Поки сезон ще не закінчився: як приготувати фаршировані кабачки

Фарширувати молоді кабачки можна чим завгодно. Але найкраще виходить із м'ясним фаршем.

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Кабачки — дуже універсальний овоч. Приготувати його можна по-всякому, навіть додати в суп. Але найкраще виходить, якщо нафарширувати їх курячим м'ясом і овочами, а потім запекти в духовці, як радять автори рецепта.

Фаршировані кабачки з куркою

Інгредієнти:

невеликі молоді кабачки — 4 шт;

курячий фарш — 400 г;

два помідори;

одна морквина;

одне яйце;

рослинна олія — 2 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

два зубчики часнику;

хмелі-сунелі, сіль, свіжомелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 160 °С. Застеліть форму для запікання папером для випічки. Кабачки розріжте уздовж. Дістаньте м'якоть, залишивши стінки завтовшки 1 см.

М'якоть кабачків дрібно наріжте, моркву натріть на тертці, часник пропустіть через прес.

Обсмажте подрібнену м'якоть кабачків разом із морквою на середньому вогні в невеликій кількості рослинної олії, 5-7 хвилин. Додайте часник, перемішайте і перекладіть у миску.

Вбийте в миску яйце, додайте курячий фарш і манку. Приправте сіллю, перцем і хмелі-сунелі, ретельно перемішайте.

Наріжте помідори кружальцями, розкладіть на деку та посоліть. Нафаршируйте човники з кабачків начинкою, викладіть на помідори та запікайте в духовці приблизно 25-30 хвилин. Подавайте з соусом за смаком.

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