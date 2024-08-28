Ярко, вкусно и с остринкой: рецепт пикантной закуски из кабачков

Сытная и вкусная закуска станет отличным угощением для семьи и гостей.

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Поскольку кабачки еще не отошли, предлагаем насладиться закуской из них, приготовленной по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Она рассказала и показала, как приготовить пикантную закуску из кабачков с острым соусом, которая никогда не задерживается на столе.

Пикантная закуска из кабачков

Ингредиенты:

кабачки молодые — 1–2 шт;

красный болгарский перец (по желанию) — 1 шт;

зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп);

кунжут — 1 ч. л.

Для соуса:

соевый соус — 2–3 ст. л;

крахмал — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л;

красный перец чили — 1/2–1 шт (или 1/2 ч ложки острого молотого красного перца);

мед — 1 ч. л;

горчица (по желанию) — 1 ч. л;

чеснок — 2–3 зубчика.

Способ приготовления:

Кабачки и перец порезать брусочками. Сначала пожарить на растительном масле кабачки, чуть позже — добавить перец. Смешать и продолжить прожаривать почти до готовности. Добавить соус и, помешивая, прожарить еще пару минут уменьшив огонь. В конце добавить кунжут и зелень. Закуска готова!

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