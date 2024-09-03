Свекольная икра на зиму: рецепт вкуснейшей заготовки

Это оригинальная и очень яркая закуска, которая прекрасно сочетается с хлебом.

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Свекла — популярный в Украине овощ и из нее можно готовить не только борщ, или салаты. Также из свеклы можно сделать вкусную пикантную закуску, которую можно подавать к хлебу, или к мясу. Рецептом поделились на сайте Eatsy.

Свекольная икра

Ингредиенты:

уксус 70% — 0,5 столовых ложек;

морковь — 1 кг;

свекла — 1 кг;

одна головка чеснока;

помидоры — 500 г;

сахар — 100 г;

перец чили — небольшой кусочек;

растительное масло — 250 мл;

соль — 1 ст. л;

репчатый лук — 700 г.

Подготовьте все ингредиенты. Чеснок очистите чеснок. Свеклу, морковь, лук тоже очистите и крупно нарежьте. Также нарежьте помидоры.

Прокрутите все нарезанные овощи, чеснок и перец чили через мясорубку. Переложите овощи в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, масло. Доведите до кипения и готовьте два часа на маленьком огне.

За 30 минут до окончания варки добавьте уксус. Стерилизуйте банки и крышки над паром в течение 15-20 минут.

Разложите икру по стерилизованным банкам и закройте. Накройте одеялом до полного остывания банок. Храните в темном прохладном месте.

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