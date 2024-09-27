Найсмачніший спосіб приготувати кабачки: рецепт скибочок у сирному клярі

Такі кабачки сподобаються навіть тим, хто не надто любить цей овоч.

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Кабачки в сирному клярі — це дуже смачна страва і сподобається усім, навіть тим, кому кабачки не надто подобаються. Усе завдяки ніжному рум'яному тісту на сметані та сирі. Також у цьому клярі можна приготувати цвітну капусту та інші овочі, а також рибу. До такої страви чудово підійде простий часниковий соус. Фокус розповість, як приготувати кабачки в сирному клярі.

Кабачки в сирному клярі

Інгредієнти:

невеликі кабачки — 2 шт;

сметана 10% — 150 г;

сир — 100 г;

борошно — 90 г + для обвалювання;

молоко — 50 мл;

одне яйце;

прованські трави, сіль, рослинна олія.

Спочатку наріжте кабачки брусочками. Краще використовувати молоді кабачки, тоді їх можна не чистити.

Кабачки посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони дали сік. Потім витріть їх паперовими рушниками й обваляйте з усіх боків у борошні.

Приготуйте кляр. У мисці змішайте яйце, прованські трави та сіль. Злегка збийте, додайте сметану, молоко і ще раз перемішайте.

Не перестаючи перемішувати, всипте борошно. Має вийти однорідне тісто без грудочок. Сир натріть на дрібній тертці та додайте в тісто. Ще раз перемішайте.

На великій сковороді на середньому вогні розігрійте рослинну олію. Опускайте шматочки кабачка в кляр, а потім викладайте на сковорідку на невеликій відстані один від одного і готуйте кілька хвилин. Потім за допомогою лопатки переверніть на інший бік і готуйте до появи золотистої скоринки.

Готові кабачки викладайте на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Так приготуйте всі овочі. Подавайте кабачки зі сметанним соусом.

Цей соус просто приготувати. Часник очистіть і пропустіть через прес. Гілочки кропу вимийте та подрібніть. У мисці з'єднайте сметану з часником і зеленню, посоліть за смаком і перемішайте.

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