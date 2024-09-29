Найсмачніша закуска на святковий стіл: рецепт кабачкового торту

Такий торт дуже легко приготувати й він точно вам сподобається.

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Кабачковий торт – це варіація на тему кабачкових оладок. А ще це легка у приготуванні та надзвичайно смачна закуска-салат. Підійде як для звичайного перекусу, так і для святкового столу. Рецептом поділились на сайті Radiotrek.

Кабачковий торт

Інгредієнти:

кабачки — 4 шт.;

кріп або кінза;

три яйця;

борошно — 5 ст. л.;

сіль і перець — до смаку.

Для начинки:

помідори — 5 шт;

майонез — 5 ст. л.;

4 зубчики часнику.

Кабачки помийте та натріть на великій тертці. Підсолити і залишити на 15 хв. Тоді кабачкову масу віджати від соку і перекласти у глибоку миску. Посоліть та поперчить. Додайте дрібно нарізану зелень та яйця. Добре перемішайте, а тоді – вмішайте борошно. Отриману кабачкову масу розділіть на 4-5 порцій, які смажитимуться по черзі.

На невеликій сковороді розігрійте олію. Кабачкову масу викладаємо на сковороду, розрівнюючи лопаткою, аби вийшов один великий млинець. Обсмажуємо з обох сторін до рум'яної скоринки.

В окремій мисці змішайте майонез і пропущений через прес часник.

Отримані кабачкові млинці викладаємо на велику тарілку. Кожен з них змащуємо столовою ложкою майонезу з часником і викладаємо зверху тонко нарізані помідори. Останній млинець також змащуємо соусом із часником і прикрашаємо.

Перед подачею на стіл такий тортик має трохи настоятися у холодильнику. Для цього вистачить години.

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