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Їжа

Яскраво, смачно і з гостринкою: рецепт пікантної закуски з кабачків

закуска з кабачків
Фото: kristinazizian/instagram

Ситна та смачна закуска стане чудовим частуванням для сім'ї та гостей.

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Оскільки кабачки ще не відійшли, пропонуємо насолодитися закускою з них, приготованою за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вона розповіла і показала, як приготувати пікантну закуску з кабачків із гострим соусом, яка ніколи не затримується на столі.

Пікантна закуска з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки молоді — 1–2 шт;
  • червоний болгарський перець (за бажанням) — 1 шт;
  • зелень (зелена цибуля, петрушка, кінза, кріп);
  • кунжут — 1 ч. л.

Для соусу:

  • соєвий соус — 2–3 ст. л;
  • крохмаль — 1 ч. л;
  • паприка — 1 ч. л;
  • червоний перець чилі — 1/2–1 шт (або 1/2 ч. ложки гострого меленого червоного перцю);
  • мед — 1 ч. л;
  • гірчиця (за бажанням) — 1 ч. л;
  • часник — 2–3 зубчики.

Спосіб приготування:

Кабачки та перець порізати брусочками. Спочатку посмажити на олії кабачки, трохи пізніше — додати перець. Змішати і продовжити прожарювати майже до готовності. Додати соус і, помішуючи, просмажити ще кілька хвилин, зменшивши вогонь. Наприкінці додати кунжут і зелень. Закуска готова!

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