Самая вкусная закуска на праздничный стол: рецепт кабачкового торта
Такой торт очень легко приготовить и он точно вам понравится.
Кабачковый торт — это вариация на тему кабачковых оладий. А еще это легкая в приготовлении и очень вкусная закуска-салат. Подойдет как для обычного перекуса, так и для праздничного стола. Рецептом поделились на сайте Radiotrek.
Кабачковый торт
Ингредиенты:
- кабачки — 4 шт;
- укроп или кинза;
- три яйца;
- мука — 5 ст. л;
- соль и перец — по вкусу.
Для начинки:
- помидоры — 5 шт;
- майонез — 5 ст. л;
- 4 зубчика чеснока.
Кабачки помойте и натрите на крупной терке. Подсолить и оставить на 15 мин. Тогда кабачковую массу отжать от сока и переложить в глубокую миску. Посолите и поперчите. Добавьте мелко нарезанную зелень и яйца. Хорошо перемешайте, а затем — вмешайте муку. Полученную кабачковую массу разделите на 4-5 порций, которые будут жариться по очереди.
На небольшой сковороде разогрейте растительное масло. Кабачковую массу выкладываем на сковороду, разравнивая лопаткой, чтобы получился один большой блинчик. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
В отдельной миске смешайте майонез и пропущенный через пресс чеснок.
Получившиеся кабачковые блинчики выкладываем на большую тарелку. Каждый из них смазываем столовой ложкой майонеза с чесноком и выкладываем сверху тонко нарезанные помидоры. Последний блинчик также смазываем соусом с чесноком и украшаем.
Перед подачей на стол такой тортик должен немного настояться в холодильнике. Для этого хватит часа.
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