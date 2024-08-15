Равиоли из кабачков: как приготовить оригинальную и вкусную закуску
Здесь нет теста, а начинку готовят из нежного сыра.
Равиоли с кабачками — второе блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Это оригинальная и вкусная альтернатива классическим равиоли из теста. Они начинены рикоттой и приправлены помидорами, базиликом и копченым сыром. Рецептом поделились Cucchiaio.
Равиоли из кабачков
Ингредиенты:
- три молодых кабачка;
- 250 мл томатного пюре;
- 150 г рикотты;
- 30 г тертого Грана Падано;
- 1 яйцо;
- 50 г копченого сыра;
- свежий базилик;
- 1 зубчик чеснока;
- оливковое масло, соль, перец, масло.
В сковороде подрумяниваем на растительном масле измельченный чеснок. Когда он станет золотистым, добавьте томатное пюре, соль и перец. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите, пока соус не выпарится. Вымойте кабачки, обрежьте их, а затем разрежьте вдоль пополам. Нарезаем тонкими полосками с помощью картофелечистки или мандолины.
В миске смешайте рикотту с тертым Грана Падано, нарезанным базиликом, яйцом, щепоткой соли и свежемолотым перцем. Возьмите 8 ломтика кабачков и разложите их крестообразно на разделочной доске, слегка перекрывая друг друга.
В центр положите ложку начинки. Складывайте по одному кусочку кабачка к центру, начиная сверху и двигаясь по часовой стрелке.
В итоге у вас должен получиться квадратный сверток. Продолжайте таким образом, пока у вас не закончатся ингредиенты.
Смажьте форму для запекания маслом, покройте дно 1–2 столовыми ложками томатного соуса и разложите равиоли. Заправьте оставшимся томатным соусом и распределите по поверхности нарезанный небольшими кубиками копченый сыр. Готовьте в разогретой до 180° духовке около 25–30 минут или пока сыр не расплавится.
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