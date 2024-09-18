Пока сезон еще не закончился: как приготовить фаршированные кабачки
Фаршировать молодые кабачки можно чем угодно. Но лучше всего получается с мясным фаршем.
Кабачки – очень универсальный овощ. Приготовить его можно по-всякому, даже добавить в суп. Но лучше всего получается, если нафаршировать их куриным мясом и овощами, а потом запечь в духовке, как советуют авторы рецепта.
Фаршированные кабачки с курицей
Ингредиенты:
- небольшие молодые кабачки — 4 шт.;
- куриный фарш — 400 г;
- два помидора;
- одна морковка;
- одно яйцо;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- манка — 2 ст. л.;
- два зубчика чеснока;
- хмели-сунели, соль, свежемолотый черный перец.
Разогрейте духовку до 160 °С. Застелите форму для запекания бумагой для выпечки. Кабачки разрежьте вдоль. Достаньте мякоть, оставив стенки толщиной 1 см.
Мякоть кабачков мелко нарежьте, морковь натрите на терке, чеснок пропустите через пресс.
Обжарьте измельченную мякоть кабачков вместе с морковью на среднем огне в небольшом количестве растительного масла, 5–7 минут. Добавьте чеснок, перемешайте и переложите в миску.
Вбейте в миску яйцо, добавьте куриный фарш и манку. Приправьте солью, перцем и хмели-сунели, тщательно перемешайте.
Нарежьте помидоры кружками, разложите на противне и посолите. Нафаршируйте лодочки из кабачков начинкой, выложите на помидоры и запекайте в духовке примерно 25–30 минут. Подавайте с соусом по вкусу.
Читайте также:
Хачапури для худеющих: простой рецепт вкусного и легкого блюда
Лепешка из кабачков: как приготовить вкусную закуску из сезонных овощей