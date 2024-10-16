Баклажаново-грибная икра: рецепт идеальной закуски (видео)
Икра очень вкусная с поджаренными тостами и с обычным хлебом.
Баклажаново-грибная икра — блюдо, от которого невозможно оторваться всем, кто любит сочетание этих продуктов. Ее можно использовать в качестве закуски и смело предлагать гостям. Вкус вас не разочарует, а покорит. Своим рецептом приготовления такой икры поделилась известный кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Баклажаново-грибная икра
Ингредиенты:
- баклажаны — 500 гр;
- шампиньоны — 500 гр;
- морковь среднего размера — 1 шт;
- лук среднего размера — 1 шт;
- чеснок — 4 зубчика;
- болгарский перец — 1 шт;
- растительное масло — 5 ст. л;
- томатная паста — 70 гр;
- уксус — 2 ст. л;
- соль, перец, сушеный орегано — по вкусу.
Способ приготовления:
Все овощи и грибы нарезать мелким кубиком. В сковороде разогреть масло и обжарить сначала до прозрачности лук. Затем добавить морковь и перец и, перемешивая, жарить 4 минуты.
Затем всыпать баклажаны и жарить 7-10 минут, периодически перемешивая.
Последними всыпать грибы и жарить еще 7-8 минут. В процессе обжаривания объем блюда уменьшится.
В самом конце приготовления довести икру до вкуса. Добавить томатную пасту, соль, перец, орегано и выдавить чеснок через пресс. Влить уксус, перемешать и готовить еще 2 минуты.
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