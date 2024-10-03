Маринованные грибы с болгарским перцем: рецепт идеальной закуски к приходу гостей
Чтобы закуска имела более богатый вкус, после приготовления ее необходимо на некоторое время поставить в холодильник.
Пикантные салаты с грибами – одна из самых ярких закусок на любом столе. Кулинарный блогер Катерина Мовчан поделилась с подписчиками своим способом приготовления такой закуски. Попробуйте – и ваши гости останутся в восторге.
Маринованные грибы с болгарским перцем
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 гр;
- красный болгарский перец – 2 шт;
- масло растительное – 75 мл;
- чеснок – 6 зубчиков;
- укроп – 5-6 веточек;
- мед – 1 ч. л;
- яблочный уксус – 3 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- черный перец – 5-6 горошин.
Способ приготовления:
Грибы хорошо помыть и порезать на части. Перец порезать тонкой соломкой. Также мелко порезать укроп и чеснок.
В сковороде разогреть масло, бросить порезанный перец и жарить на среднем нагреве до мягкости (минут 7-10). Добавить к перцу грибы. Посолить. Влить уксус и мед, добавить горошины черного перца. Перемешать и тушить все 2-3 минуты.
В конце добавить чеснок и укроп, накрыть сковороду крышкой и оставить так до полного остывания.
Как только грибочки полностью остынут, переложить их в стеклянные банки (или другую емкость) и поставить в холодильник на 8 часов.
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