Маринованные грибы с болгарским перцем: рецепт идеальной закуски к приходу гостей

Чтобы закуска имела более богатый вкус, после приготовления ее необходимо на некоторое время поставить в холодильник.

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Пикантные салаты с грибами – одна из самых ярких закусок на любом столе. Кулинарный блогер Катерина Мовчан поделилась с подписчиками своим способом приготовления такой закуски. Попробуйте – и ваши гости останутся в восторге.

Маринованные грибы с болгарским перцем

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 гр;

красный болгарский перец – 2 шт;

масло растительное – 75 мл;

чеснок – 6 зубчиков;

укроп – 5-6 веточек;

мед – 1 ч. л;

яблочный уксус – 3 ст. л;

соль – 1 ч. л;

черный перец – 5-6 горошин.

Способ приготовления:

Грибы хорошо помыть и порезать на части. Перец порезать тонкой соломкой. Также мелко порезать укроп и чеснок.

В сковороде разогреть масло, бросить порезанный перец и жарить на среднем нагреве до мягкости (минут 7-10). Добавить к перцу грибы. Посолить. Влить уксус и мед, добавить горошины черного перца. Перемешать и тушить все 2-3 минуты.

В конце добавить чеснок и укроп, накрыть сковороду крышкой и оставить так до полного остывания.

Как только грибочки полностью остынут, переложить их в стеклянные банки (или другую емкость) и поставить в холодильник на 8 часов.

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