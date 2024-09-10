Хачапурі для тих, хто худне: простий рецепт смачної та легкої страви

Такі хачапурі можна їсти як на сніданок, так і на вечерю. На фігурі це ніяк не позначиться.

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Хачапурі — одна з найбільш знакових страв грузинської кухні, яку, напевно, кожен куштував хоча б раз у житті. Це круглий пиріг-коржик із сиром, назва якого так і перекладається: "сир-хліб". Начинка для хачапурі може бути різноманітною, це сир, яйце, м'ясо. Однак багато господинь багаторазово переробили рецепт хачапурі для себе і використовують для його приготування найнезвичайніші інгредієнти. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Хачапурі для тих, хто худне

Інгредієнти:

кабачки — 150 г;

яйце — 2 шт;

розпушувач — 1/2 ч. л;

борошно (рисове, гречане, вівсяне або мелені висівки) — 2 ст. л;

легкий сир — 70 г;

сіль, паприка за смаком (можна і не додавати).

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на крупній тертці, посолити, через 5 хвилин віджати зайву рідину. Додати 1 яйце і білок від другого яйця. Додати решту інгредієнтів, змішати. Викласти тісто на сковорідку, сформувати човник, закрити кришкою і готувати до рум'яної скоринки. Можна, прикривши плоскою тарілкою, перевернути, тоді поверхня швидше розрум'яниться. Наприкінці зробити заглиблення посередині, викласти жовток другого яйця, посипати трохи сиром і готувати ще 3 хвилини під кришкою.

Кабачкові хачапурі виходять не тільки дуже смачними та соковитими, а й корисними та низькокалорійними. Його можна їсти і вранці, і ввечері.

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