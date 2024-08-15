Равіолі з кабачків: як приготувати оригінальну та смачну закуску

Тут немає тіста, а начинку готують із ніжного сиру.

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Равіолі з кабачками — друга страва, яку обов'язково варто спробувати. Це оригінальна та смачна альтернатива класичним равіолі з тіста. Вони начинені рикотою та приправлені помідорами, базиліком і копченим сиром. Рецептом поділилися Cucchiaio.

Равіолі з кабачків

Інгредієнти:

три молодих кабачки;

250 мл томатного пюре;

150 г рікотти;

30 г тертого Грана Падано;

1 яйце;

50 г копченого сиру;

свіжий базилік;

1 зубчик часнику;

оливкова олія, сіль, перець, олія.

У сковорідці підрум'янюємо на рослинній олії подрібнений часник. Коли він стане золотистим, додайте томатне пюре, сіль і перець. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть, поки соус не випарується. Вимийте кабачки, обріжте їх, а потім розріжте уздовж навпіл. Нарізаємо тонкими смужками за допомогою картоплечистки або мандоліни.

У мисці змішайте рікотту з тертим Грана Падано, нарізаним базиліком, яйцем, дрібкою солі та свіжомеленим перцем. Візьміть 8 скибочок кабачків і розкладіть їх хрестоподібно на обробній дошці, злегка перекриваючи одна одну.

Равіолі з кабачків Фото: cookpad.com

У центр покладіть ложку начинки. Складайте по одному шматочку кабачка до центру, починаючи зверху і рухаючись за годинниковою стрілкою.

У підсумку у вас має вийти квадратний згорток. Продовжуйте так, поки у вас не закінчаться інгредієнти.

Змастіть форму для запікання олією, покрийте дно 1–2 столовими ложками томатного соусу і розкладіть равіолі. Заправте томатним соусом, що залишився, і розподіліть по поверхні нарізаний невеликими кубиками копчений сир. Готуйте в розігрітій до 180° духовці приблизно 25–30 хвилин або поки сир не розплавиться.

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