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Еда

Ярко, вкусно и с остринкой: рецепт пикантной закуски из кабачков

закуска из кабачков
Фото: kristinazizian/instagram

Сытная и вкусная закуска станет отличным угощением для семьи и гостей.

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Поскольку кабачки еще не отошли, предлагаем насладиться закуской из них, приготовленной по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Она рассказала и показала, как приготовить пикантную закуску из кабачков с острым соусом, которая никогда не задерживается на столе.

Пикантная закуска из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 1–2 шт;
  • красный болгарский перец (по желанию) — 1 шт;
  • зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп);
  • кунжут — 1 ч. л.

Для соуса:

  • соевый соус — 2–3 ст. л;
  • крахмал — 1 ч. л;
  • паприка — 1 ч. л;
  • красный перец чили — 1/2–1 шт (или 1/2 ч ложки острого молотого красного перца);
  • мед — 1 ч. л;
  • горчица (по желанию) — 1 ч. л;
  • чеснок — 2–3 зубчика.

Способ приготовления:

Кабачки и перец порезать брусочками. Сначала пожарить на растительном масле кабачки, чуть позже — добавить перец. Смешать и продолжить прожаривать почти до готовности. Добавить соус и, помешивая, прожарить еще пару минут уменьшив огонь. В конце добавить кунжут и зелень. Закуска готова!

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