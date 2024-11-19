Грибы вешенки в панировке: отличный рецепт вкусного блюда (видео)
Вешенки, как и шампиньоны, всегда есть в супермаркете. И из них можно приготовить потрясающее блюдо.
Грибы в панировке вполне могут заменить мясо, или стать вкусной закуской. При условии, что вы любите грибы. Для этого рецепта потребуются вешенки. Они выращиваются на фермах также, как и шампиньоны, а потому, всегда доступны. Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Cosanzenele Gatesc.
Грибы вешенки в панировке
Ингредиенты:
- грибы вешенки;
- мука;
- вода, соль, перец и сухой тимьян;
- панировочные сухари.
Для соуса:
- оливковое масло;
- лимонный сок;
- свежая петрушка;
- соль и хлопья чили (по желанию); можно еще добавить измельченный зубчик чеснока.
Помойте и слегка приплюсните грибы, чтобы они стали более плоскими. Так их будет легче обжаривать. Сначала обмакиваем их муку, потом в кляр из муки с добавлением соли и тимьяна (у вас должна получится довольно жидкая смесь), а потом окунаем в панировочные сухари.
И обжариваем грибы в небольшом количестве масла на сковороде. Можно также использовать фритюрницу, или просто выложить их на противень и запечь в духовке.
Подавайте грибы с соусом из оливкового масла, лимонного сока и специй. Можно добавить измельченный зубчик чеснока. Также можно приготовить простой соус из йогурта: смешать йогурт, укроп и измельченный чеснок и посолить по вкусу.
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