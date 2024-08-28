Яскраво, смачно і з гостринкою: рецепт пікантної закуски з кабачків
Ситна та смачна закуска стане чудовим частуванням для сім'ї та гостей.
Оскільки кабачки ще не відійшли, пропонуємо насолодитися закускою з них, приготованою за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вона розповіла і показала, як приготувати пікантну закуску з кабачків із гострим соусом, яка ніколи не затримується на столі.
Пікантна закуска з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки молоді — 1–2 шт;
- червоний болгарський перець (за бажанням) — 1 шт;
- зелень (зелена цибуля, петрушка, кінза, кріп);
- кунжут — 1 ч. л.
Для соусу:
- соєвий соус — 2–3 ст. л;
- крохмаль — 1 ч. л;
- паприка — 1 ч. л;
- червоний перець чилі — 1/2–1 шт (або 1/2 ч. ложки гострого меленого червоного перцю);
- мед — 1 ч. л;
- гірчиця (за бажанням) — 1 ч. л;
- часник — 2–3 зубчики.
Спосіб приготування:
Кабачки та перець порізати брусочками. Спочатку посмажити на олії кабачки, трохи пізніше — додати перець. Змішати і продовжити прожарювати майже до готовності. Додати соус і, помішуючи, просмажити ще кілька хвилин, зменшивши вогонь. Наприкінці додати кунжут і зелень. Закуска готова!
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