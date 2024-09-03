Свекольная икра на зиму: рецепт вкуснейшей заготовки
Это оригинальная и очень яркая закуска, которая прекрасно сочетается с хлебом.
Свекла — популярный в Украине овощ и из нее можно готовить не только борщ, или салаты. Также из свеклы можно сделать вкусную пикантную закуску, которую можно подавать к хлебу, или к мясу. Рецептом поделились на сайте Eatsy.
Свекольная икра
Ингредиенты:
- уксус 70% — 0,5 столовых ложек;
- морковь — 1 кг;
- свекла — 1 кг;
- одна головка чеснока;
- помидоры — 500 г;
- сахар — 100 г;
- перец чили — небольшой кусочек;
- растительное масло — 250 мл;
- соль — 1 ст. л;
- репчатый лук — 700 г.
Подготовьте все ингредиенты. Чеснок очистите чеснок. Свеклу, морковь, лук тоже очистите и крупно нарежьте. Также нарежьте помидоры.
Прокрутите все нарезанные овощи, чеснок и перец чили через мясорубку. Переложите овощи в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, масло. Доведите до кипения и готовьте два часа на маленьком огне.
За 30 минут до окончания варки добавьте уксус. Стерилизуйте банки и крышки над паром в течение 15-20 минут.
Разложите икру по стерилизованным банкам и закройте. Накройте одеялом до полного остывания банок. Храните в темном прохладном месте.
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