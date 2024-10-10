Запечені баклажани: рецепт смачної та корисної страви з помідорами та сиром

Крім помідорів і сиру, для начинки можна брати й інші інгредієнти. Вийде так само смачно.

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Баклажани — незамінний інгредієнт в осінньому меню. Цей овоч, що має ніжний смак і текстуру, однаково гарний як для консервації, так і для приготування різних страв. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом запечених баклажанів від авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти щодня". Такі баклажани можна готувати як у духовці, так і в мультипічці, а також сміливо експериментувати з їхньою начинкою.

Запечені баклажани

Інгредієнти:

баклажан — 1 шт;

помідори чері — 8-10 шт;

часник — 3 зубчики;

оливкова олія;

сіль, перець — за смаком;

твердий сир.

Спосіб приготування:

Баклажан помити, розрізати вздовж навпіл, зробити ножем глибокі надрізи у вигляді сіточки. Посолити, поперчити і полити олією. У чашу мультипічки або на деко духовки викласти підготовлені баклажани, поруч у мисочку для запікання викласти черрі, часник, полити олією. Запікати 20 хвилин за 200 градусів.

Потім середину баклажанів перем'яти ложкою в кашку. З помідорів зняти шкірку, додати спеції, перемішати з часником до однорідності й викласти зверху на баклажани. Посипати тертим сиром і запікати ще 5 хвилин.

Крім помідорів із сиром, на баклажани можна викладати ще підготовлене за принципом болоньєзе м'ясо, — це теж дуже смачно.

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