Смажені рулетики з кабачків: рецепт найсмачнішої закуски
Смажені рулетики з кабачків — це чудова закуска, яку дуже просто приготувати.
Поки сезон кабачків, це чудова нагода спробувати щось нове. Смажені рулетики з кабачків — простий у приготуванні рецепт. Лише за допомогою кількох інгредієнтів, таких як сир, яйця, шинка і кабачки, ви можете отримати чудові роли, які можна буде використовувати як закуску під час сімейного обіду або аперитиву з друзями. Якщо посипати їх подрібненими фісташками, вони стануть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Смажені рулетики з кабачків
Інгредієнти:
- 3 кабачки;
- 2 яйця;
- 250 г рікоти;
- 30 г пармезану;
- 150 г нарізаної шинки;
- борошно;
- нарізані фісташки (за бажанням);
- рослинна олія, сіль, перець.
Щоб приготувати смажені рулетики з кабачків, почніть з того, що промийте і наріжте кабачки вздовж на довгі скибочки за допомогою мандоліни або гострого ножа. Потім вмочіть скибочки кабачків у яйце, збите з дрібкою солі та перцю, а потім у борошно.
Обсмажте кабачки в гарячій олії по 3-4 скибочки за раз: не більше, щоб температура олії не впала занадто низько. Щойно вони стануть золотистими з обох боків, вийміть кабачки шумівкою і дайте їм стекти на папері для смаження або на решітці.
Змішайте рікотту та пармезан і наріжте шинку смужками. Нафаршируйте кожну скибочку смаженого кабачка невеликою кількістю суміші рикоти і пармезану та складеною скибочкою шинки так, щоб вона не виходила за межі кабачка. Згорніть кабачки з начинкою в рулет. Дійте таким же чином, поки не закінчаться інгредієнти.
Приготовлені таким чином рулети посипте подрібненими фісташками. Подавайте смажені рулетики з кабачків до столу.
Читайте також:
Хрусткі кабачки в клярі: як приготувати смачну закуску
Найсмачніша страва з Грузії: рецепт лобіо зі стручкової квасолі
Аджика з томатів і волоських горіхів: рецепт популярного соусу по-новому