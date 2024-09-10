Хачапури для худеющих: простой рецепт вкусного и легкого блюда

Такие хачапури можно есть как на завтрак, так и на ужин. На фигуре это никак не отразится.

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Хачапури – одно из самых знаковых блюд грузинской кухни, которое, наверняка, каждый пробовал хотя бы раз в жизни. Это круглый пирог-лепешка с сыром, название которого так и переводится: "сыр-хлеб". Начинка для хачапури может быть разнообразной, это сыр, яйцо, мясо. Однако многие хозяйки многократно переделали рецепт хачапури для себя и используют для его приготовления самые необычные ингредиенты. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Хачапури для худеющих

Ингредиенты:

кабачки – 150 гр;

яйцо – 2 шт;

разрыхлитель – 1/2 ч. л;

мука (рисовая, гречневая, овсяная или молотые отруби) – 2 ст. л;

легкий сыр – 70 гр;

соль, паприка по вкусу (можно и не добавлять).

Способ приготовления:

Кабачок натереть на крупной терке, посолить, через 5 минут отжать лишнюю жидкость. Добавить 1 яйцо и белок от второго яйца. Добавить остальные ингредиенты, смешать. Выложить тесто на сковороду, сформировать лодочку, закрыть крышкой и готовить до румяной корочки. Можно, прикрыв плоской тарелкой, перевернуть, тогда поверхность быстрее разрумянится. В конце сделать углубление посередине, выложить желток второго яйца, посыпать чуть-чуть сыром и готовить еще 3 минуты под крышкой.

Кабачковое хачапури получаются не только очень вкусными и сочными, но и полезными и низкокалорийными. Его можно есть и утром, и вечером.

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