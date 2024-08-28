Ярко, вкусно и с остринкой: рецепт пикантной закуски из кабачков
Сытная и вкусная закуска станет отличным угощением для семьи и гостей.
Поскольку кабачки еще не отошли, предлагаем насладиться закуской из них, приготовленной по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Она рассказала и показала, как приготовить пикантную закуску из кабачков с острым соусом, которая никогда не задерживается на столе.
Пикантная закуска из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 1–2 шт;
- красный болгарский перец (по желанию) — 1 шт;
- зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп);
- кунжут — 1 ч. л.
Для соуса:
- соевый соус — 2–3 ст. л;
- крахмал — 1 ч. л;
- паприка — 1 ч. л;
- красный перец чили — 1/2–1 шт (или 1/2 ч ложки острого молотого красного перца);
- мед — 1 ч. л;
- горчица (по желанию) — 1 ч. л;
- чеснок — 2–3 зубчика.
Способ приготовления:
Кабачки и перец порезать брусочками. Сначала пожарить на растительном масле кабачки, чуть позже — добавить перец. Смешать и продолжить прожаривать почти до готовности. Добавить соус и, помешивая, прожарить еще пару минут уменьшив огонь. В конце добавить кунжут и зелень. Закуска готова!
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