Грибы вешенки в панировке: отличный рецепт вкусного блюда (видео)

Вешенки, как и шампиньоны, всегда есть в супермаркете. И из них можно приготовить потрясающее блюдо.

Грибы в панировке вполне могут заменить мясо, или стать вкусной закуской. При условии, что вы любите грибы. Для этого рецепта потребуются вешенки. Они выращиваются на фермах также, как и шампиньоны, а потому, всегда доступны. Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Cosanzenele Gatesc.

Грибы вешенки в панировке

Грибы вешенки в панировке

Ингредиенты:

грибы вешенки;

мука;

вода, соль, перец и сухой тимьян;

панировочные сухари.

Для соуса:

оливковое масло;

лимонный сок;

свежая петрушка;

соль и хлопья чили (по желанию); можно еще добавить измельченный зубчик чеснока.

Помойте и слегка приплюсните грибы, чтобы они стали более плоскими. Так их будет легче обжаривать. Сначала обмакиваем их муку, потом в кляр из муки с добавлением соли и тимьяна (у вас должна получится довольно жидкая смесь), а потом окунаем в панировочные сухари.

И обжариваем грибы в небольшом количестве масла на сковороде. Можно также использовать фритюрницу, или просто выложить их на противень и запечь в духовке.

Подавайте грибы с соусом из оливкового масла, лимонного сока и специй. Можно добавить измельченный зубчик чеснока. Также можно приготовить простой соус из йогурта: смешать йогурт, укроп и измельченный чеснок и посолить по вкусу.

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