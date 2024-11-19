Гриби-вешенки в паніровці: чудовий рецепт смачної страви (відео)

Гливи, як і печериці, завжди є в супермаркеті. І з них можна приготувати приголомшливу страву.

Гриби в паніровці цілком можуть замінити м'ясо, або стати смачною закускою. За умови, що ви любите гриби. Для цього рецепта потрібні гливи. Вони вирощуються на фермах так само, як і печериці, а тому, завжди доступні. Рецептом поділилася відомий кулінарний блогер Cosanzenele Gatesc.

Гриби гливи в паніровці

Гриби гливи в паніровці

Інгредієнти:

гриби гливи;

борошно;

вода, сіль, перець і сухий чебрець;

панірувальні сухарі.

Для соусу:

оливкова олія;

лимонний сік;

свіжа петрушка;

сіль і пластівці чилі (за бажанням); можна ще додати подрібнений зубчик часнику.

Помийте і злегка приплюсніть гриби, щоб вони стали більш плоскими. Так їх буде легше обсмажувати. Спочатку вмочуємо їх у борошно, потім у кляр із борошна з додаванням солі та чебрецю (у вас має вийти доволі рідка суміш), а потім занурюємо в панірувальні сухарі.

І обсмажуємо гриби в невеликій кількості олії на сковороді. Можна також використовувати фритюрницю, або просто викласти їх на деко і запекти в духовці.

Подавайте гриби з соусом з оливкової олії, лимонного соку та спецій. Можна додати подрібнений зубчик часнику. Також можна приготувати простий соус із йогурту: змішати йогурт, кріп і подрібнений часник та посолити за смаком.

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