Жареные рулетики из кабачков: рецепт самой вкусной закуски

Жареные рулетики из кабачков – это восхитительная закуска, которую очень просто приготовить.

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Пока сезон кабачков, это прекрасная возможность попробовать что-то новое. Жареные рулетики из кабачков – простой в приготовлении рецепт. Всего лишь с помощью нескольких ингредиентов, таких как сыр, яйца, ветчина и кабачки, вы можете получить восхитительные роллы, которые можно будет использовать в качестве закуски во время семейного обеда или аперитива с друзьями. Если посыпать их измельченными фисташками, они станут еще вкуснее. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Жареные рулетики из кабачков

Ингредиенты:

3 кабачка;

2 яйца;

250 г рикотты;

30 г пармезана;

150 г нарезанной ветчины;

мука;

нарезанные фисташки (по желанию);

растительное масло, соль, перец.

Чтобы приготовить жареные рулетики из кабачков, начните с того, что промойте и нарежьте кабачки вдоль на длинные ломтики с помощью мандолины или острого ножа. Затем обмакните ломтики кабачков в яйцо, взбитое с щепоткой соли и перца, а затем в муку.

Обжарьте кабачки в горячем масле по 3–4 ломтика за раз: не больше, чтобы температура масла не упала слишком низко. Как только они станут золотистыми с обеих сторон, выньте кабачки шумовкой и дайте им стечь на бумаге для жарки или на решетке.

Смешайте рикотту и пармезан и нарежьте ветчину полосками. Нафаршируйте каждый ломтик жареного кабачка небольшим количеством смеси рикотты и пармезана и сложенным ломтиком ветчины так, чтобы он не выходил за пределы кабачка. Сверните кабачки с начинкой в рулет. Действуйте таким же образом, пока не закончатся ингредиенты.

Приготовленные таким образом рулеты посыпьте измельченными фисташками. Подавайте жареные рулетики из кабачков к столу.

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