Найсмачніша закуска на святковий стіл: рецепт кабачкового торту
Такий торт дуже легко приготувати й він точно вам сподобається.
Кабачковий торт – це варіація на тему кабачкових оладок. А ще це легка у приготуванні та надзвичайно смачна закуска-салат. Підійде як для звичайного перекусу, так і для святкового столу. Рецептом поділились на сайті Radiotrek.
Кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки — 4 шт.;
- кріп або кінза;
- три яйця;
- борошно — 5 ст. л.;
- сіль і перець — до смаку.
Для начинки:
- помідори — 5 шт;
- майонез — 5 ст. л.;
- 4 зубчики часнику.
Кабачки помийте та натріть на великій тертці. Підсолити і залишити на 15 хв. Тоді кабачкову масу віджати від соку і перекласти у глибоку миску. Посоліть та поперчить. Додайте дрібно нарізану зелень та яйця. Добре перемішайте, а тоді – вмішайте борошно. Отриману кабачкову масу розділіть на 4-5 порцій, які смажитимуться по черзі.
На невеликій сковороді розігрійте олію. Кабачкову масу викладаємо на сковороду, розрівнюючи лопаткою, аби вийшов один великий млинець. Обсмажуємо з обох сторін до рум'яної скоринки.
В окремій мисці змішайте майонез і пропущений через прес часник.
Отримані кабачкові млинці викладаємо на велику тарілку. Кожен з них змащуємо столовою ложкою майонезу з часником і викладаємо зверху тонко нарізані помідори. Останній млинець також змащуємо соусом із часником і прикрашаємо.
Перед подачею на стіл такий тортик має трохи настоятися у холодильнику. Для цього вистачить години.
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