонувати гостям. Смак вас не розчарує, а підкорить. Своїм рецептом приготування такої ікри поділилася відома кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Баклажаново-грибна ікра

Інгредієнти:

баклажани — 500 г;

печериці — 500 г;

морква середнього розміру — 1 шт;

цибуля середнього розміру — 1 шт;

часник — 4 зубчики;

болгарський перець — 1 шт;

рослинна олія — 5 ст. л;

томатна паста — 70 г;

оцет — 2 ст. л;

сіль, перець, сушений орегано — до смаку.

Спосіб приготування:

Усі овочі та гриби нарізати дрібними кубиками. У сковорідці розігріти олію й обсмажити спочатку до прозорості цибулю. Потім додати моркву та перець і, перемішуючи, смажити 4 хвилини.

Потім всипати баклажани і смажити 7-10 хвилин, періодично перемішуючи.

Останніми всипати гриби та смажити ще 7-8 хвилин. У процесі обсмажування об'єм страви зменшиться.

У самому кінці приготування довести ікру за смаком. Додати томатну пасту, сіль, перець, орегано і видавити часник через прес. Влити оцет, перемішати і готувати ще 2 хвилини.

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