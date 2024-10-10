Запеченные баклажаны: рецепт вкусного и полезного блюда с помидорами и сыром
Кроме помидоров и сыра, для начинки можно брать и другие ингредиенты. Получится так же вкусно.
Баклажаны — незаменимый ингредиент в осеннем меню. Обладающий нежным вкусом и текстурой этот овощ одинаково хорош как для консервации, так и приготовления различных блюд. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом запеченных баклажанов от автора кулинарного блога "Вкусные рецепты каждый день". Такие баклажаны можно готовить как в духовке, так и в мультипечке, а также смело экспериментировать с их начинкой.
Запеченные баклажаны
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт;
- помидоры черри — 8-10 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло;
- соль, перец — по вкусу;
- твердый сыр.
Способ приготовления:
Баклажан помыть, разрезать вдоль пополам, сделать ножом глубокие надрезы в виде сеточки. Посолить, поперчить и полить растительным маслом. В чашу мультипечки или на противень духовки выложить подготовленные баклажаны, рядом в мисочку для запекания выложить черри, чеснок, полить растительным маслом. Запекать 20 минут при 200 градусах.
Затем середину баклажанов перемять ложкой в кашицу. С помидоров снять кожицу, добавить специи, перемешать с чесноком до однородности и выложить сверху на баклажаны. Посыпать тертым сыром и запекать еще 5 минут.
Кроме помидоров с сыром, на баклажаны можно выкладывать еще подготовленное по принципу болоньезе мясо, — это тоже очень вкусно.
Читайте также:
Деликатес из баклажанов: рецепт очень аппетитной закуски
Фаршированные овощи: как приготовить вкуснейшие баклажаны, перцы и томаты