Пока сезон еще не закончился: как приготовить фаршированные кабачки

Фаршировать молодые кабачки можно чем угодно. Но лучше всего получается с мясным фаршем.

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Кабачки – очень универсальный овощ. Приготовить его можно по-всякому, даже добавить в суп. Но лучше всего получается, если нафаршировать их куриным мясом и овощами, а потом запечь в духовке, как советуют авторы рецепта.

Фаршированные кабачки с курицей

Ингредиенты:

небольшие молодые кабачки — 4 шт.;

куриный фарш — 400 г;

два помидора;

одна морковка;

одно яйцо;

растительное масло — 2 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

два зубчика чеснока;

хмели-сунели, соль, свежемолотый черный перец.

Разогрейте духовку до 160 °С. Застелите форму для запекания бумагой для выпечки. Кабачки разрежьте вдоль. Достаньте мякоть, оставив стенки толщиной 1 см.

Мякоть кабачков мелко нарежьте, морковь натрите на терке, чеснок пропустите через пресс.

Обжарьте измельченную мякоть кабачков вместе с морковью на среднем огне в небольшом количестве растительного масла, 5–7 минут. Добавьте чеснок, перемешайте и переложите в миску.

Вбейте в миску яйцо, добавьте куриный фарш и манку. Приправьте солью, перцем и хмели-сунели, тщательно перемешайте.

Нарежьте помидоры кружками, разложите на противне и посолите. Нафаршируйте лодочки из кабачков начинкой, выложите на помидоры и запекайте в духовке примерно 25–30 минут. Подавайте с соусом по вкусу.

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