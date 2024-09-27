Самый вкусный способ приготовить кабачки: рецепт ломтиков в сырном кляре

Такие кабачки понравятся даже тем, кто не слишком любит этот овощ.

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Кабачки в сырном кляре — это очень вкусное блюдо и понравится всем, даже тем, кому кабачки не слишком нравятся. Все благодаря нежному румяному тесту на сметане и сыре. Также в этом в кляре можно приготовить цветную капусту и другие овощи, а также рыбу. К такому блюду отлично подойдет простой чесночный соус. Фокус расскажет, как приготовить кабачки в сырном кляре.

Кабачки в сырном кляре

Ингредиенты:

небольшие кабачки — 2 шт.;

сметана 10% — 150 г;

сыр — 100 г;

мука — 90 г + для обваливания;

молоко — 50 мл;

одно яйцо;

прованские травы, соль, растительное масло.

Сначала нарежьте кабачки брусочками. Лучше использовать молодые кабачки, тогда их можно не чистить.

Кабачки посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они дали сок. Затем оботрите их бумажными полотенцами и обваляйте со всех сторон в муке.

Приготовьте кляр. В миске смешайте яйцо, прованские травы и соль. Слегка взбейте, добавьте сметану, молоко и еще раз перемешайте.

Не переставая перемешивать, всыпьте муку. Должно получиться однородное тесто без комочков. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте в тесто. Еще раз перемешайте.

На большой сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Опускайте кусочки кабачка в кляр, а потом выкладывайте на сковороду на небольшом расстоянии друг от друга и готовьте несколько минут. Затем при помощи лопатки переверните на другую сторону и готовьте до появления золотистой корочки.

Готовые кабачки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Так приготовьте все овощи. Подавайте кабачки со сметанным соусом.

Этот соус просто приготовить. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Веточки укропа вымойте и измельчите. В миске соедините сметану с чесноком и зеленью, посолите по вкусу и перемешайте.

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