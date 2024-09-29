Самая вкусная закуска на праздничный стол: рецепт кабачкового торта

Такой торт очень легко приготовить и он точно вам понравится.

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Кабачковый торт — это вариация на тему кабачковых оладий. А еще это легкая в приготовлении и очень вкусная закуска-салат. Подойдет как для обычного перекуса, так и для праздничного стола. Рецептом поделились на сайте Radiotrek.

Кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки — 4 шт;

укроп или кинза;

три яйца;

мука — 5 ст. л;

соль и перец — по вкусу.

Для начинки:

помидоры — 5 шт;

майонез — 5 ст. л;

4 зубчика чеснока.

Кабачки помойте и натрите на крупной терке. Подсолить и оставить на 15 мин. Тогда кабачковую массу отжать от сока и переложить в глубокую миску. Посолите и поперчите. Добавьте мелко нарезанную зелень и яйца. Хорошо перемешайте, а затем — вмешайте муку. Полученную кабачковую массу разделите на 4-5 порций, которые будут жариться по очереди.

На небольшой сковороде разогрейте растительное масло. Кабачковую массу выкладываем на сковороду, разравнивая лопаткой, чтобы получился один большой блинчик. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

В отдельной миске смешайте майонез и пропущенный через пресс чеснок.

Получившиеся кабачковые блинчики выкладываем на большую тарелку. Каждый из них смазываем столовой ложкой майонеза с чесноком и выкладываем сверху тонко нарезанные помидоры. Последний блинчик также смазываем соусом с чесноком и украшаем.

Перед подачей на стол такой тортик должен немного настояться в холодильнике. Для этого хватит часа.

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