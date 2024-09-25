По бабушкиному рецепту: как приготовить лечо с огурцами на зиму

Такое лечо отлично подойдет как добавка к гарнирам, так и в качестве закуски.

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Несмотря на то, что уже заканчивается сентябрь, осень еще радует домашними овощами, остатки которых можно отправить под крышечку, сделав вкусную заготовку. Рекомендуем приготовить вкуснейшую закрутку – лечо с огурцами по старому рецепту, которым поделились в блоге "Консервация и кулинария".

Лечо с огурцами по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

помидоры – 0,5 кг;

болгарский перец – 300 гр;

сахар – 90 гр;

соль – 40 гр;

растительное масло – 50 гр;

уксус 9% – 50 мл;

чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

Помидоры измельчить через мясорубку или блендер и вылить в кастрюлю. Болгарский перец помыть очистить и нарезать.

В кастрюлю с томатной массой добавить перец, сахар, соль, растительное масло и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешать и поставить на огонь и довести до кипения, убавить огонь и варить 10-15 минут.

Высыпать огурцы, порезанные кружочками, влить уксус, перемешать. Довести до кипения, затем огонь убавить, накрыть кастрюлю крышкой и готовить 5-6 минут.

Готовое лечо с огурцами, помидорами и перцем разлить по горячим стерилизованным банкам и закатать крышками.

Перевернуть банки, укрыть чем-то теплым и оставить до полного охлаждения.

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