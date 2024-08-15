Смажені рулетики з кабачків: рецепт найсмачнішої закуски

Смажені рулетики з кабачків — це чудова закуска, яку дуже просто приготувати.

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Поки сезон кабачків, це чудова нагода спробувати щось нове. Смажені рулетики з кабачків — простий у приготуванні рецепт. Лише за допомогою кількох інгредієнтів, таких як сир, яйця, шинка і кабачки, ви можете отримати чудові роли, які можна буде використовувати як закуску під час сімейного обіду або аперитиву з друзями. Якщо посипати їх подрібненими фісташками, вони стануть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Смажені рулетики з кабачків

Інгредієнти:

3 кабачки;

2 яйця;

250 г рікоти;

30 г пармезану;

150 г нарізаної шинки;

борошно;

нарізані фісташки (за бажанням);

рослинна олія, сіль, перець.

Щоб приготувати смажені рулетики з кабачків, почніть з того, що промийте і наріжте кабачки вздовж на довгі скибочки за допомогою мандоліни або гострого ножа. Потім вмочіть скибочки кабачків у яйце, збите з дрібкою солі та перцю, а потім у борошно.

Обсмажте кабачки в гарячій олії по 3-4 скибочки за раз: не більше, щоб температура олії не впала занадто низько. Щойно вони стануть золотистими з обох боків, вийміть кабачки шумівкою і дайте їм стекти на папері для смаження або на решітці.

Змішайте рікотту та пармезан і наріжте шинку смужками. Нафаршируйте кожну скибочку смаженого кабачка невеликою кількістю суміші рикоти і пармезану та складеною скибочкою шинки так, щоб вона не виходила за межі кабачка. Згорніть кабачки з начинкою в рулет. Дійте таким же чином, поки не закінчаться інгредієнти.

Приготовлені таким чином рулети посипте подрібненими фісташками. Подавайте смажені рулетики з кабачків до столу.

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