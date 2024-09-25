По бабушкиному рецепту: как приготовить лечо с огурцами на зиму
Такое лечо отлично подойдет как добавка к гарнирам, так и в качестве закуски.
Несмотря на то, что уже заканчивается сентябрь, осень еще радует домашними овощами, остатки которых можно отправить под крышечку, сделав вкусную заготовку. Рекомендуем приготовить вкуснейшую закрутку – лечо с огурцами по старому рецепту, которым поделились в блоге "Консервация и кулинария".
Лечо с огурцами по бабушкиному рецепту
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- помидоры – 0,5 кг;
- болгарский перец – 300 гр;
- сахар – 90 гр;
- соль – 40 гр;
- растительное масло – 50 гр;
- уксус 9% – 50 мл;
- чеснок – 2-3 зубчика
Способ приготовления:
Помидоры измельчить через мясорубку или блендер и вылить в кастрюлю. Болгарский перец помыть очистить и нарезать.
В кастрюлю с томатной массой добавить перец, сахар, соль, растительное масло и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешать и поставить на огонь и довести до кипения, убавить огонь и варить 10-15 минут.
Высыпать огурцы, порезанные кружочками, влить уксус, перемешать. Довести до кипения, затем огонь убавить, накрыть кастрюлю крышкой и готовить 5-6 минут.
Готовое лечо с огурцами, помидорами и перцем разлить по горячим стерилизованным банкам и закатать крышками.
Перевернуть банки, укрыть чем-то теплым и оставить до полного охлаждения.
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