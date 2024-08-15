Равиоли из кабачков: как приготовить оригинальную и вкусную закуску

Здесь нет теста, а начинку готовят из нежного сыра.

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Равиоли с кабачками — второе блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Это оригинальная и вкусная альтернатива классическим равиоли из теста. Они начинены рикоттой и приправлены помидорами, базиликом и копченым сыром. Рецептом поделились Cucchiaio.

Равиоли из кабачков

Ингредиенты:

три молодых кабачка;

250 мл томатного пюре;

150 г рикотты;

30 г тертого Грана Падано;

1 яйцо;

50 г копченого сыра;

свежий базилик;

1 зубчик чеснока;

оливковое масло, соль, перец, масло.

В сковороде подрумяниваем на растительном масле измельченный чеснок. Когда он станет золотистым, добавьте томатное пюре, соль и перец. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите, пока соус не выпарится. Вымойте кабачки, обрежьте их, а затем разрежьте вдоль пополам. Нарезаем тонкими полосками с помощью картофелечистки или мандолины.

В миске смешайте рикотту с тертым Грана Падано, нарезанным базиликом, яйцом, щепоткой соли и свежемолотым перцем. Возьмите 8 ломтика кабачков и разложите их крестообразно на разделочной доске, слегка перекрывая друг друга.

Равиоли из кабачков Фото: cookpad.com

В центр положите ложку начинки. Складывайте по одному кусочку кабачка к центру, начиная сверху и двигаясь по часовой стрелке.

В итоге у вас должен получиться квадратный сверток. Продолжайте таким образом, пока у вас не закончатся ингредиенты.

Смажьте форму для запекания маслом, покройте дно 1–2 столовыми ложками томатного соуса и разложите равиоли. Заправьте оставшимся томатным соусом и распределите по поверхности нарезанный небольшими кубиками копченый сыр. Готовьте в разогретой до 180° духовке около 25–30 минут или пока сыр не расплавится.

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